عربي
https://sputnikarabic.ae/20231006/حركة-الجهاد-الإسلامي-تحيي-بمهرجان-الذكرى-36-لتأسيسها-1081729857.html
حركة "الجهاد الإسلامي" تحيي بمهرجان الذكرى 36 لتأسيسها
حركة "الجهاد الإسلامي" تحيي بمهرجان الذكرى 36 لتأسيسها
نظمت حركة "الجهاد الإسلامي" في ساحة الكتيبة غرب مدينة غزة، مهرجاناً شارك فيه آلاف الفلسطينيين، بمناسبة الذكرى الـ 36 لانطلاقتها، ويأتي المهرجان بالتزامن مع... 06.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-06T19:37+0000
2023-10-06T19:38+0000
العالم العربي
تقارير سبوتنيك
حصري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/06/1081727428_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_33c439b5ccced3c80d7f3e6934489006.jpg
وشاركت قيادات فلسطينية بارزة في المهرجان بينها ممثلون عن حركتي "فتح" و"حماس" والجبهتين، فيما نفذ مقاتلو "سرايا القدس" عرضاً عسكرياً تضمن استعراضا لكتائب الحركة، وقال الأمين العام للحركة زياد النخالة، في كلمة مسجلة خلال المهرجان: "لقد أتينا اليوم لنؤكد على خيارنا الذي لن يتغير ولن يتراجع، بالحرية وطرد العدو الصهيوني من بلادنا، وأن وحدة شعبنا وقوى مقاومته واجبة وضرورة، من أجل تحقيق أهداف شعبنا بالحرية والانتصار، ولن نستسلم وما زلنا في ميدان المعركة".وقال القيادي في "الجهاد الإسلامي"، محمد شلح، لوكالة "سبوتنيك":" "نشعر أن هناك التفافاً جماهيراً حول الجهاد الإسلامي، وهذا يؤكد أن حركة الجهاد تسير في الطريق الصحيح، وهي ومن استنهضت المقاومة من جديد في أرض الضفة الغربية، حيث تقود كتيبة جنين وكتيبة طولكرم ونابلس في معركة مستمرة في وجه العدو الصهيوني".وأضاف عضو المكتب السياسي لحركة "الجهاد الإسلامي"، وليد القطط، لـ "سبوتنيك": "حركة الجهاد تظهر قوتها الشعبية والعسكرية، ورغم كل الحروب التي شنها الاحتلال الصهيوني علينا، إلا أننا أقوياء وسنواصل الكفاح ضد المحتل".وكانت "سرايا القدس" الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي نظمت قبل يومين عرضاً عسكرياً في قطاع غزة بمناسبة الذكرى 36 لانطلاقة الحركة، كشفت فيه عن صواريخ وطائرات مسيرة تدخل الخدمة لأول مرة.ويذكر أن حركة الجهاد الإسلامي تأسست عام 1987، ووفقاً لأدبياتها فإنها حركة "مقاومة للاحتلال الإسرائيلي"، وتهدف الى تحرير فلسطين التاريخية بالكامل، وترفض الاعتراف بإسرائيل.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/06/1081727428_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_8a5b1650fc98757f8e8c47f821819c72.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, تقارير سبوتنيك, حصري, фото
العالم العربي, تقارير سبوتنيك, حصري, фото

حركة "الجهاد الإسلامي" تحيي بمهرجان الذكرى 36 لتأسيسها

19:37 GMT 06.10.2023 (تم التحديث: 19:38 GMT 06.10.2023)
تابعنا عبرTelegramNabd
حصري
نظمت حركة "الجهاد الإسلامي" في ساحة الكتيبة غرب مدينة غزة، مهرجاناً شارك فيه آلاف الفلسطينيين، بمناسبة الذكرى الـ 36 لانطلاقتها، ويأتي المهرجان بالتزامن مع مشاركة من بيروت ودمشق والضفة الغربية، ورفع المشاركون في المهرجان الذي حمل عنوان "الشهداء بشائر النصر"، صورا للمسجد الأقصى وقبة الصخرة، وصور قادة الحركة الذين قتلتهم إسرائيل، وصور أسرى فلسطينيين.
وشاركت قيادات فلسطينية بارزة في المهرجان بينها ممثلون عن حركتي "فتح" و"حماس" والجبهتين، فيما نفذ مقاتلو "سرايا القدس" عرضاً عسكرياً تضمن استعراضا لكتائب الحركة، وقال الأمين العام للحركة زياد النخالة، في كلمة مسجلة خلال المهرجان: "لقد أتينا اليوم لنؤكد على خيارنا الذي لن يتغير ولن يتراجع، بالحرية وطرد العدو الصهيوني من بلادنا، وأن وحدة شعبنا وقوى مقاومته واجبة وضرورة، من أجل تحقيق أهداف شعبنا بالحرية والانتصار، ولن نستسلم وما زلنا في ميدان المعركة".
وقال القيادي في "الجهاد الإسلامي"، محمد شلح، لوكالة "سبوتنيك":" "نشعر أن هناك التفافاً جماهيراً حول الجهاد الإسلامي، وهذا يؤكد أن حركة الجهاد تسير في الطريق الصحيح، وهي ومن استنهضت المقاومة من جديد في أرض الضفة الغربية، حيث تقود كتيبة جنين وكتيبة طولكرم ونابلس في معركة مستمرة في وجه العدو الصهيوني".
وأضاف عضو المكتب السياسي لحركة "الجهاد الإسلامي"، وليد القطط، لـ "سبوتنيك": "حركة الجهاد تظهر قوتها الشعبية والعسكرية، ورغم كل الحروب التي شنها الاحتلال الصهيوني علينا، إلا أننا أقوياء وسنواصل الكفاح ضد المحتل".
© Sputnik . Ajwad Jradat

حركة الجهاد الإسلامي تحيي بمهرجان الذكرى 36 لتأسيسها

حركة الجهاد الإسلامي تحيي بمهرجان الذكرى 36 لتأسيسها - سبوتنيك عربي
1/17
© Sputnik . Ajwad Jradat

حركة الجهاد الإسلامي تحيي بمهرجان الذكرى 36 لتأسيسها

© Sputnik . Ajwad Jradat

حركة الجهاد الإسلامي تحيي بمهرجان الذكرى 36 لتأسيسها

حركة الجهاد الإسلامي تحيي بمهرجان الذكرى 36 لتأسيسها - سبوتنيك عربي
2/17
© Sputnik . Ajwad Jradat

حركة الجهاد الإسلامي تحيي بمهرجان الذكرى 36 لتأسيسها

© Sputnik . Ajwad Jradat

حركة الجهاد الإسلامي تحيي بمهرجان الذكرى 36 لتأسيسها

حركة الجهاد الإسلامي تحيي بمهرجان الذكرى 36 لتأسيسها - سبوتنيك عربي
3/17
© Sputnik . Ajwad Jradat

حركة الجهاد الإسلامي تحيي بمهرجان الذكرى 36 لتأسيسها

© Sputnik . Ajwad Jradat

حركة الجهاد الإسلامي تحيي بمهرجان الذكرى 36 لتأسيسها

حركة الجهاد الإسلامي تحيي بمهرجان الذكرى 36 لتأسيسها - سبوتنيك عربي
4/17
© Sputnik . Ajwad Jradat

حركة الجهاد الإسلامي تحيي بمهرجان الذكرى 36 لتأسيسها

© Sputnik . Ajwad Jradat

حركة الجهاد الإسلامي تحيي بمهرجان الذكرى 36 لتأسيسها

حركة الجهاد الإسلامي تحيي بمهرجان الذكرى 36 لتأسيسها - سبوتنيك عربي
5/17
© Sputnik . Ajwad Jradat

حركة الجهاد الإسلامي تحيي بمهرجان الذكرى 36 لتأسيسها

© Sputnik . Ajwad Jradat

حركة الجهاد الإسلامي تحيي بمهرجان الذكرى 36 لتأسيسها

حركة الجهاد الإسلامي تحيي بمهرجان الذكرى 36 لتأسيسها - سبوتنيك عربي
6/17
© Sputnik . Ajwad Jradat

حركة الجهاد الإسلامي تحيي بمهرجان الذكرى 36 لتأسيسها

© Sputnik . Ajwad Jradat

حركة الجهاد الإسلامي تحيي بمهرجان الذكرى 36 لتأسيسها

حركة الجهاد الإسلامي تحيي بمهرجان الذكرى 36 لتأسيسها - سبوتنيك عربي
7/17
© Sputnik . Ajwad Jradat

حركة الجهاد الإسلامي تحيي بمهرجان الذكرى 36 لتأسيسها

© Sputnik . Ajwad Jradat

حركة الجهاد الإسلامي تحيي بمهرجان الذكرى 36 لتأسيسها

حركة الجهاد الإسلامي تحيي بمهرجان الذكرى 36 لتأسيسها - سبوتنيك عربي
8/17
© Sputnik . Ajwad Jradat

حركة الجهاد الإسلامي تحيي بمهرجان الذكرى 36 لتأسيسها

© Sputnik . Ajwad Jradat

حركة الجهاد الإسلامي تحيي بمهرجان الذكرى 36 لتأسيسها

حركة الجهاد الإسلامي تحيي بمهرجان الذكرى 36 لتأسيسها - سبوتنيك عربي
9/17
© Sputnik . Ajwad Jradat

حركة الجهاد الإسلامي تحيي بمهرجان الذكرى 36 لتأسيسها

© Sputnik . Ajwad Jradat

حركة الجهاد الإسلامي تحيي بمهرجان الذكرى 36 لتأسيسها

حركة الجهاد الإسلامي تحيي بمهرجان الذكرى 36 لتأسيسها - سبوتنيك عربي
10/17
© Sputnik . Ajwad Jradat

حركة الجهاد الإسلامي تحيي بمهرجان الذكرى 36 لتأسيسها

© Sputnik . Ajwad Jradat

حركة الجهاد الإسلامي تحيي بمهرجان الذكرى 36 لتأسيسها

حركة الجهاد الإسلامي تحيي بمهرجان الذكرى 36 لتأسيسها - سبوتنيك عربي
11/17
© Sputnik . Ajwad Jradat

حركة الجهاد الإسلامي تحيي بمهرجان الذكرى 36 لتأسيسها

© Sputnik . Ajwad Jradat

حركة الجهاد الإسلامي تحيي بمهرجان الذكرى 36 لتأسيسها

حركة الجهاد الإسلامي تحيي بمهرجان الذكرى 36 لتأسيسها - سبوتنيك عربي
12/17
© Sputnik . Ajwad Jradat

حركة الجهاد الإسلامي تحيي بمهرجان الذكرى 36 لتأسيسها

© Sputnik . Ajwad Jradat

حركة الجهاد الإسلامي تحيي بمهرجان الذكرى 36 لتأسيسها

حركة الجهاد الإسلامي تحيي بمهرجان الذكرى 36 لتأسيسها - سبوتنيك عربي
13/17
© Sputnik . Ajwad Jradat

حركة الجهاد الإسلامي تحيي بمهرجان الذكرى 36 لتأسيسها

© Sputnik . Ajwad Jradat

حركة الجهاد الإسلامي تحيي بمهرجان الذكرى 36 لتأسيسها

حركة الجهاد الإسلامي تحيي بمهرجان الذكرى 36 لتأسيسها - سبوتنيك عربي
14/17
© Sputnik . Ajwad Jradat

حركة الجهاد الإسلامي تحيي بمهرجان الذكرى 36 لتأسيسها

© Sputnik . Ajwad Jradat

حركة الجهاد الإسلامي تحيي بمهرجان الذكرى 36 لتأسيسها

حركة الجهاد الإسلامي تحيي بمهرجان الذكرى 36 لتأسيسها - سبوتنيك عربي
15/17
© Sputnik . Ajwad Jradat

حركة الجهاد الإسلامي تحيي بمهرجان الذكرى 36 لتأسيسها

© Sputnik . Ajwad Jradat

حركة الجهاد الإسلامي تحيي بمهرجان الذكرى 36 لتأسيسها

حركة الجهاد الإسلامي تحيي بمهرجان الذكرى 36 لتأسيسها - سبوتنيك عربي
16/17
© Sputnik . Ajwad Jradat

حركة الجهاد الإسلامي تحيي بمهرجان الذكرى 36 لتأسيسها

© Sputnik . Ajwad Jradat

حركة الجهاد الإسلامي تحيي بمهرجان الذكرى 36 لتأسيسها

حركة الجهاد الإسلامي تحيي بمهرجان الذكرى 36 لتأسيسها - سبوتنيك عربي
17/17
© Sputnik . Ajwad Jradat

حركة الجهاد الإسلامي تحيي بمهرجان الذكرى 36 لتأسيسها

وكانت "سرايا القدس" الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي نظمت قبل يومين عرضاً عسكرياً في قطاع غزة بمناسبة الذكرى 36 لانطلاقة الحركة، كشفت فيه عن صواريخ وطائرات مسيرة تدخل الخدمة لأول مرة.
ويذكر أن حركة الجهاد الإسلامي تأسست عام 1987، ووفقاً لأدبياتها فإنها حركة "مقاومة للاحتلال الإسرائيلي"، وتهدف الى تحرير فلسطين التاريخية بالكامل، وترفض الاعتراف بإسرائيل.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:20 GMTАртиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 18:32 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала