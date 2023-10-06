https://sputnikarabic.ae/20231006/خبير-ضرب-الكلية-الحربية-في-حمص-السورية-عمل-لا-إنساني-ويذكرنا-بمجازر-الحروب-العالمية-1081716796.html

خبير: ضرب الكلية الحربية في حمص السورية عمل لا إنساني ويذكرنا بمجازر الحروب العالمية

خبير: ضرب الكلية الحربية في حمص السورية عمل لا إنساني ويذكرنا بمجازر الحروب العالمية

ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" عبر أثير "إذاعة سبوتنيك" في موسكو، مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية. 06.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-06T13:10+0000

2023-10-06T13:10+0000

2023-10-06T13:10+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

شؤون عسكرية

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خبير: ضرب الكلية الحربية في حمص عمل لا إنساني ويذكّرنا بمجازر الحروب العالمية خبير: ضرب الكلية الحربية في حمص عمل لا إنساني ويذكّرنا بمجازر الحروب العالمية

هجوم إرهابي استهدف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص وسط سوريا. عن هذه الحادثة، تحدّث لـ"سبوتنيك" الخبير العسكري والاستراتيجي، الدكتور فراس شبول، قائلا:أعرب الرئيس الأمريكي عن ثقته في أن البيت الأبيض سيتمكن من إيجاد الموارد لمواصلة تقديم الدعم لأوكرانيا حتى في حال رفض الكونغرس تلبية طلبات البيت الأبيض بشأن تخصيص التمويل. حول هذا، تحدث الباحث بالشؤون السياسية والخبير بالشأن الأوروبي الدكتور أكثم سليمان:قوات الدعم السريع تتهم الجيش السوداني بقصف مقر السفارة الإثيوبية في الخرطوم. أخبرنا عن التفاصيل خبير دائرة الازمات والتفاوض في مركز البحوث الاستراتيجية الدكتور أمين اسماعيل، قائلا:الجيش الإيراني يطلق مناوراته العسكرية في الخليج بمشاركة 200 طائرة مسيرة. حول هذا الموضوع، تحدث لـ "شؤون عسكرية" الكاتب والمحلل السياسي الإيراني سمير شوهاني:كما علق حول هذا الموضوع الدكتور اللواء محمد صالح الحربي قائلا:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...

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2023

محمد جمعة https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479841_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_71613a268900705e949b78b565b5fb9e.jpg

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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