https://sputnikarabic.ae/20231006/حاكم-سيفاستوبول-صد-محاولة-للقوات-الأوكرانية-مهاجمة-المدينة-بزورقين-مسيرين-1081704460.html
حاكم سيفاستوبول: صد محاولة للقوات الأوكرانية مهاجمة المدينة بزورقين مسيرين
حاكم سيفاستوبول: صد محاولة للقوات الأوكرانية مهاجمة المدينة بزورقين مسيرين
أعلن حاكم مدينة سيفاستوبول في شبه الجزيرة القرم الروسية، ميخائيل رازفوجاييف، صباح اليوم الجمعة، أنه تم صد هجمات نفذها زورقان بحريان مسيران على المدينة. 06.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-06T01:34+0000
2023-10-06T01:34+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال رازفوجاييف في قناته على تليغرام: "أصوات عالية في منطقة الرصيف الشمالي تصدرها طواقم أسطول البحر الأسود. وفقًا للمعلومات الأولية: إنهم يصدون هجوما من قبل زورقين بحريين مسيرين".وتقوم القوات المسلحة الأوكرانية بانتظام بقصف المناطق الحدودية الروسية وتنفذ ضربات بطائرات مسيرة وتقوم بأعمال تخريب.يشار إلى أن التهديد الإرهابي في سيفاستوبول وشبه الجزيرة القرم عند مستوى أصفر.
https://sputnikarabic.ae/20230923/الدفاعات-الجوية-الروسية-تتعامل-مع-هجوم-صاروخي-على-سيفاستوبول-وسقوط-حطام-صاروخي-1081308205.html
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سلاح روسيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
سلاح روسيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
حاكم سيفاستوبول: صد محاولة للقوات الأوكرانية مهاجمة المدينة بزورقين مسيرين
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أعلن حاكم مدينة سيفاستوبول في شبه الجزيرة القرم الروسية، ميخائيل رازفوجاييف، صباح اليوم الجمعة، أنه تم صد هجمات نفذها زورقان بحريان مسيران على المدينة.
وقال رازفوجاييف في قناته على تليغرام: "أصوات عالية في منطقة الرصيف الشمالي تصدرها طواقم أسطول البحر الأسود. وفقًا للمعلومات الأولية: إنهم يصدون هجوما من قبل زورقين بحريين مسيرين".
وتقوم القوات المسلحة الأوكرانية بانتظام بقصف المناطق الحدودية الروسية
وتنفذ ضربات بطائرات مسيرة وتقوم بأعمال تخريب.
يشار إلى أن التهديد الإرهابي في سيفاستوبول وشبه الجزيرة القرم عند مستوى أصفر.