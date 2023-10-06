https://sputnikarabic.ae/20231006/بانوراما-عسكرية-لحرب-السادس-من-أكتوبر-في-القاهرة-1081712875.html

بانوراما عسكرية لحرب السادس من أكتوبر في القاهرة

بانوراما عسكرية لحرب السادس من أكتوبر في القاهرة

بانوراما عسكرية لحرب السادس من أكتوبر في القاهرة

2023-10-06T12:30+0000

2023-10-06T12:30+0000

2023-10-06T12:30+0000

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تشاهدون في ألبوم "سبوتنيك" لمتحف "بانوراما حرب السادس من أكتوبر" والنصب التذكاري بمناسبة حرب 6 أكتوبر عام 1973 في القاهرة.وحرب أكتوبر هي خامس الحروب العربية الإسرائيلية بعد حرب 1948 (حرب فلسطين) وحرب 1956 (حرب السويس) وحرب 1967 (حرب الستة أيام) وحرب الاستنزاف (1967-1970)، وكانت إسرائيل في الحرب الثالثة قد احتلت شبه جزيرة سيناء من مصر وهضبة الجولان من سوريا، بالإضافة إلى الضفة الغربية التي كانت تحت الحكم الأردني وقطاع غزة الخاضع آنذاك لحكم عسكري مصري.بدأت الحرب يوم السبت 6 أكتوبر 1973 (الموافق 10 رمضان 1393 هـ) بتنسيق هجومين مفاجئين ومتزامنين على القوات الإسرائيلية؛ أحدهما للجيش المصري على جبهة سيناء المحتلة وآخر للجيش السوري على جبهة هضبة الجولان المحتلة. وقد ساهمت في الحرب بعض الدول العربية سواء بالدعم العسكري أو الاقتصادي.وأثارت هذه الحرب صدمة النفط عام 1973، وأدت إلى افتتاح مفاوضات السلام بين إسرائيل ومصر، والتي انتهت باتفاقية كامب ديفيد عام 1978.شاهد أيضا - بعدما أقنع السادات... قصة الجندي النوبي الذي وضع "شفرة الحرب" في أكتوبر 1973... فيديو وصورقد يعجبك - قضت على دبابات الإسرائيليين... قصة الفرقة المصرية التي تدربت في روسيا... فيديو وصوراقرأ أيضا - إسرائيل كانت تخسر 200 مقاتل يوميا.. كيسنجر يروي كواليس مثيرة عن حرب أكتوبر

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بانوراما عسكرية لحرب السادس من أكتوبر في القاهرة