https://sputnikarabic.ae/20231006/حركة-الجهاد-الإسلامي-تحيي-بمهرجان-الذكرى-36-لتأسيسها-1081729857.html

حركة "الجهاد الإسلامي" تحيي بمهرجان الذكرى 36 لتأسيسها

حركة "الجهاد الإسلامي" تحيي بمهرجان الذكرى 36 لتأسيسها

نظمت حركة "الجهاد الإسلامي" في ساحة الكتيبة غرب مدينة غزة، مهرجاناً شارك فيه آلاف الفلسطينيين، بمناسبة الذكرى الـ 36 لانطلاقتها، ويأتي المهرجان بالتزامن مع... 06.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-06T19:37+0000

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وشاركت قيادات فلسطينية بارزة في المهرجان بينها ممثلون عن حركتي "فتح" و"حماس" والجبهتين، فيما نفذ مقاتلو "سرايا القدس" عرضاً عسكرياً تضمن استعراضا لكتائب الحركة، وقال الأمين العام للحركة زياد النخالة، في كلمة مسجلة خلال المهرجان: "لقد أتينا اليوم لنؤكد على خيارنا الذي لن يتغير ولن يتراجع، بالحرية وطرد العدو الصهيوني من بلادنا، وأن وحدة شعبنا وقوى مقاومته واجبة وضرورة، من أجل تحقيق أهداف شعبنا بالحرية والانتصار، ولن نستسلم وما زلنا في ميدان المعركة".وقال القيادي في "الجهاد الإسلامي"، محمد شلح، لوكالة "سبوتنيك":" "نشعر أن هناك التفافاً جماهيراً حول الجهاد الإسلامي، وهذا يؤكد أن حركة الجهاد تسير في الطريق الصحيح، وهي ومن استنهضت المقاومة من جديد في أرض الضفة الغربية، حيث تقود كتيبة جنين وكتيبة طولكرم ونابلس في معركة مستمرة في وجه العدو الصهيوني".وأضاف عضو المكتب السياسي لحركة "الجهاد الإسلامي"، وليد القطط، لـ "سبوتنيك": "حركة الجهاد تظهر قوتها الشعبية والعسكرية، ورغم كل الحروب التي شنها الاحتلال الصهيوني علينا، إلا أننا أقوياء وسنواصل الكفاح ضد المحتل".وكانت "سرايا القدس" الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي نظمت قبل يومين عرضاً عسكرياً في قطاع غزة بمناسبة الذكرى 36 لانطلاقة الحركة، كشفت فيه عن صواريخ وطائرات مسيرة تدخل الخدمة لأول مرة.ويذكر أن حركة الجهاد الإسلامي تأسست عام 1987، ووفقاً لأدبياتها فإنها حركة "مقاومة للاحتلال الإسرائيلي"، وتهدف الى تحرير فلسطين التاريخية بالكامل، وترفض الاعتراف بإسرائيل.

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