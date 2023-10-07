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إعلام إسرائيلي: قواتنا لم تستطع استعادة أي منطقة سيطرت عليها "حماس"
إعلام إسرائيلي: قواتنا لم تستطع استعادة أي منطقة سيطرت عليها "حماس"
أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن قوات الدفاع الإسرائيلية لم تستطع استعادة أي من المناطق التي هاجمها الفلسطينيون جنوبي البلاد. 07.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-07T11:37+0000
2023-10-07T11:37+0000
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وأشار المقال في تلك الوسائل، إلى أن "جيش الدفاع الإسرائيلي لم يستطع استعادة أي من المناطق التي سيطرت عليها "حماس" في جنوبي إسرائيل، ولا يزال السكان في الملاجئ ويبلغون عن عدم وجود قوات أمن إسرائيلية أو أفراد طبيين في الموقع"، بحسب صحيفة "هآرتس".وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، اليوم السبت، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى، والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية، قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وأضاف: "آن الأوان أن تتحد كل القوى العربية والإسلامية لكنس الاحتلال عن مقدساتنا وأرضنا".
https://sputnikarabic.ae/20231007/السعودية-نتابع-الأوضاع-غير-المسبوقة-ونذكر-بتحذيراتنا-المتكررة-بشأن-استمرار-الاحتلال-الإسرائيلي-1081750105.html
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أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن

إعلام إسرائيلي: قواتنا لم تستطع استعادة أي منطقة سيطرت عليها "حماس"

11:37 GMT 07.10.2023
© Photoسيطرة عناصر من "حماس" على مدرعة إسرائيلية
سيطرة عناصر من حماس على مدرعة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2023
© Photo
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أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن قوات الدفاع الإسرائيلية لم تستطع استعادة أي من المناطق التي هاجمها الفلسطينيون جنوبي البلاد.
وأشار المقال في تلك الوسائل، إلى أن "جيش الدفاع الإسرائيلي لم يستطع استعادة أي من المناطق التي سيطرت عليها "حماس" في جنوبي إسرائيل، ولا يزال السكان في الملاجئ ويبلغون عن عدم وجود قوات أمن إسرائيلية أو أفراد طبيين في الموقع"، بحسب صحيفة "هآرتس".
وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، اليوم السبت، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
علم السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2023
السعودية: نتابع الأوضاع غير المسبوقة ونذكر بتحذيراتنا المتكررة بشأن استمرار الاحتلال الإسرائيلي
11:19 GMT
وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى، والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية، قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".
وأضاف: "آن الأوان أن تتحد كل القوى العربية والإسلامية لكنس الاحتلال عن مقدساتنا وأرضنا".
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