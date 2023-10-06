https://sputnikarabic.ae/20231006/فيديو-يظهر-اختلافا-من-نوع-آخر-بين-بوتين-وبايدن-فيديو-1081710723.html
فيديو يظهر اختلافا من نوع آخر بين بوتين وبايدن... فيديو
فيديو يظهر اختلافا من نوع آخر بين بوتين وبايدن... فيديو
تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعي فيديو، يحتويان على مشاهد تظهر حجم اختلاف طريقة تعامل كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي جو بايدن، مع... 06.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-06T10:22+0000
2023-10-06T10:22+0000
2023-10-06T10:22+0000
منوعات
فلاديمير بوتين
نادي الفيديو
جو بايدن
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ويوضح المقطع الأول بايدن وهو يرفس كلبه، محاولا ترويضه، ويعلق الناشطون: "لولا المعاملة السيئة من صاحبه، لما أظهر الكلب ردة الفعل هذه".بينما المقطع الثاني يظهر بوتين وهو يحمل الجرو "ألاباي" ويداعبه ضاحكا.وتعتبر كلاب "ألاباي" أحد أقدم سلالات الكلاب، والتي تنتشر في الوقت الحاضر من بحر قزوين إلى الصين، ومن جنوب الأورال إلى أفغانستان.
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102122/73/1021227346_20:0:1948:1446_1920x0_80_0_0_e6fa91b13103c90f1cc3e3c1b3a52661.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, فلاديمير بوتين, نادي الفيديو, جو بايدن
منوعات, فلاديمير بوتين, نادي الفيديو, جو بايدن
فيديو يظهر اختلافا من نوع آخر بين بوتين وبايدن... فيديو
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تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعي فيديو، يحتويان على مشاهد تظهر حجم اختلاف طريقة تعامل كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي جو بايدن، مع الحيوانات الأليفة.
ويوضح المقطع الأول بايدن وهو يرفس كلبه، محاولا ترويضه، ويعلق الناشطون: "لولا المعاملة السيئة من صاحبه، لما أظهر الكلب ردة الفعل هذه".
بينما المقطع الثاني يظهر بوتين وهو يحمل الجرو "ألاباي" ويداعبه ضاحكا.
وتعتبر كلاب "ألاباي" أحد أقدم سلالات الكلاب، والتي تنتشر في الوقت الحاضر من بحر قزوين إلى الصين، ومن جنوب الأورال إلى أفغانستان.