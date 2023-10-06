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https://sputnikarabic.ae/20231006/الرئيس-الإيراني-إبقاء-داعش-يكمل-عدوان-الكيان-الصهيوني-على-سوريا-1081716362.html
الرئيس الإيراني: إبقاء "داعش" يكمل عدوان الكيان الصهيوني على سوريا
الرئيس الإيراني: إبقاء "داعش" يكمل عدوان الكيان الصهيوني على سوريا
قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الجمعة، إن المساعدة على بقاء تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا ودول أخرى) في سوريا هو عمل يتماشى ويكمل عدوان الكيان... 06.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-06T12:52+0000
2023-10-06T12:52+0000
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وأفادت وكالة مهر للأنباء، مساء اليوم الجمعة، بأن إبراهيم رئيسي قد بعث ببرقية تعزية بالحادث الإرهابي، والخاص بالهجوم على الكلية العسكرية في حمص، إلى رئيس وحكومة وجيش وشعب سوريا.وتابع الرئيس الإيراني:وأوضح إبراهيم رئيسي أن "استمرار الهجمات والأعمال الإرهابية في سوريا خلال الأشهر الأخيرة يعود إلى استمرار الدعم الاستخباري والأمني واللوجستي للإرهابيين بهدف منع إرساء الاستقرار والأمن الكامل في سوريا".وفي السياق نفسه، أعلن وزير الصحة السوري، حسن الغباش، أمس الخميس، مقتل 80 شخصاً وإصابة 240، بينهم نساء وأطفال، في حصيلة غير نهائية للاعتداء الإرهابي الذي استهدف حفل تخريج طلاب الكلية الحربية في حمص وسط البلاد.وقال الغباش:وبدورها، طالبت وزارة الخارجية السورية كلاً من الأمم المتحدة ومجلس الأمن بإدانة الاعتداء، متوعدة التنظيمات الإرهابية بالرد.وكانت طائرات مسيرة انفجرت، أمس الخميس، في ساحة القادسية التي تشهد الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من ضباط الكلية الحربية في حمص، وذلك بعد دقائق من انتهاء الحفل ومغادرة كبار الضباط وعلى رأسهم وزير الدفاع السوري، العماد علي محمود عباس، مكان الحفل. وتم الاعتداء أثناء قيام الضباط المتخرجين وعائلاتهم بالتقاط صور تذكارية للحفل.
https://sputnikarabic.ae/20231005/وزير-الصحة-السوري-مقتل-80-وإصابة-240-في-حصيلة-غير-نهائية-لاعتداء-حفل-تخرج-الكلية-الحربية-1081698462.html
https://sputnikarabic.ae/20231005/سوريا-تنكس-الأعلام-لثلاثة-أيام-حدادا-على-ضحايا-العملية-الإرهابية-في-الكلية-الحربية-1081697127.html
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أخبار سوريا اليوم, تنظيم داعش الإرهابي, العالم العربي, الأخبار, إيران, أخبار إيران, منظمة الأمم المتحدة
أخبار سوريا اليوم, تنظيم داعش الإرهابي, العالم العربي, الأخبار, إيران, أخبار إيران, منظمة الأمم المتحدة

الرئيس الإيراني: إبقاء "داعش" يكمل عدوان الكيان الصهيوني على سوريا

12:52 GMT 06.10.2023
© AFP 2023 / ATTA KENAREالرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي
الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2023
© AFP 2023 / ATTA KENARE
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قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الجمعة، إن المساعدة على بقاء تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا ودول أخرى) في سوريا هو عمل يتماشى ويكمل عدوان الكيان الصهيوني على السيادة الوطنية لسوريا.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، مساء اليوم الجمعة، بأن إبراهيم رئيسي قد بعث ببرقية تعزية بالحادث الإرهابي، والخاص بالهجوم على الكلية العسكرية في حمص، إلى رئيس وحكومة وجيش وشعب سوريا.
أسواق حمص الأثرية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2023
وزير الصحة السوري: مقتل 80 وإصابة 240 في حصيلة غير نهائية للاعتداء على حفل تخرج الكلية الحربية
أمس, 19:27 GMT
وتابع الرئيس الإيراني:
إن هذا العمل الإجرامي أظهر أن مناهضي الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة مستمرون في نهجهم الإرهابي والوحشي الذي عانى منه الشعب السوري المظلوم خلال السنوات الماضية.
وأوضح إبراهيم رئيسي أن "استمرار الهجمات والأعمال الإرهابية في سوريا خلال الأشهر الأخيرة يعود إلى استمرار الدعم الاستخباري والأمني واللوجستي للإرهابيين بهدف منع إرساء الاستقرار والأمن الكامل في سوريا".
وفي السياق نفسه، أعلن وزير الصحة السوري، حسن الغباش، أمس الخميس، مقتل 80 شخصاً وإصابة 240، بينهم نساء وأطفال، في حصيلة غير نهائية للاعتداء الإرهابي الذي استهدف حفل تخريج طلاب الكلية الحربية في حمص وسط البلاد.
دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2023
سوريا تنكس الأعلام لثلاثة أيام حدادا على ضحايا العملية الإرهابية في الكلية الحربية
أمس, 18:16 GMT
وقال الغباش:

إن "العمل الإرهابي في الكلية الحربية بحمص أدى إلى مقتل 80 شخصا و240 مصاباً بينهم نساء وأطفال في حصيلة غير نهائية.

وبدورها، طالبت وزارة الخارجية السورية كلاً من الأمم المتحدة ومجلس الأمن بإدانة الاعتداء، متوعدة التنظيمات الإرهابية بالرد.
وكانت طائرات مسيرة انفجرت، أمس الخميس، في ساحة القادسية التي تشهد الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من ضباط الكلية الحربية في حمص، وذلك بعد دقائق من انتهاء الحفل ومغادرة كبار الضباط وعلى رأسهم وزير الدفاع السوري، العماد علي محمود عباس، مكان الحفل. وتم الاعتداء أثناء قيام الضباط المتخرجين وعائلاتهم بالتقاط صور تذكارية للحفل.
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