https://sputnikarabic.ae/20231006/خبير-ضرب-الكلية-الحربية-في-حمص-السورية-عمل-لا-إنساني-ويذكرنا-بمجازر-الحروب-العالمية-1081716796.html
خبير: ضرب الكلية الحربية في حمص السورية عمل لا إنساني ويذكرنا بمجازر الحروب العالمية
خبير: ضرب الكلية الحربية في حمص السورية عمل لا إنساني ويذكرنا بمجازر الحروب العالمية
ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" عبر أثير "إذاعة سبوتنيك" في موسكو، مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية. 06.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-06T13:10+0000
2023-10-06T13:10+0000
2023-10-06T13:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
شؤون عسكرية
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خبير: ضرب الكلية الحربية في حمص عمل لا إنساني ويذكّرنا بمجازر الحروب العالمية
خبير: ضرب الكلية الحربية في حمص عمل لا إنساني ويذكّرنا بمجازر الحروب العالمية
هجوم إرهابي استهدف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص وسط سوريا. عن هذه الحادثة، تحدّث لـ"سبوتنيك" الخبير العسكري والاستراتيجي، الدكتور فراس شبول، قائلا:أعرب الرئيس الأمريكي عن ثقته في أن البيت الأبيض سيتمكن من إيجاد الموارد لمواصلة تقديم الدعم لأوكرانيا حتى في حال رفض الكونغرس تلبية طلبات البيت الأبيض بشأن تخصيص التمويل. حول هذا، تحدث الباحث بالشؤون السياسية والخبير بالشأن الأوروبي الدكتور أكثم سليمان:قوات الدعم السريع تتهم الجيش السوداني بقصف مقر السفارة الإثيوبية في الخرطوم. أخبرنا عن التفاصيل خبير دائرة الازمات والتفاوض في مركز البحوث الاستراتيجية الدكتور أمين اسماعيل، قائلا:الجيش الإيراني يطلق مناوراته العسكرية في الخليج بمشاركة 200 طائرة مسيرة. حول هذا الموضوع، تحدث لـ "شؤون عسكرية" الكاتب والمحلل السياسي الإيراني سمير شوهاني:كما علق حول هذا الموضوع الدكتور اللواء محمد صالح الحربي قائلا:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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2023
محمد جمعة
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محمد جمعة
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
محمد جمعة
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479841_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_71613a268900705e949b78b565b5fb9e.jpg
شؤون عسكرية, аудио
خبير: ضرب الكلية الحربية في حمص السورية عمل لا إنساني ويذكرنا بمجازر الحروب العالمية
تابعنا عبر
محمد جمعة
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
ناديا هلال
معدة ومقدمة برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" عبر أثير "إذاعة سبوتنيك" في موسكو، مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية.
هجوم إرهابي استهدف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص وسط سوريا. عن هذه الحادثة، تحدّث لـ"سبوتنيك" الخبير العسكري والاستراتيجي، الدكتور فراس شبول، قائلا:
"الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا تسهّلان حصول الجماعات الإرهابية على الطائرات المسيّرة. ضرب الكلية الحربية في مدينة حمص السورية هو عمل لا إنساني ويذكّرنا بمجازر الحروب العالمية الأولى والثانية. من يمتلك السلاح النووي، يستطع امتلاك أي سلاح آخر وخصوصاً تحت رعاية أمريكية".
أعرب الرئيس الأمريكي عن ثقته في أن البيت الأبيض سيتمكن من إيجاد الموارد لمواصلة تقديم الدعم لأوكرانيا حتى في حال رفض الكونغرس تلبية طلبات البيت الأبيض بشأن تخصيص التمويل. حول هذا، تحدث الباحث بالشؤون السياسية والخبير بالشأن الأوروبي الدكتور أكثم سليمان:
"أوكرانيا تتجه إلى مصير قاتم جدا إذا ما استمرت السياسات الحالية للرئيس زيلينسكي وللغرب من خلفه، والتخبط الأوروبي في اتخاذ القرارات هو محاولة يائسة للعب على أكثر من حبل داخليا وخارجيا للحفاظ على ماء الوجه".
قوات الدعم السريع تتهم الجيش السوداني بقصف مقر السفارة الإثيوبية في الخرطوم. أخبرنا عن التفاصيل خبير دائرة الازمات والتفاوض في مركز البحوث الاستراتيجية الدكتور أمين اسماعيل، قائلا:
"قوات الدعم السريع تقصف المباني المدنية والسفارات والأسواق وتدّعي أن هذا من فعل الطيران التابع للقوات المسلحة. عناصر الدعم السريع تحاول إرباك المشهد السياسي والإقليمي وذلك بربط الهجوم على السفارة الإثيوبية مع جمهورية مصر العربية وملف سد النهضة. قسم كبير جدا من الشعب السوداني يرى أن لا فائدة من التفاوض ويجب حسم المعركة عسكريا".
الجيش الإيراني يطلق مناوراته العسكرية في الخليج بمشاركة 200 طائرة مسيرة. حول هذا الموضوع، تحدث لـ "شؤون عسكرية" الكاتب والمحلل السياسي الإيراني سمير شوهاني:
"الهدف من مناورات الطائرات المسيّرة هو الرقي بالقدرات الدفاعية للجيش الإيراني والاطّلاع على نقاط القوة والضعف لهذه الطائرات. إيران تعتبر القضية الفلسطينية قضية مركزية في سياستها الخارجية. بإمكان إيران توفير الأمن والاستقرار داخل وخارج المنطقة دون الحاجة لقوات أجنبية".
كما علق حول هذا الموضوع الدكتور اللواء محمد صالح الحربي قائلا:
"مناورات الطائرات المسيّرة الخاصة بإيران هي عملية روتينية ولا يجب أن تقلق دول الخليج العربي. تقارب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي مع إيران وعودة العلاقات الطبيعية بينها".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...