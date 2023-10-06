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القوات الروسية توجه 20 ضربة بالطيران والمدفعية لمواقع الجيش الأوكراني على محور كوبيانسك
https://sputnikarabic.ae/20231006/القوات-الروسية-توجه-20-ضربة-بالطيران-والمدفعية-لمواقع-الجيش-الأوكراني-على-محور-كوبيانسك-1081704697.html
القوات الروسية توجه 20 ضربة بالطيران والمدفعية لمواقع الجيش الأوكراني على محور كوبيانسك
القوات الروسية توجه 20 ضربة بالطيران والمدفعية لمواقع الجيش الأوكراني على محور كوبيانسك
06.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-06T02:18+0000
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سلاح روسيا, روسيا, العالم
سلاح روسيا, روسيا, العالم

القوات الروسية توجه 20 ضربة بالطيران والمدفعية لمواقع الجيش الأوكراني على محور كوبيانسك

02:18 GMT 06.10.2023
© Sputnik . Евгений Биятов / الانتقال إلى بنك الصورالمدفعية الروسية في اتجاه خيرسون
المدفعية الروسية في اتجاه خيرسون - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2023
© Sputnik . Евгений Биятов
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Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 18:32 GMT
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