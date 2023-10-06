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القوات الروسية توجه 20 ضربة بالطيران والمدفعية لمواقع الجيش الأوكراني على محور كوبيانسك
Военнослужащие ВС РФ проходят обучение по полетам на ударных FPV-дронах Бумеранг на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231006/حاكم-سيفاستوبول-صد-محاولة-للقوات-الأوكرانية-مهاجمة-المدينة-بزورقين-مسيرين-1081704460.html
حاكم سيفاستوبول: صد محاولة للقوات الأوكرانية مهاجمة المدينة بزورقين مسيرين
حاكم سيفاستوبول: صد محاولة للقوات الأوكرانية مهاجمة المدينة بزورقين مسيرين
أعلن حاكم مدينة سيفاستوبول في شبه الجزيرة القرم الروسية، ميخائيل رازفوجاييف، صباح اليوم الجمعة، أنه تم صد هجمات نفذها زورقان بحريان مسيران على المدينة. 06.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-06T01:34+0000
2023-10-06T01:34+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال رازفوجاييف في قناته على تليغرام: "أصوات عالية في منطقة الرصيف الشمالي تصدرها طواقم أسطول البحر الأسود. وفقًا للمعلومات الأولية: إنهم يصدون هجوما من قبل زورقين بحريين مسيرين".وتقوم القوات المسلحة الأوكرانية بانتظام بقصف المناطق الحدودية الروسية وتنفذ ضربات بطائرات مسيرة وتقوم بأعمال تخريب.يشار إلى أن التهديد الإرهابي في سيفاستوبول وشبه الجزيرة القرم عند مستوى أصفر.
https://sputnikarabic.ae/20230923/الدفاعات-الجوية-الروسية-تتعامل-مع-هجوم-صاروخي-على-سيفاستوبول-وسقوط-حطام-صاروخي-1081308205.html
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سلاح روسيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
سلاح روسيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن

حاكم سيفاستوبول: صد محاولة للقوات الأوكرانية مهاجمة المدينة بزورقين مسيرين

01:34 GMT 06.10.2023
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورسفينة من أسطول البحر الأسود التابع للبحرية الروسية في بروفة العرض العسكري بمناسبة يوم البحرية في سيفاستوبول، شبه جزيرة القرم، 24 يوليو 2020
سفينة من أسطول البحر الأسود التابع للبحرية الروسية في بروفة العرض العسكري بمناسبة يوم البحرية في سيفاستوبول، شبه جزيرة القرم، 24 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2023
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
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أعلن حاكم مدينة سيفاستوبول في شبه الجزيرة القرم الروسية، ميخائيل رازفوجاييف، صباح اليوم الجمعة، أنه تم صد هجمات نفذها زورقان بحريان مسيران على المدينة.
وقال رازفوجاييف في قناته على تليغرام: "أصوات عالية في منطقة الرصيف الشمالي تصدرها طواقم أسطول البحر الأسود. وفقًا للمعلومات الأولية: إنهم يصدون هجوما من قبل زورقين بحريين مسيرين".
الأسطول الروسي - كاسحات ألغام البحر كوفروفيتس و إيفان غولوبيتس أثناء الاحتفال بيوم البحرية في سيفاستوبول، القرم الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2023
الدفاعات الجوية الروسية تتعامل مع هجوم صاروخي على سيفاستوبول وسقوط حطام صاروخي
23 سبتمبر, 06:52 GMT
وتقوم القوات المسلحة الأوكرانية بانتظام بقصف المناطق الحدودية الروسية وتنفذ ضربات بطائرات مسيرة وتقوم بأعمال تخريب.
يشار إلى أن التهديد الإرهابي في سيفاستوبول وشبه الجزيرة القرم عند مستوى أصفر.
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Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 18:32 GMT
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