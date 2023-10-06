https://sputnikarabic.ae/20231006/وزير-الزراعة-الروسي-إمدادات-الحبوب-الروسية-إلى-أفريقيا-ستبدأ-في-غضون-شهر-1081725057.html
وزير الزراعة الروسي: إمدادات الحبوب الروسية إلى أفريقيا ستبدأ في غضون شهر
وزير الزراعة الروسي: إمدادات الحبوب الروسية إلى أفريقيا ستبدأ في غضون شهر
أعلن وزير الزراعة الروسي، دميتري باتروشيف، أن إمدادات الحبوب المجانية من روسيا إلى الدول الأفريقية قد تبدأ في غضون شهر أو شهر ونصف الشهر. 06.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-06T16:17+0000
2023-10-06T16:17+0000
2023-10-06T16:17+0000
العالم
روسيا
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وقال باتروشيف: "نحن الآن نستكمل جميع الوثائق، وأعتقد أنه في غضون شهر أو شهر ونصف الشهر ستذهب السفن إلى هناك".وكان التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في مدينة سوتشي الروسية في أوائل سبتمبر/ أيلول، وناقشا الوضع حول صفقة الحبوب وقضايا أخرى.وقال بوتين إن روسيا ستبدأ في توريد الحبوب المجانية لست دول أفريقية في غضون أسبوعين. وأشار أردوغان إلى أن أنقرة مستعدة للمساعدة في تجهيز الحبوب الروسية لمزيد من الشحن إلى البلدان المحتاجة، وتأمل في تنفيذ خطوات مشتركة لتوصيل الغذاء إلى البلدان الأفريقية.
https://sputnikarabic.ae/20230928/تركيا-تؤكد-أنها-ستواصل-الجهود-لاستئناف-صفقة-الحبوب-1081496633.html
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العالم, روسيا
وزير الزراعة الروسي: إمدادات الحبوب الروسية إلى أفريقيا ستبدأ في غضون شهر
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أعلن وزير الزراعة الروسي، دميتري باتروشيف، أن إمدادات الحبوب المجانية من روسيا إلى الدول الأفريقية قد تبدأ في غضون شهر أو شهر ونصف الشهر.
وقال باتروشيف: "نحن الآن نستكمل جميع الوثائق، وأعتقد أنه في غضون شهر أو شهر ونصف الشهر ستذهب السفن إلى هناك".
وكان التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في مدينة سوتشي الروسية في أوائل سبتمبر/ أيلول، وناقشا الوضع حول صفقة الحبوب وقضايا أخرى.
وقال بوتين إن روسيا ستبدأ في توريد الحبوب المجانية لست دول أفريقية في غضون أسبوعين. وأشار أردوغان إلى أن أنقرة مستعدة للمساعدة في تجهيز الحبوب الروسية لمزيد من الشحن إلى البلدان المحتاجة، وتأمل في تنفيذ خطوات مشتركة لتوصيل الغذاء إلى البلدان الأفريقية.