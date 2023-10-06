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https://sputnikarabic.ae/20231006/فيديو-يظهر-اختلافا-من-نوع-آخر-بين-بوتين-وبايدن-فيديو-1081710723.html
فيديو يظهر اختلافا من نوع آخر بين بوتين وبايدن... فيديو
فيديو يظهر اختلافا من نوع آخر بين بوتين وبايدن... فيديو
تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعي فيديو، يحتويان على مشاهد تظهر حجم اختلاف طريقة تعامل كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي جو بايدن، مع... 06.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-06T10:22+0000
2023-10-06T10:22+0000
منوعات
فلاديمير بوتين
نادي الفيديو
جو بايدن
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ويوضح المقطع الأول بايدن وهو يرفس كلبه، محاولا ترويضه، ويعلق الناشطون: "لولا المعاملة السيئة من صاحبه، لما أظهر الكلب ردة الفعل هذه".بينما المقطع الثاني يظهر بوتين وهو يحمل الجرو "ألاباي" ويداعبه ضاحكا.وتعتبر كلاب "ألاباي" أحد أقدم سلالات الكلاب، والتي تنتشر في الوقت الحاضر من بحر قزوين إلى الصين، ومن جنوب الأورال إلى أفغانستان.
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منوعات, فلاديمير بوتين, نادي الفيديو, جو بايدن
منوعات, فلاديمير بوتين, نادي الفيديو, جو بايدن

فيديو يظهر اختلافا من نوع آخر بين بوتين وبايدن... فيديو

10:22 GMT 06.10.2023
© AFP 2023 / Nikolay Doychinovرئيس الوزراء الروسي (حينذاك) فلاديمير بوتين يحمل كلب "الراعي البلغاري"، الذي أهداه إياه نظيره من باكو، خلال لقائهما في مؤتمر صحفي في صوفيا، 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016
رئيس الوزراء الروسي (حينذاك) فلاديمير بوتين يحمل كلب الراعي البلغاري، الذي أهداه إياه نظيره من باكو، خلال لقائهما في مؤتمر صحفي في صوفيا، 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2023
© AFP 2023 / Nikolay Doychinov
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تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعي فيديو، يحتويان على مشاهد تظهر حجم اختلاف طريقة تعامل كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي جو بايدن، مع الحيوانات الأليفة.
ويوضح المقطع الأول بايدن وهو يرفس كلبه، محاولا ترويضه، ويعلق الناشطون: "لولا المعاملة السيئة من صاحبه، لما أظهر الكلب ردة الفعل هذه".
بينما المقطع الثاني يظهر بوتين وهو يحمل الجرو "ألاباي" ويداعبه ضاحكا.
وتعتبر كلاب "ألاباي" أحد أقدم سلالات الكلاب، والتي تنتشر في الوقت الحاضر من بحر قزوين إلى الصين، ومن جنوب الأورال إلى أفغانستان.
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