https://sputnikarabic.ae/20231007/إصابة-عشرات-المدنيين-السوريين-بقصف-صاروخي-نفذته-المجموعات-الإرهابية-على-بلدتي-نبل-والزهراء-1081763239.html
إصابة عشرات المدنيين السوريين بقصف صاروخي نفذته المجموعات الإرهابية على بلدتي نبل والزهراء
إصابة عشرات المدنيين السوريين بقصف صاروخي نفذته المجموعات الإرهابية على بلدتي نبل والزهراء
أفاد مراسل "سبوتنيك" في حلب بأن المجموعات المسلحة أطلقت عشرات القذائف الصاروخية على بلدتي نبل والزهراء في ريف حلب الشمالي. 07.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-07T16:08+0000
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وقال المراسل إن القذائف الصاروخية أدت إلى إصابة عدد من المدنيين وأضرار مادية في الممتلكات.وذكر مصدر طبي لـ"سبوتنيك" أن 25 مدنيا أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة جراء سقوط عشرات القذائف على البلدتين، حيث قُدمت لهم الإسعافات اللازمة، فيما تم نقل 4 حالات إلى مشافي حلب لخطورة إصابتها.وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مراسل "سبوتنيك" في مدينة اللاذقية السورية بمقتل مدنيين اثنين وإصابة آخرين نتيجة اعتداءات إرهـابية بعدد من القذائف الصاروخية على ريف محافظة اللاذقية.وقال مصدر رسمي في محافظة اللاذقية لـ سبوتنيك" إن مصدر القصف جاء من مناطق سيطرة المجموعات الإرهابية الموجودة في ريف إدلب الجنوبي وريف اللاذقية الشمالي، المحاذيان للحدود التركية.
https://sputnikarabic.ae/20231007/مقتل-مدنيين-اثنين-وإصابة-آخرين-إثر-هجوم-صاروخي-استهدف-أحياء-في-مدينة-اللاذقية-السورية-1081759981.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم
إصابة عشرات المدنيين السوريين بقصف صاروخي نفذته المجموعات الإرهابية على بلدتي نبل والزهراء
16:08 GMT 07.10.2023 (تم التحديث: 16:18 GMT 07.10.2023) تابعنا عبر
حصري
أفاد مراسل "سبوتنيك" في حلب بأن المجموعات المسلحة أطلقت عشرات القذائف الصاروخية على بلدتي نبل والزهراء في ريف حلب الشمالي.
وقال المراسل إن القذائف الصاروخية أدت إلى إصابة عدد من المدنيين وأضرار مادية في الممتلكات.
وذكر مصدر طبي لـ"سبوتنيك" أن 25 مدنيا أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة جراء سقوط عشرات القذائف على البلدتين، حيث قُدمت لهم الإسعافات اللازمة، فيما تم نقل 4 حالات إلى مشافي حلب لخطورة إصابتها.
وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مراسل "سبوتنيك" في مدينة اللاذقية السورية بمقتل مدنيين اثنين وإصابة آخرين نتيجة اعتداءات إرهـابية بعدد من القذائف الصاروخية على ريف محافظة اللاذقية.
وقال مصدر رسمي في محافظة اللاذقية لـ سبوتنيك" إن مصدر القصف جاء من مناطق سيطرة المجموعات الإرهابية الموجودة في ريف إدلب الجنوبي وريف اللاذقية الشمالي، المحاذيان للحدود التركية.