https://sputnikarabic.ae/20231007/إطلاق-عشرات-القذائف-على-تل-أبيب-وأنباء-عن-وقوع-إصابات-خطيرة-بين-صفوف-الإسرائيليين--1081767570.html

إطلاق عشرات القذائف على تل أبيب وأنباء عن وقوع إصابات خطيرة بين صفوف الإسرائيليين

إطلاق عشرات القذائف على تل أبيب وأنباء عن وقوع إصابات خطيرة بين صفوف الإسرائيليين

أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، اليوم السبت، بإطلاق عشرات القذائف والرشقات الصاروخية من قطاع غزة على مدينة تل أبيب. 07.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-07T18:20+0000

2023-10-07T18:20+0000

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وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أن عشرات القذائف والرشقات الصاورخية أطلقت من القطاع على مدينة تل أبيب وسط سقوط عدد كبير من الجرحى والمصابين.في وقت أوضحت القناة الإسرائيلية الـ 13، أن مدن وبلدات ريشون لتيسيون وبات يام ومحيطهما وبيت داجان ويفنه في مدينة تل أبيب قد أصيب بإطلاق الرشقات الصاروخية، وأنباء عن وقوع 3 إصابات في حالة خطيرة.وفي السياق نفسه، وجهت السلطات الإسرائيلية، المستوطنين في غلاف غزة بالبقاء في الملاجئ والمخابئ حتى إشعار آخر، ونقلت القناة الإسرائيلية الـ 12، عن قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية توجيه مستوطني غلاف غزة بالبقاء في المناطق المحمية إلى حين تلقي أوامر جديدة.وأوضحت القيادة العسكرية للجبهة الداخلية الإسرائيلية أن تلك الأوامر تم توجيهها إلى مستوطنات سديروت ونتيفوت وأوفاكيم وعسقلان.فيما كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد عقد جلسة طارئة لحكومته لبحث الهجوم المفاجئ الذي شنته حركة حماس على إسرائيل وعملية "السيوف الحديدية" التي تلت ذلك.وقال نتنياهو في مقطع متلفز:وارتفعت حصيلة القتلى الإسرائيليين إلى 200 على الأقل، وأصيب أكثر من 1100، العشرات منهم بجروح خطيرة، وفق إعلام إسرائيلي.وكانت حركة "حماس" الفلسطينية، فجر اليوم السبت، أطلقت عملية تسلل واسعة النطاق باتجاه المستوطنات الإسرائيلية في "غلاف غزة" عبر 4 محاور سيطرت خلالها على عدد من المستوطنات، ولا تزال المعارك تدور في نحو 7 بؤر.وقالت القناة "12" الإسرائيلية إنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، بينما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية".ولا تزال المعارك تدور في عدة نقاط اشتباك بين الفلسطينيين والإسرائيليين.وأعلن محمد الضيف، القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، في وقت سابق اليوم، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بينما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل 198 شخصا وإصابة 1610 آخرين منذ بدء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة صباح اليوم.

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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, الأخبار