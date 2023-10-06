https://sputnikarabic.ae/20231006/الكرملين-بوتين-يلتقي-مع-رئيس-الوزراء-العراقي-قريبا-في-موسكو-1081714874.html
الكرملين: بوتين يلتقي مع رئيس الوزراء العراقي قريبا في موسكو
الكرملين: بوتين يلتقي مع رئيس الوزراء العراقي قريبا في موسكو
صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيلتقي مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يومي 10 و11 أكتوبر/... 06.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-06T11:46+0000
2023-10-06T11:46+0000
2023-10-06T11:46+0000
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وأوضح بيسكوف، قائلًا: "الزيارة ستتم في 11 أكتوبر، أو بالأحرى ستُجرى المفاوضات في 10 أكتوبر، وستكون هذه الزيارة الرسمية لرئيس الوزراء العراقي. سيتم إجراء مباحثات روسية - عراقية، وسيلتقي الرئيس الروسي كذلك مع السيد السوداني خلال إفطار عمل".والتقى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في بغداد يوم الثلاثاء الماضي، مساعد الرئيس الروسي إيغور ليفيتين، حيث بحثا تعزيز العلاقات في مختلف المجالات بين البلدين.وحسب وكالة الأنباء العراقية، جرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية، وسبل تعزيز التعاون المتبادل، بالإضافة إلى جدول زيارة السوداني المرتقبة إلى موسكو.ونقل ليفيتين تحيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى رئيس الوزراء العراقي.كما قدم المسؤول الروسي التهاني بمناسبة العيد الوطني العراقي، مؤكدا رغبة روسيا في "توطيد التعاون مع العراق على مختلف المستويات والصُعد".
https://sputnikarabic.ae/20231006/لا-يمكن-تجاهل-روسيا-كلاعب-دولي-خبراء-يتحدثون-عن-خطاب-بوتين-في-منتدى-فالداي-1081710875.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, روسيا, العراق
العالم العربي, روسيا, العراق
الكرملين: بوتين يلتقي مع رئيس الوزراء العراقي قريبا في موسكو
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صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيلتقي مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يومي 10 و11 أكتوبر/ تشرين الأول في موسكو.
وأوضح بيسكوف، قائلًا: "الزيارة ستتم في 11 أكتوبر، أو بالأحرى ستُجرى المفاوضات في 10 أكتوبر، وستكون هذه الزيارة الرسمية لرئيس الوزراء العراقي. سيتم إجراء مباحثات روسية - عراقية، وسيلتقي الرئيس الروسي كذلك مع السيد السوداني خلال إفطار عمل".
وأضاف بيسكوف، في 11 أكتوبر، سيشارك بوتين والسوداني معا في الجلسة العامة لأسبوع الطاقة الروسي.
والتقى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني،
في بغداد يوم الثلاثاء الماضي، مساعد الرئيس الروسي إيغور ليفيتين، حيث بحثا تعزيز العلاقات في مختلف المجالات بين البلدين.
وحسب وكالة
الأنباء العراقية، جرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية، وسبل تعزيز التعاون المتبادل، بالإضافة إلى جدول زيارة السوداني المرتقبة إلى موسكو.
ونقل ليفيتين تحيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى رئيس الوزراء العراقي.
كما قدم المسؤول الروسي التهاني بمناسبة العيد الوطني العراقي، مؤكدا رغبة روسيا في "توطيد التعاون مع العراق على مختلف المستويات والصُعد".