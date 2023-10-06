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https://sputnikarabic.ae/20231006/دمشق-تكتسي-بالسواد-وحي-الميدان-يتقبل-العزاء-بضحايا-الكلية-الحربية-في-حمص-1081735689.html
دمشق تكتسي بالسواد.. وحي "الميدان" يتقبل العزاء بضحايا الكلية الحربية في حمص
دمشق تكتسي بالسواد.. وحي "الميدان" يتقبل العزاء بضحايا الكلية الحربية في حمص
اكتست شوارع العاصمة السورية دمشق باللون الأسود حدادا على أرواح ضحايا المجزرة التي ارتكبتها المجموعات الإرهابية بحق طلاب ضباط كلية العلوم الحربية في مدينة حمص... 06.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-06T20:57+0000
2023-10-06T20:59+0000
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وذهب السكان في بعض أحياء العاصمة القديمة لتقديم العزاء بهذا المصاب الأليم، لا سيما في حي "الميدان" الدمشقي العريق، الذي أقام أهلوه خيما لتقبل العزاء بالضحايا المدنيين والعسكريين الذين سقطوا إثر اعتداء إرهابي بالمسيرات أثناء حفل التخرج.وخلال جولة لـ "سبوتنيك" في شوارع دمشق، وبالرغم من الحركة المحدودة خلال يوم العطلة، إلا أن شوارع المدينة بدت اليوم الجمعة خالية بشكل استثنائي من الحركة المعتادة.
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, تقارير سبوتنيك, حصري, фото
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, تقارير سبوتنيك, حصري, фото

دمشق تكتسي بالسواد.. وحي "الميدان" يتقبل العزاء بضحايا الكلية الحربية في حمص

20:57 GMT 06.10.2023 (تم التحديث: 20:59 GMT 06.10.2023)
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حصري
اكتست شوارع العاصمة السورية دمشق باللون الأسود حدادا على أرواح ضحايا المجزرة التي ارتكبتها المجموعات الإرهابية بحق طلاب ضباط كلية العلوم الحربية في مدينة حمص وذويهم، أثناء حفل تخرجهم أمس.
وذهب السكان في بعض أحياء العاصمة القديمة لتقديم العزاء بهذا المصاب الأليم، لا سيما في حي "الميدان" الدمشقي العريق، الذي أقام أهلوه خيما لتقبل العزاء بالضحايا المدنيين والعسكريين الذين سقطوا إثر اعتداء إرهابي بالمسيرات أثناء حفل التخرج.
© Sputnik . Ali Hashemدمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص
دمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص - سبوتنيك عربي
1/20
© Sputnik . Ali Hashem
دمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص
© Sputnik . Ali Hashem

دمشق تكتسي بالسواد.. وحي "الميدان" يتقبل العزاء بضحايا الكلية الحربية في حمص

دمشق تكتسي بالسواد.. وحي &quot;الميدان&quot; يتقبل العزاء بضحايا الكلية الحربية في حمص - سبوتنيك عربي
2/20
© Sputnik . Ali Hashem

دمشق تكتسي بالسواد.. وحي "الميدان" يتقبل العزاء بضحايا الكلية الحربية في حمص

© Sputnik . Ali Hashemدمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص
دمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص - سبوتنيك عربي
3/20
© Sputnik . Ali Hashem
دمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص
© Sputnik . Ali Hashemدمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص
دمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص - سبوتنيك عربي
4/20
© Sputnik . Ali Hashem
دمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص
© Sputnik . Ali Hashemدمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص
دمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص - سبوتنيك عربي
5/20
© Sputnik . Ali Hashem
دمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص
© Sputnik . Ali Hashemدمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص
دمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص - سبوتنيك عربي
6/20
© Sputnik . Ali Hashem
دمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص
© Sputnik . Ali Hashemدمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص
دمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص - سبوتنيك عربي
7/20
© Sputnik . Ali Hashem
دمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص
© Sputnik . Ali Hashemدمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص
دمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص - سبوتنيك عربي
8/20
© Sputnik . Ali Hashem
دمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص
© Sputnik . Ali Hashemدمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص
دمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص - سبوتنيك عربي
9/20
© Sputnik . Ali Hashem
دمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص
© Sputnik . Ali Hashemدمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص
دمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص - سبوتنيك عربي
10/20
© Sputnik . Ali Hashem
دمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص
© Sputnik . Ali Hashemدمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص
دمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص - سبوتنيك عربي
11/20
© Sputnik . Ali Hashem
دمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص
© Sputnik . Ali Hashemدمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص
دمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص - سبوتنيك عربي
12/20
© Sputnik . Ali Hashem
دمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص
© Sputnik . Ali Hashemدمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص
دمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص - سبوتنيك عربي
13/20
© Sputnik . Ali Hashem
دمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص
© Sputnik . Ali Hashemدمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص
دمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص - سبوتنيك عربي
14/20
© Sputnik . Ali Hashem
دمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص
© Sputnik . Ali Hashemدمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص
دمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص - سبوتنيك عربي
15/20
© Sputnik . Ali Hashem
دمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص
© Sputnik . Ali Hashemدمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص
دمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص - سبوتنيك عربي
16/20
© Sputnik . Ali Hashem
دمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص
© Sputnik . Ali Hashemدمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص
دمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص - سبوتنيك عربي
17/20
© Sputnik . Ali Hashem
دمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص
© Sputnik . Ali Hashemدمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص
دمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص - سبوتنيك عربي
18/20
© Sputnik . Ali Hashem
دمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص
© Sputnik . Ali Hashemدمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص
دمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص - سبوتنيك عربي
19/20
© Sputnik . Ali Hashem
دمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص
© Sputnik . Ali Hashemدمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص
دمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص - سبوتنيك عربي
20/20
© Sputnik . Ali Hashem
دمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص
وخلال جولة لـ "سبوتنيك" في شوارع دمشق، وبالرغم من الحركة المحدودة خلال يوم العطلة، إلا أن شوارع المدينة بدت اليوم الجمعة خالية بشكل استثنائي من الحركة المعتادة.
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