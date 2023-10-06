بانوراما عسكرية لحرب السادس من أكتوبر في القاهرة

تشاهدون في ألبوم "سبوتنيك" لمتحف "بانوراما حرب السادس من أكتوبر" والنصب التذكاري بمناسبة حرب 6 أكتوبر عام 1973 في القاهرة.وحرب أكتوبر هي خامس الحروب العربية الإسرائيلية بعد حرب 1948 (حرب فلسطين) وحرب 1956 (حرب السويس) وحرب 1967 (حرب الستة أيام) وحرب الاستنزاف (1967-1970)، وكانت إسرائيل في الحرب الثالثة قد احتلت شبه جزيرة سيناء من مصر وهضبة الجولان من سوريا، بالإضافة إلى الضفة الغربية التي كانت تحت الحكم الأردني وقطاع غزة الخاضع آنذاك لحكم عسكري مصري.بدأت الحرب يوم السبت 6 أكتوبر 1973 (الموافق 10 رمضان 1393 هـ) بتنسيق هجومين مفاجئين ومتزامنين على القوات الإسرائيلية؛ أحدهما للجيش المصري على جبهة سيناء المحتلة وآخر للجيش السوري على جبهة هضبة الجولان المحتلة. وقد ساهمت في الحرب بعض الدول العربية سواء بالدعم العسكري أو الاقتصادي.وأثارت هذه الحرب صدمة النفط عام 1973، وأدت إلى افتتاح مفاوضات السلام بين إسرائيل ومصر، والتي انتهت باتفاقية كامب ديفيد عام 1978.شاهد أيضا - بعدما أقنع السادات... قصة الجندي النوبي الذي وضع "شفرة الحرب" في أكتوبر 1973... فيديو وصورقد يعجبك - قضت على دبابات الإسرائيليين... قصة الفرقة المصرية التي تدربت في روسيا... فيديو وصوراقرأ أيضا - إسرائيل كانت تخسر 200 مقاتل يوميا.. كيسنجر يروي كواليس مثيرة عن حرب أكتوبر
تصادف اليوم الذكرى الخمسين لحرب 6 أكتوبر/ تشرين الأول. بدأت حرب أكتوبر أو حرب العاشر من رمضان كما تُعرف في مصر، أو حرب تشرين التحريرية كما تعرف في سوريا، عندما شن تحالف عسكري عربي بقيادة مصر وسوريا هجومًا مفاجئًا متزامنًا في شبه جزيرة سيناء ومرتفعات الجولان، وهي الأراضي التي احتلتها إسرائيل منذ حرب 1967.
تشاهدون في ألبوم "سبوتنيك" لمتحف "بانوراما حرب السادس من أكتوبر" والنصب التذكاري بمناسبة حرب 6 أكتوبر عام 1973 في القاهرة.
جزء من مقاتلة من طراز F-4 Phantom II تابعة للقوات الجوية الإسرائيلية أسقطت في 30 يونيو 1970 خلال "حرب الاستنزاف" بين مصر وإسرائيل بين عامي 1967 و1970، يتم عرضها مع وحدات عسكرية أخرى في المعرض المفتوح خارج المتحف. متحف "بانوراما حرب 6 أكتوبر" والنصب التذكاري لحرب 6 أكتوبر عام 1973 في القاهرة، مصر
عرض طائرة اعتراضية مقاتلة أسرع من الصوت من طراز "ميغ 21" تابعة للقوات الجوية المصرية خلال حرب 6 أكتوبر عام 1973 في معرض في الهواء الطلق خارج متحف "بانوراما حرب السادس من أكتوبر" والنصب التذكاري في القاهرة، مصر
عرض طائرة اعتراضية مقاتلة أسرع من الصوت من طراز "ميغ 21" تابعة للقوات الجوية المصرية خلال حرب 6 أكتوبر عام 1973 في معرض في الهواء الطلق خارج متحف "بانوراما حرب السادس من أكتوبر" والنصب التذكاري في القاهرة، مصر
رسائل وتوجيهات وزير الدفاع المصري آنذاك والقائد الأعلى للقوات المسلحة في الفترة التي سبقت حرب عام 1973 معروضة للزوار خلال عرض فيلم وثائقي في متحف "بانوراما حرب السادس من أكتوبر" والنصب التذكار في القاهرة، مصر
وحرب أكتوبر هي خامس الحروب العربية الإسرائيلية بعد حرب 1948 (حرب فلسطين) وحرب 1956 (حرب السويس) وحرب 1967 (حرب الستة أيام) وحرب الاستنزاف (1967-1970)، وكانت إسرائيل في الحرب الثالثة قد احتلت شبه جزيرة سيناء من مصر وهضبة الجولان من سوريا، بالإضافة إلى الضفة الغربية التي كانت تحت الحكم الأردني وقطاع غزة الخاضع آنذاك لحكم عسكري مصري.
بدأت الحرب يوم السبت 6 أكتوبر 1973 (الموافق 10 رمضان 1393 هـ) بتنسيق هجومين مفاجئين ومتزامنين على القوات الإسرائيلية؛ أحدهما للجيش المصري على جبهة سيناء المحتلة وآخر للجيش السوري على جبهة هضبة الجولان المحتلة. وقد ساهمت في الحرب بعض الدول العربية سواء بالدعم العسكري أو الاقتصادي.
وأثارت هذه الحرب صدمة النفط عام 1973، وأدت إلى افتتاح مفاوضات السلام بين إسرائيل ومصر، والتي انتهت باتفاقية كامب ديفيد عام 1978.