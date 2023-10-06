https://sputnikarabic.ae/20231006/بعد-إسقاطها-بواسطة-مقاتلة-أمريكية-أنقرة-حادث-فقدان-مسيرة-لم-يؤثر-على-سير-عملياتنا-في-سوريا-1081722709.html

بعد إسقاطها بواسطة مقاتلة أمريكية... أنقرة: حادث فقدان مسيرة لم يؤثر على سير عملياتنا في سوريا

بعد إسقاطها بواسطة مقاتلة أمريكية... أنقرة: حادث فقدان مسيرة لم يؤثر على سير عملياتنا في سوريا

قالت تركيا، اليوم الجمعة، إن عملياتها العسكرية لمكافحة الإرهاب "لم تتاثر" من حادث إسقاط إحدى طائراتها المسيرة في سوريا. 06.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-06T14:32+0000

2023-10-06T14:32+0000

2023-10-06T14:32+0000

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جاء ذلك في بيان للخارجية التركية، بعد إعلان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الجنرال بات رايدر، أمس الخميس، أن طائرة ‏أمريكية من طراز "إف-16" أسقطت طائرة تركية دون طيار في سوريا.وتقود تركيا عملية عسكرية واسعة في سوريا والعراق ضد قوات حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا تنظيما إرهابيا، زادت حدتها في الأيام الأخيرة الماضية، بعد إعلان الحزب مسؤوليته عن تفجير انتحاري في العاصمة أنقرة.وقالت الخارجية في بيان نشرته وكالة "الأناضول" الرسمية إن "إطلاق الجيش والاستخبارات التركية عمليات واسعة ضد أهداف "بي كي كي/ واي بي جي" في العراق وسوريا عقب الهجوم الإرهابي في العاصمة أنقرة، في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري".وأضاف أن "عمليات تركيا جاءت في إطار حق الدفاع الشرعي عن النفس"، مؤكدا "تدمير العديد من الأهداف الإرهابية في مناطق تل رفعت والجزيرة وديريك شمالي سوريا، الخميس".وتابع بيان الخارجية التركية: "خلال العملية، فُقدت طائرة دون طيار بسبب التقييمات الفنية المختلفة خلال تشغيل آلية فك الاشتباك مع أطراف ثالثة".وأكدت الخارجية "اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تشغيل آلية فك الاشتباك مع الأطراف المعنية بفعالية أكبر".وقالت : "لم يؤثر الحادث المذكور على سير تنفيذ العملية الجارية وضرب الأهداف المحددة بأي شكل من الأشكال".وختمت الخارجية بالتشديد على "تصميم الجيش التركي في مواصلة تدمير مصادر تمويل وقدرات التنظيم الإرهابي بشكل ممنهج في سوريا على غرار ما يقوم به الجيش التركي في العراق".وأمس الخميس، قال المتحدث باسم البنتاغون الجنرال بات رايدر، بشأن إسقاط المسيرة التركية في سوريا "إنه حادث مؤسف، لكن ليس لدينا ما يشير إلى أن تركيا كانت تستهدف عمدا القوات الأمريكية".وأضاف أن "طائرة تركية دون طيار كانت متجهة نحو موقع القوات الأمريكية، والقادة الأمريكيون قيّموا هذه الطائرة، التي اقتربت لمسافة نصف كيلومتر من القوات الأمريكية، باعتبارها تهديدا محتملا".وذكر رايدر أنه "ردا على التهديد المتصور، تم نشر مقاتلات أمريكية من طراز "إف-16" لاحقا للاشتباك مع الطائرة دون طيار التركية دفاعا عن النفس".وأكد المتحدث باسم "البنتاغون" أن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أجرى محادثات مع نظيره التركي، بعد الحادث، وشددا على التنسيق المستمر بين بلديهما.وتنشر أمريكا نحو 900 جندي في سوريا، بدعوى محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول أخرى)، وتنفذ غارات متكررة تقول إنها تستهدف الإرهابيين، فيما تؤكد الحكومة السورية أن القوات الأمريكية موجودة في البلاد بشكل غير قانوني، ووجودها يقوم على سرقة النفط السوري.وتبنى حزب العمال الكردستاني الهجوم الانتحاري الذي وقع أمام مقر وزارة الداخلية التركية في العاصمة أنقرة، الأحد الماضي، وأسفر عن مقتل إرهابيين وإصابة شرطيين اثنين، ولاحقا أعلن حزب العمال الكردستاني مسؤوليته عن الهجوم.

https://sputnikarabic.ae/20231006/الجيش-التركي-تحييد-26-من-حزب-العمال-الكردستاني-ردا-على-هجوم-استهدف-قاعدة-عسكرية-شمالي-سوريا-1081709642.html

https://sputnikarabic.ae/20231005/الدفاع-الأمريكية-تؤكد-إسقاط-مسيرة-تركية-في-سوريا-وتصف-الحادث-بـالمؤسف-1081702980.html

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أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن