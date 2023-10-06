https://sputnikarabic.ae/20231006/دبلوماسي-روسي-موسكو-مستمرة-بدعم-ملف-النازحين-السوريين-في-لبنان-1081715018.html
دبلوماسي روسي: موسكو مستمرة بدعم ملف النازحين السوريين في لبنان
دبلوماسي روسي: موسكو مستمرة بدعم ملف النازحين السوريين في لبنان
أكد السفير الروسي السابق في لبنان ألكسندر زاسيبكين، أن القدرات العسكرية الروسية تفوقت على نظيرتها الغربية، وهذا ما أظهرته نتائج العملية العسكرية الروسية الخاصة... 06.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-06T11:49+0000
2023-10-06T11:49+0000
2023-10-06T12:00+0000
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وقال زاسيبكين في حديث لـ "سبوتنيك"، إن "حكام أوروبا مسؤولون عن تدهور كل من الوضع الاقتصادي الأوروبي والعلاقة مع روسيا، وهم تابعون لأمريكا، لذلك على روسيا أن تمارس نهجا استراتيجيا قائما على التعاون مع الجهات الأخرى والآسيوية بالدرجة الأولى".وأضاف مستطردا، أن شأن الأوروبيين في يدهم "فإذا كانت هنالك رغبة في تغيير النهج المتبع من قبلهم، فهذا جيد، لكن يبدو أنهم مستمرون على نهج التبعية نفسه لأمريكا بالكامل".وأبدى زاسيبكين تفاؤله من سير الأمور في الجبهة الأوكرانية، مؤكدا أن القدرات العسكرية الروسية تفوقت على نظيرتها الأوكرانية.وأوضح قائلا إن "نظاما اقتصاديا وماليا جديدا يجب أن يسود العالم، وهذا هو جوهر برنامج روسيا"، ويجب أن تحل تدريجيا عملات وطنية محل الدولار.وتطرق السفير الروسي للملف اللبناني، مؤكدًا أن روسيا “لا تؤيد مرشحا دون آخر"، معرباً عن اعتقاده بأنه يجب أن يكون "هناك اتفاق بين الأطراف الرئيسية اللبنانية"، ومشددا على أن "لبنان لديه دور رئيسي في المنطقة، ويجب الاعتماد على التوازن بين القوى السياسية والاجتماعية في هذا البلد، فالمطلوب مهارة سياسية".وفي ملف النازحين السوريين، أكد أن روسيا مستعدة لتقديم المساعدة سواء أكانت معنوية أو إنسانية، والعمل بشكل حثيث في هذا المجال، وأن روسيا نسقت مع الحكومة السورية بالدرجة الأولى وكذلك مع الجانب اللبناني في هذا المجال، منوها أن "هذا موجود ولكن يجب فقط تنشيطه وتحقيق أهدافه الملموسة".
https://sputnikarabic.ae/20231006/عشرات-الأسرى-الفلسطينيين-يعلنون-إضرابهم-المفتوح-عن-الطعام-1081711351.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
لبنان, أخبار لبنان, تقارير سبوتنيك
لبنان, أخبار لبنان, تقارير سبوتنيك
دبلوماسي روسي: موسكو مستمرة بدعم ملف النازحين السوريين في لبنان
11:49 GMT 06.10.2023 (تم التحديث: 12:00 GMT 06.10.2023) تابعنا عبر
حصري
أكد السفير الروسي السابق في لبنان ألكسندر زاسيبكين، أن القدرات العسكرية الروسية تفوقت على نظيرتها الغربية، وهذا ما أظهرته نتائج العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن روسيا مستعدة للتعاون مع الأوروبيين "إذا رغبوا" في ذلك.
وقال زاسيبكين في حديث لـ "سبوتنيك"، إن "حكام أوروبا مسؤولون عن تدهور كل من الوضع الاقتصادي الأوروبي والعلاقة مع روسيا، وهم تابعون لأمريكا، لذلك على روسيا أن تمارس نهجا استراتيجيا قائما على التعاون مع الجهات الأخرى والآسيوية بالدرجة الأولى".
وأضاف مستطردا، أن شأن الأوروبيين في يدهم "فإذا كانت هنالك رغبة في تغيير النهج المتبع من قبلهم، فهذا جيد، لكن يبدو أنهم مستمرون على نهج التبعية نفسه لأمريكا بالكامل".
زاسيبكين الذي حمّل الحكام الأوروبيين مسؤولية التورط بالحرب الأوكرانية، شدد على عدم المراهنة على إيقاف المساعدات الغربية لنظام كييف، واعتبر أن "أوكرانيا غير قادرة على خوض المعارك دون المساعدات العسكرية، وأن الاقتصاد الأوكراني مدمّر، ولا يستطيع العمل دون التمويل الغربي".
وأبدى زاسيبكين تفاؤله من سير الأمور في الجبهة الأوكرانية، مؤكدا أن القدرات العسكرية الروسية تفوقت على نظيرتها الأوكرانية.
وأوضح قائلا إن "نظاما اقتصاديا وماليا جديدا يجب أن يسود العالم، وهذا هو جوهر برنامج روسيا"، ويجب أن تحل تدريجيا عملات وطنية محل الدولار.
وتطرق السفير الروسي للملف اللبناني، مؤكدًا أن روسيا “لا تؤيد مرشحا دون آخر"، معرباً عن اعتقاده بأنه يجب أن يكون "هناك اتفاق بين الأطراف الرئيسية اللبنانية"، ومشددا على أن "لبنان لديه دور رئيسي في المنطقة، ويجب الاعتماد على التوازن بين القوى السياسية والاجتماعية في هذا البلد، فالمطلوب مهارة سياسية".
وفي ملف النازحين السوريين، أكد أن روسيا مستعدة لتقديم المساعدة سواء أكانت معنوية أو إنسانية، والعمل بشكل حثيث في هذا المجال، وأن روسيا نسقت مع الحكومة السورية بالدرجة الأولى وكذلك مع الجانب اللبناني في هذا المجال، منوها أن "هذا موجود ولكن يجب فقط تنشيطه وتحقيق أهدافه الملموسة".