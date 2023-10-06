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Военнослужащие ВС РФ проходят обучение по полетам на ударных FPV-дронах Бумеранг на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231006/القوات-الروسية-تشن-هجوما-عنيفا-وتحيد-80-جنديا-أوكرانيا-في-كراسني-ليمان-1081706506.html
القوات الروسية تشن هجوما عنيفا وتحيد 80 جنديا أوكرانيا في كراسني ليمان
القوات الروسية تشن هجوما عنيفا وتحيد 80 جنديا أوكرانيا في كراسني ليمان
قال المقدم المتقاعد أندريه ماروتشكو، لـ"سبوتنيك"، إن القوى الجوية والمدفعية الروسية كثفت من ضرباتها على القوات الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان في جميع أنحاء... 06.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-06T05:21+0000
2023-10-06T05:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
رصد عسكري
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وأضاف ماروتشكو: "من الجنوب الغربي من سفاتوفو وإلى الشمال الغربي من ليسيتشانسك، زاد القصف المدفعي للمواقع الأوكرانية من قبل قواتنا بشكل حاد". وأكدّ أن ضربات الطيران وأنظمة قاذف اللهب الثقيلة زادت أيضا.وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن خسائر القوات الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان بلغت، على مدار اليوم، 80 جنديا بين قتيل وجريح.وأعلن مدير المركز الصحفي لمجموعة قوات "الغرب" التابعة للجيش الروسي، سيرغي زيبينسكي، صباح اليوم الجمعة، أن القوات الروسية وجهت ضربات بالطيران والمدفعية لمواقع الجيش الأوكراني على محور كوبيانسك، وكبدته خسائر في العتاد والأرواح.وقال زيبينسكي في تصريح لـ "سبوتنيك": "نفذت أطقم مقاتلات سو-34 سبع ضربات جوية على مواقع انتشار مؤقتة لوحدات الكتيبة السابعة مشاة ووحدات الدفاع الإقليمي، في منطقتي نيفسكوي ونوفولوبوفكا على محور كوبيانسك".
https://sputnikarabic.ae/20231005/الجيش-السوري-يقصف-مواقع-جماعات-مسلحة-في-محافظة-إدلب-1081704171.html
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العالم, روسيا, رصد عسكري
العالم, روسيا, رصد عسكري

القوات الروسية تشن هجوما عنيفا وتحيد 80 جنديا أوكرانيا في كراسني ليمان

05:21 GMT 06.10.2023
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورجنود من طاقم المدفعية في نظام إطلاق الصواريخ المتعددة "أوراغان" (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
جنود من طاقم المدفعية في نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
/
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قال المقدم المتقاعد أندريه ماروتشكو، لـ"سبوتنيك"، إن القوى الجوية والمدفعية الروسية كثفت من ضرباتها على القوات الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان في جميع أنحاء الجبهة، من سفاتوفو في الجنوب الغربي وإلى ليسيتشانسك في الشمال الغربي.
وأضاف ماروتشكو: "من الجنوب الغربي من سفاتوفو وإلى الشمال الغربي من ليسيتشانسك، زاد القصف المدفعي للمواقع الأوكرانية من قبل قواتنا بشكل حاد". وأكدّ أن ضربات الطيران وأنظمة قاذف اللهب الثقيلة زادت أيضا.

وأشار الخبير إلى أن أضرار القصف تلحق بالعدو خسائر كبيرة بشكل منتظم على جميع أجزاء الجبهة، سواء أثناء النهار أو الليل.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن خسائر القوات الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان بلغت، على مدار اليوم، 80 جنديا بين قتيل وجريح.
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الجيش السوري يقصف مواقع جماعات مسلحة في محافظة إدلب
أمس, 23:49 GMT
وأعلن مدير المركز الصحفي لمجموعة قوات "الغرب" التابعة للجيش الروسي، سيرغي زيبينسكي، صباح اليوم الجمعة، أن القوات الروسية وجهت ضربات بالطيران والمدفعية لمواقع الجيش الأوكراني على محور كوبيانسك، وكبدته خسائر في العتاد والأرواح.
وقال زيبينسكي في تصريح لـ "سبوتنيك": "نفذت أطقم مقاتلات سو-34 سبع ضربات جوية على مواقع انتشار مؤقتة لوحدات الكتيبة السابعة مشاة ووحدات الدفاع الإقليمي، في منطقتي نيفسكوي ونوفولوبوفكا على محور كوبيانسك".
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:20 GMTАртиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 18:32 GMT
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