https://sputnikarabic.ae/20231006/القوات-الروسية-توجه-20-ضربة-بالطيران-والمدفعية-لمواقع-الجيش-الأوكراني-على-محور-كوبيانسك-1081704697.html
القوات الروسية توجه 20 ضربة بالطيران والمدفعية لمواقع الجيش الأوكراني على محور كوبيانسك
القوات الروسية توجه 20 ضربة بالطيران والمدفعية لمواقع الجيش الأوكراني على محور كوبيانسك
06.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-06T02:18+0000
2023-10-06T02:18+0000
2023-10-06T02:18+0000
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سلاح روسيا, روسيا, العالم
سلاح روسيا, روسيا, العالم
القوات الروسية توجه 20 ضربة بالطيران والمدفعية لمواقع الجيش الأوكراني على محور كوبيانسك
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