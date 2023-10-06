دمشق تكتسي بالسواد.. وحي "الميدان" يتقبل العزاء بضحايا الكلية الحربية في حمص
20:57 GMT 06.10.2023 (تم التحديث: 20:59 GMT 06.10.2023)
حصري
اكتست شوارع العاصمة السورية دمشق باللون الأسود حدادا على أرواح ضحايا المجزرة التي ارتكبتها المجموعات الإرهابية بحق طلاب ضباط كلية العلوم الحربية في مدينة حمص وذويهم، أثناء حفل تخرجهم أمس.
وذهب السكان في بعض أحياء العاصمة القديمة لتقديم العزاء بهذا المصاب الأليم، لا سيما في حي "الميدان" الدمشقي العريق، الذي أقام أهلوه خيما لتقبل العزاء بالضحايا المدنيين والعسكريين الذين سقطوا إثر اعتداء إرهابي بالمسيرات أثناء حفل التخرج.
© Sputnik . Ali Hashemدمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص
1/20
© Sputnik . Ali Hashem
دمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص
© Sputnik . Ali Hashem
دمشق تكتسي بالسواد.. وحي "الميدان" يتقبل العزاء بضحايا الكلية الحربية في حمص
2/20
© Sputnik . Ali Hashem
دمشق تكتسي بالسواد.. وحي "الميدان" يتقبل العزاء بضحايا الكلية الحربية في حمص
© Sputnik . Ali Hashemدمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص
3/20
© Sputnik . Ali Hashem
دمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص
© Sputnik . Ali Hashemدمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص
4/20
© Sputnik . Ali Hashem
دمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص
© Sputnik . Ali Hashemدمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص
5/20
© Sputnik . Ali Hashem
دمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص
© Sputnik . Ali Hashemدمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص
6/20
© Sputnik . Ali Hashem
دمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص
© Sputnik . Ali Hashemدمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص
7/20
© Sputnik . Ali Hashem
دمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص
© Sputnik . Ali Hashemدمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص
8/20
© Sputnik . Ali Hashem
دمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص
© Sputnik . Ali Hashemدمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص
9/20
© Sputnik . Ali Hashem
دمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص
© Sputnik . Ali Hashemدمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص
10/20
© Sputnik . Ali Hashem
دمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص
© Sputnik . Ali Hashemدمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص
11/20
© Sputnik . Ali Hashem
دمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص
© Sputnik . Ali Hashemدمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص
12/20
© Sputnik . Ali Hashem
دمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص
© Sputnik . Ali Hashemدمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص
13/20
© Sputnik . Ali Hashem
دمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص
© Sputnik . Ali Hashemدمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص
14/20
© Sputnik . Ali Hashem
دمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص
© Sputnik . Ali Hashemدمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص
15/20
© Sputnik . Ali Hashem
دمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص
© Sputnik . Ali Hashemدمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص
16/20
© Sputnik . Ali Hashem
دمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص
© Sputnik . Ali Hashemدمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص
17/20
© Sputnik . Ali Hashem
دمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص
© Sputnik . Ali Hashemدمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص
18/20
© Sputnik . Ali Hashem
دمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص
© Sputnik . Ali Hashemدمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص
19/20
© Sputnik . Ali Hashem
دمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص
© Sputnik . Ali Hashemدمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص
20/20
© Sputnik . Ali Hashem
دمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص
وخلال جولة لـ "سبوتنيك" في شوارع دمشق، وبالرغم من الحركة المحدودة خلال يوم العطلة، إلا أن شوارع المدينة بدت اليوم الجمعة خالية بشكل استثنائي من الحركة المعتادة.