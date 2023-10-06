https://sputnikarabic.ae/20231006/وزير-الداخلية-اللبناني-لن-نقبل-بتغيير-ديموغرافية-بلدنا-مقابل-المال-1081712734.html

وزير الداخلية اللبناني: لن نقبل بتغيير ديموغرافية بلدنا مقابل المال

وزير الداخلية اللبناني: لن نقبل بتغيير ديموغرافية بلدنا مقابل المال

صرح وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، بسام مولوي، بأن بلاده لن تسمح باستباحتها وتغيير ديموغرافيتها مقابل المال. 06.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-06T11:33+0000

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2023-10-06T11:33+0000

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جاءت تصريحات مولوي في ظل رفع السلطات اللبنانية لمستوى الإجراءات المتصلة بالنازحين السوريين، بالتزامن مع إجراءات مشددة في المنطقة الحدودية مع سوريا، لمنع دخولهم البلاد، حسبما ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط".وأصدر وزير الداخلية تعليمات إلى المحافظين من خلال كتابين، يطلب في الأول من القائمقامين "التعميم على البلديات والمخاتير، منع قبول أي نوع من الهِبات مشروطة أو غير مشروطة منعا باتا من أية جهة كانت، في كل ما يتعلق بالنازحين السوريين، وما قد يؤثر على بقائهم في لبنان وعدم عودتهم الآمنة إلى بلدهم".وأمر الوزير في الكتاب الثاني "من القائمقامين التعميم على البلديات الإفادة دوريا كل 15 يوما بالتدابير المذكورة في تعميم حول تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن أزمة النزوح السوري".تأتي تعليمات مولوي غداة مؤتمر صحفي طلب فيه من كُتّاب العدل "عدم تنظيم أي عقود لسوريين لا يملكون أوراقا قانونية، وكما يطبق القانون على اللبنانيين، سيتم تطبيقه على السوريين".في السياق ذاته، نظمت قيادة الجيش اللبناني جولة إعلامية على الحدود الشمالية للبنان، عرضت خلالها كيفية تسلل النازحين السوريين إلى لبنان عبر المعابر غير الشرعية والأساليب المبتكرة في التهريب، بالإضافة إلى المشاكل والصعوبات التي تعترض عمل فوج الحدود البري.جاء ذلك انطلاقا من مركز قيادة عمليات فوج الحدود البرّي الأول، في بلدة شدرا الحدودية، حيث استعرض مسؤول العمليات في قيادة الفوج الحدودي البري، الرائد محمد صلاح، تفاصيل النزوح في عام 2011 وتسهيل دخولهم من قبل الدولة اللبنانية لأسباب إنسانية، وتمويل ملف النازحين من المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات دولية، إلى بدء تسجيلهم من قبل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

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