عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sputnikarabic.ae/20231006/بانوراما-عسكرية-لحرب-السادس-من-أكتوبر-في-القاهرة-1081712875.html
بانوراما عسكرية لحرب السادس من أكتوبر في القاهرة
بانوراما عسكرية لحرب السادس من أكتوبر في القاهرة
بانوراما عسكرية لحرب السادس من أكتوبر في القاهرة
2023-10-06T12:30+0000
2023-10-06T12:30+0000
وسائط متعددة
صور
مصر
أخبار مصر الآن
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/06/1081713045_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7802f372a6949d1bf4b9e2b790497c6b.jpg
تشاهدون في ألبوم "سبوتنيك" لمتحف "بانوراما حرب السادس من أكتوبر" والنصب التذكاري بمناسبة حرب 6 أكتوبر عام 1973 في القاهرة.وحرب أكتوبر هي خامس الحروب العربية الإسرائيلية بعد حرب 1948 (حرب فلسطين) وحرب 1956 (حرب السويس) وحرب 1967 (حرب الستة أيام) وحرب الاستنزاف (1967-1970)، وكانت إسرائيل في الحرب الثالثة قد احتلت شبه جزيرة سيناء من مصر وهضبة الجولان من سوريا، بالإضافة إلى الضفة الغربية التي كانت تحت الحكم الأردني وقطاع غزة الخاضع آنذاك لحكم عسكري مصري.بدأت الحرب يوم السبت 6 أكتوبر 1973 (الموافق 10 رمضان 1393 هـ) بتنسيق هجومين مفاجئين ومتزامنين على القوات الإسرائيلية؛ أحدهما للجيش المصري على جبهة سيناء المحتلة وآخر للجيش السوري على جبهة هضبة الجولان المحتلة. وقد ساهمت في الحرب بعض الدول العربية سواء بالدعم العسكري أو الاقتصادي.وأثارت هذه الحرب صدمة النفط عام 1973، وأدت إلى افتتاح مفاوضات السلام بين إسرائيل ومصر، والتي انتهت باتفاقية كامب ديفيد عام 1978.شاهد أيضا - بعدما أقنع السادات... قصة الجندي النوبي الذي وضع "شفرة الحرب" في أكتوبر 1973... فيديو وصورقد يعجبك - قضت على دبابات الإسرائيليين... قصة الفرقة المصرية التي تدربت في روسيا... فيديو وصوراقرأ أيضا - إسرائيل كانت تخسر 200 مقاتل يوميا.. كيسنجر يروي كواليس مثيرة عن حرب أكتوبر
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/06/1081713045_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_fb5c80852544b5f2fb731e2f394db6ec.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
بانوراما عسكرية لحرب السادس من أكتوبر في القاهرة
بانوراما عسكرية لحرب السادس من أكتوبر في القاهرة

بانوراما عسكرية لحرب السادس من أكتوبر في القاهرة

12:30 GMT 06.10.2023
تابعنا عبرTelegramNabd
تصادف اليوم الذكرى الخمسين لحرب 6 أكتوبر/ تشرين الأول. بدأت حرب أكتوبر أو حرب العاشر من رمضان كما تُعرف في مصر، أو حرب تشرين التحريرية كما تعرف في سوريا، عندما شن تحالف عسكري عربي بقيادة مصر وسوريا هجومًا مفاجئًا متزامنًا في شبه جزيرة سيناء ومرتفعات الجولان، وهي الأراضي التي احتلتها إسرائيل منذ حرب 1967.
تشاهدون في ألبوم "سبوتنيك" لمتحف "بانوراما حرب السادس من أكتوبر" والنصب التذكاري بمناسبة حرب 6 أكتوبر عام 1973 في القاهرة.
© AFP 2023 / Khaled Desoukiعرض صاروخ "أرض-جو" مصري خلال الحرب العربية الإسرائيلية عام 1973 في معرض بالهواء الطلق خارج متحف "بانوراما حرب 6 أكتوبر" والنصب التذكاري في القاهرة، مصر
عرض صاروخ أرض-جو مصري خلال الحرب العربية الإسرائيلية عام 1973 في معرض بالهواء الطلق خارج متحف بانوراما حرب 6 أكتوبر والنصب التذكاري في القاهرة، مصر - سبوتنيك عربي
1/10
© AFP 2023 / Khaled Desouki
عرض صاروخ "أرض-جو" مصري خلال الحرب العربية الإسرائيلية عام 1973 في معرض بالهواء الطلق خارج متحف "بانوراما حرب 6 أكتوبر" والنصب التذكاري في القاهرة، مصر
© AFP 2023 / Khaled Desouki

شبان يحضرون فيلمًا وثائقيًا قصيرًا يظهر مدافع ذاتية الدفع مضادة للطائرات في مقاطع أرشيفية من حرب 6 أكتوبر عام 1973 أثناء زيارتهم لمتحف "بانوراما حرب 6 أكتوبر" والنصب التذكاري في القاهرة، مصر

شبان يحضرون فيلمًا وثائقيًا قصيرًا يظهر مدافع ذاتية الدفع مضادة للطائرات في مقاطع أرشيفية من حرب 6 أكتوبر عام 1973 أثناء زيارتهم لمتحف &quot;بانوراما حرب 6 أكتوبر&quot; والنصب التذكاري في القاهرة، مصر - سبوتنيك عربي
2/10
© AFP 2023 / Khaled Desouki

شبان يحضرون فيلمًا وثائقيًا قصيرًا يظهر مدافع ذاتية الدفع مضادة للطائرات في مقاطع أرشيفية من حرب 6 أكتوبر عام 1973 أثناء زيارتهم لمتحف "بانوراما حرب 6 أكتوبر" والنصب التذكاري في القاهرة، مصر

© AFP 2023 / Khaled Desoukiصبي يلتقط صورًا بالهاتف لمشهد حرب تم إعادة إنشائه أثناء زيارته لمتحف "بانوراما حرب 6 أكتوبر" والنصب التذكاري لحرب 6 أكتوبر عام 1973 في القاهرة، مصر
صبي يلتقط صورًا بالهاتف لمشهد حرب تم إعادة إنشائه أثناء زيارته لمتحف بانوراما حرب 6 أكتوبر والنصب التذكاري لحرب 6 أكتوبر عام 1973 في القاهرة، مصر - سبوتنيك عربي
3/10
© AFP 2023 / Khaled Desouki
صبي يلتقط صورًا بالهاتف لمشهد حرب تم إعادة إنشائه أثناء زيارته لمتحف "بانوراما حرب 6 أكتوبر" والنصب التذكاري لحرب 6 أكتوبر عام 1973 في القاهرة، مصر
© AFP 2023 / Khaled Desoukiعرض دبابة قتال إسرائيلية من طراز M48 باتون تم الاستيلاء عليها خلال حرب 6 أكتوبر عام 1973 في معرض في الهواء الطلق خارج متحف "بانوراما حرب 6 أكتوبر" والنصب التذكاري في القاهرة، مصر
عرض دبابة قتال إسرائيلية من طراز M48 باتون تم الاستيلاء عليها خلال حرب 6 أكتوبر عام 1973 في معرض في الهواء الطلق خارج متحف بانوراما حرب 6 أكتوبر والنصب التذكاري في القاهرة، مصر - سبوتنيك عربي
4/10
© AFP 2023 / Khaled Desouki
عرض دبابة قتال إسرائيلية من طراز M48 باتون تم الاستيلاء عليها خلال حرب 6 أكتوبر عام 1973 في معرض في الهواء الطلق خارج متحف "بانوراما حرب 6 أكتوبر" والنصب التذكاري في القاهرة، مصر
© AFP 2023 / Khaled Desoukiجزء من مقاتلة من طراز F-4 Phantom II تابعة للقوات الجوية الإسرائيلية أسقطت في 30 يونيو 1970 خلال "حرب الاستنزاف" بين مصر وإسرائيل بين عامي 1967 و1970، يتم عرضها مع وحدات عسكرية أخرى في المعرض المفتوح خارج المتحف. متحف "بانوراما حرب 6 أكتوبر" والنصب التذكاري لحرب 6 أكتوبر عام 1973 في القاهرة، مصر
جزء من مقاتلة من طراز F-4 Phantom II تابعة للقوات الجوية الإسرائيلية أسقطت في 30 يونيو 1970 خلال حرب الاستنزاف بين مصر وإسرائيل بين عامي 1967 و1970، يتم عرضها مع وحدات عسكرية أخرى في المعرض المفتوح خارج المتحف. متحف بانوراما حرب 6 أكتوبر والنصب التذكاري لحرب 6 أكتوبر عام 1973 في القاهرة، مصر - سبوتنيك عربي
5/10
© AFP 2023 / Khaled Desouki
جزء من مقاتلة من طراز F-4 Phantom II تابعة للقوات الجوية الإسرائيلية أسقطت في 30 يونيو 1970 خلال "حرب الاستنزاف" بين مصر وإسرائيل بين عامي 1967 و1970، يتم عرضها مع وحدات عسكرية أخرى في المعرض المفتوح خارج المتحف. متحف "بانوراما حرب 6 أكتوبر" والنصب التذكاري لحرب 6 أكتوبر عام 1973 في القاهرة، مصر
© AFP 2023 / Khaled Desouki

عرض طائرة اعتراضية مقاتلة أسرع من الصوت من طراز "ميغ 21" تابعة للقوات الجوية المصرية خلال حرب 6 أكتوبر عام 1973 في معرض في الهواء الطلق خارج متحف "بانوراما حرب السادس من أكتوبر" والنصب التذكاري في القاهرة، مصر

عرض طائرة اعتراضية مقاتلة أسرع من الصوت من طراز &quot;ميغ 21&quot; تابعة للقوات الجوية المصرية خلال حرب 6 أكتوبر عام 1973 في معرض في الهواء الطلق خارج متحف &quot;بانوراما حرب السادس من أكتوبر&quot; والنصب التذكاري في القاهرة، مصر - سبوتنيك عربي
6/10
© AFP 2023 / Khaled Desouki

عرض طائرة اعتراضية مقاتلة أسرع من الصوت من طراز "ميغ 21" تابعة للقوات الجوية المصرية خلال حرب 6 أكتوبر عام 1973 في معرض في الهواء الطلق خارج متحف "بانوراما حرب السادس من أكتوبر" والنصب التذكاري في القاهرة، مصر

© AFP 2023 / Khaled Desoukiأشخاص يحضرون عرضًا لمشهد حرب تم إعادة إنشائه أثناء زيارة متحف "بانوراما حرب السادس من أكتوبر" والنصب التذكاري حرب 6 أكتوبر عام 1973 في القاهرة، مصر
أشخاص يحضرون عرضًا لمشهد حرب تم إعادة إنشائه أثناء زيارة متحف بانوراما حرب السادس من أكتوبر والنصب التذكاري حرب 6 أكتوبر عام 1973 في القاهرة، مصر - سبوتنيك عربي
7/10
© AFP 2023 / Khaled Desouki
أشخاص يحضرون عرضًا لمشهد حرب تم إعادة إنشائه أثناء زيارة متحف "بانوراما حرب السادس من أكتوبر" والنصب التذكاري حرب 6 أكتوبر عام 1973 في القاهرة، مصر
© AFP 2023 / Khaled Desoukiعرض بطارية صواريخ أرض-جو عسكرية مصرية من طراز SAM-6 تم استخدامها خلال حرب عام 1973 في معرض في الهواء الطلق خارج متحف "بانوراما حرب 6 أكتوبر" والنصب التذكاري في القاهرة، مصر
عرض بطارية صواريخ أرض-جو عسكرية مصرية من طراز SAM-6 تم استخدامها خلال حرب عام 1973 في معرض في الهواء الطلق خارج متحف بانوراما حرب 6 أكتوبر والنصب التذكاري في القاهرة، مصر - سبوتنيك عربي
8/10
© AFP 2023 / Khaled Desouki
عرض بطارية صواريخ أرض-جو عسكرية مصرية من طراز SAM-6 تم استخدامها خلال حرب عام 1973 في معرض في الهواء الطلق خارج متحف "بانوراما حرب 6 أكتوبر" والنصب التذكاري في القاهرة، مصر
© AFP 2023 / Khaled Desoukiأشخاص يحضرون عرضًا لمشهد حرب تم إعادة إنشائه أثناء زيارة متحف "بانوراما حرب السادس من أكتوبر" والنصب التذكاري حرب 6 أكتوبر عام 1973 في القاهرة، مصر
أشخاص يحضرون عرضًا لمشهد حرب تم إعادة إنشائه أثناء زيارة متحف بانوراما حرب السادس من أكتوبر والنصب التذكاري حرب 6 أكتوبر عام 1973 في القاهرة، مصر - سبوتنيك عربي
9/10
© AFP 2023 / Khaled Desouki
أشخاص يحضرون عرضًا لمشهد حرب تم إعادة إنشائه أثناء زيارة متحف "بانوراما حرب السادس من أكتوبر" والنصب التذكاري حرب 6 أكتوبر عام 1973 في القاهرة، مصر
© AFP 2023 / Khaled Desoukiرسائل وتوجيهات وزير الدفاع المصري آنذاك والقائد الأعلى للقوات المسلحة في الفترة التي سبقت حرب عام 1973 معروضة للزوار خلال عرض فيلم وثائقي في متحف "بانوراما حرب السادس من أكتوبر" والنصب التذكار في القاهرة، مصر
رسائل وتوجيهات وزير الدفاع المصري آنذاك والقائد الأعلى للقوات المسلحة في الفترة التي سبقت حرب عام 1973 معروضة للزوار خلال عرض فيلم وثائقي في متحف بانوراما حرب السادس من أكتوبر والنصب التذكار في القاهرة، مصر - سبوتنيك عربي
10/10
© AFP 2023 / Khaled Desouki
رسائل وتوجيهات وزير الدفاع المصري آنذاك والقائد الأعلى للقوات المسلحة في الفترة التي سبقت حرب عام 1973 معروضة للزوار خلال عرض فيلم وثائقي في متحف "بانوراما حرب السادس من أكتوبر" والنصب التذكار في القاهرة، مصر
وحرب أكتوبر هي خامس الحروب العربية الإسرائيلية بعد حرب 1948 (حرب فلسطين) وحرب 1956 (حرب السويس) وحرب 1967 (حرب الستة أيام) وحرب الاستنزاف (1967-1970)، وكانت إسرائيل في الحرب الثالثة قد احتلت شبه جزيرة سيناء من مصر وهضبة الجولان من سوريا، بالإضافة إلى الضفة الغربية التي كانت تحت الحكم الأردني وقطاع غزة الخاضع آنذاك لحكم عسكري مصري.
بدأت الحرب يوم السبت 6 أكتوبر 1973 (الموافق 10 رمضان 1393 هـ) بتنسيق هجومين مفاجئين ومتزامنين على القوات الإسرائيلية؛ أحدهما للجيش المصري على جبهة سيناء المحتلة وآخر للجيش السوري على جبهة هضبة الجولان المحتلة. وقد ساهمت في الحرب بعض الدول العربية سواء بالدعم العسكري أو الاقتصادي.
وأثارت هذه الحرب صدمة النفط عام 1973، وأدت إلى افتتاح مفاوضات السلام بين إسرائيل ومصر، والتي انتهت باتفاقية كامب ديفيد عام 1978.
شاهد أيضا - بعدما أقنع السادات... قصة الجندي النوبي الذي وضع "شفرة الحرب" في أكتوبر 1973... فيديو وصور
قد يعجبك - قضت على دبابات الإسرائيليين... قصة الفرقة المصرية التي تدربت في روسيا... فيديو وصور
اقرأ أيضا - إسرائيل كانت تخسر 200 مقاتل يوميا.. كيسنجر يروي كواليس مثيرة عن حرب أكتوبر
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:20 GMTАртиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 18:32 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала