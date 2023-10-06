https://sputnikarabic.ae/20231006/القوات-الروسية-تشن-هجوما-عنيفا-وتحيد-80-جنديا-أوكرانيا-في-كراسني-ليمان-1081706506.html
القوات الروسية تشن هجوما عنيفا وتحيد 80 جنديا أوكرانيا في كراسني ليمان
القوات الروسية تشن هجوما عنيفا وتحيد 80 جنديا أوكرانيا في كراسني ليمان
قال المقدم المتقاعد أندريه ماروتشكو، لـ"سبوتنيك"، إن القوى الجوية والمدفعية الروسية كثفت من ضرباتها على القوات الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان في جميع أنحاء... 06.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-06T05:21+0000
2023-10-06T05:21+0000
2023-10-06T05:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
رصد عسكري
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وأضاف ماروتشكو: "من الجنوب الغربي من سفاتوفو وإلى الشمال الغربي من ليسيتشانسك، زاد القصف المدفعي للمواقع الأوكرانية من قبل قواتنا بشكل حاد". وأكدّ أن ضربات الطيران وأنظمة قاذف اللهب الثقيلة زادت أيضا.وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن خسائر القوات الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان بلغت، على مدار اليوم، 80 جنديا بين قتيل وجريح.وأعلن مدير المركز الصحفي لمجموعة قوات "الغرب" التابعة للجيش الروسي، سيرغي زيبينسكي، صباح اليوم الجمعة، أن القوات الروسية وجهت ضربات بالطيران والمدفعية لمواقع الجيش الأوكراني على محور كوبيانسك، وكبدته خسائر في العتاد والأرواح.وقال زيبينسكي في تصريح لـ "سبوتنيك": "نفذت أطقم مقاتلات سو-34 سبع ضربات جوية على مواقع انتشار مؤقتة لوحدات الكتيبة السابعة مشاة ووحدات الدفاع الإقليمي، في منطقتي نيفسكوي ونوفولوبوفكا على محور كوبيانسك".
https://sputnikarabic.ae/20231005/الجيش-السوري-يقصف-مواقع-جماعات-مسلحة-في-محافظة-إدلب-1081704171.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا, رصد عسكري
القوات الروسية تشن هجوما عنيفا وتحيد 80 جنديا أوكرانيا في كراسني ليمان
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قال المقدم المتقاعد أندريه ماروتشكو، لـ"سبوتنيك"، إن القوى الجوية والمدفعية الروسية كثفت من ضرباتها على القوات الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان في جميع أنحاء الجبهة، من سفاتوفو في الجنوب الغربي وإلى ليسيتشانسك في الشمال الغربي.
وأضاف ماروتشكو: "من الجنوب الغربي من سفاتوفو وإلى الشمال الغربي من ليسيتشانسك، زاد القصف المدفعي للمواقع الأوكرانية من قبل قواتنا بشكل حاد". وأكدّ أن ضربات الطيران وأنظمة قاذف اللهب الثقيلة زادت أيضا.
وأشار الخبير إلى أن أضرار القصف تلحق بالعدو خسائر كبيرة بشكل منتظم على جميع أجزاء الجبهة، سواء أثناء النهار أو الليل.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن خسائر القوات الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان بلغت، على مدار اليوم، 80 جنديا بين قتيل وجريح.
وأعلن مدير المركز الصحفي لمجموعة قوات "الغرب" التابعة للجيش الروسي، سيرغي زيبينسكي، صباح اليوم الجمعة، أن القوات الروسية وجهت ضربات بالطيران والمدفعية
لمواقع الجيش الأوكراني على محور كوبيانسك، وكبدته خسائر في العتاد والأرواح.
وقال زيبينسكي في تصريح لـ "سبوتنيك": "نفذت أطقم مقاتلات سو-34 سبع ضربات جوية على مواقع انتشار مؤقتة لوحدات الكتيبة السابعة مشاة ووحدات الدفاع الإقليمي، في منطقتي نيفسكوي ونوفولوبوفكا على محور كوبيانسك".