https://sputnikarabic.ae/20231006/وسائل-مراقبة-المجال-الجوي-الروسية-ترصد-هدفا-جويا-يقترب-من-حدود-روسيا-1081717472.html
وسائل مراقبة المجال الجوي الروسية ترصد هدفا جويا يقترب من حدود روسيا
وسائل مراقبة المجال الجوي الروسية ترصد هدفا جويا يقترب من حدود روسيا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وسائل مراقبة المجال الجوي الروسية رصدت هدفا جويا يقترب من حدود الدولة. 06.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-06T13:28+0000
2023-10-06T13:28+0000
2023-10-06T13:28+0000
رصد عسكري
روسيا
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وقالت في بيان: "في 6 أكتوبر 2023، رصدت معدات مراقبة المجال الجوي الروسية فوق البحر النرويجي هدفًا جويًا يقترب من حدود دولة روسيا". وأضافت أنه لتحديد الهدف الجوي ومنع انتهاك الحدود، تم إرسال مقاتلة ميغ- 31 تابعة لقوات الدفاع الجوي للأسطول الشمالي. وحدد طاقم المقاتلة الروسية الهدف الجوي على أنه طائرة دورية تابعة للبحرية الأمريكية من طراز بي-8أ بوسيدون. وعندما اقتربت المقاتلة الروسية، انعطفت الطائرة العسكرية الأجنبية وابتعدت عن حدود روسيا. لم يكن هناك انتهاك لحدود الدولة. وتم تنفيذ تحليق المقاتلة الروسية بما يتوافق بشكل صارم مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي فوق المياه المحايدة دون عبور المسارات الجوية أو الاقتراب بشكل خطير من طائرة تابعة لدولة أجنبية.
https://sputnikarabic.ae/20230918/مقاتلة-ميغ-31-تعترض-طائرة-بوسيدون-الأمريكية-فوق-بحر-بارنتس-1081157371.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا
وسائل مراقبة المجال الجوي الروسية ترصد هدفا جويا يقترب من حدود روسيا
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وسائل مراقبة المجال الجوي الروسية رصدت هدفا جويا يقترب من حدود الدولة.
وقالت في بيان: "في 6 أكتوبر 2023، رصدت معدات مراقبة المجال الجوي الروسية فوق البحر النرويجي هدفًا جويًا يقترب من حدود دولة روسيا".
وأضافت أنه لتحديد الهدف الجوي ومنع انتهاك الحدود، تم إرسال مقاتلة ميغ- 31 تابعة لقوات الدفاع الجوي للأسطول الشمالي.
وحدد طاقم المقاتلة الروسية الهدف الجوي على أنه طائرة دورية تابعة للبحرية الأمريكية من طراز بي-8أ بوسيدون.
وعندما اقتربت المقاتلة الروسية، انعطفت الطائرة العسكرية الأجنبية وابتعدت عن حدود روسيا. لم يكن هناك انتهاك لحدود الدولة.
وتم تنفيذ تحليق المقاتلة الروسية بما يتوافق بشكل صارم مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي فوق المياه المحايدة دون عبور المسارات الجوية أو الاقتراب بشكل خطير من طائرة تابعة لدولة أجنبية.