https://sputnikarabic.ae/20231007/إعلام-السلطات-الإسرائيلية-تأمر-المستوطنين-في-غلاف-غزة-بالبقاء-في-الملاجئ-والمخابئ-1081764988.html
إعلام: السلطات الإسرائيلية تأمر المستوطنين في غلاف غزة بالبقاء في الملاجئ والمخابئ
إعلام: السلطات الإسرائيلية تأمر المستوطنين في غلاف غزة بالبقاء في الملاجئ والمخابئ
وجهت السلطات الإسرائيلية، اليوم السبت، المستوطنين في غلاف غزة بالبقاء في الملاجئ والمخابئ حتى إشعار آخر. 07.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-07T17:00+0000
2023-10-07T17:00+0000
2023-10-07T17:00+0000
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم
العدوان الإسرائيلي على غزة
حركة حماس
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ونقلت القناة الإسرائيلية الـ 12، مساء اليوم السبت، عن قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية توجيه مستوطني غلاف غزة بالبقاء في المناطق المحمية إلى حين تلقي أوامر جديدة.وأوضحت القيادة العسكرية للجبهة الداخلية الإسرائيلية أن تلك الأوامر تم توجيهها إلى مستوطنات سديروت ونتيفوت وأوفاكيم وعسقلان.وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد عقد جلسة طارئة لحكومته لبحث الهجوم المفاجئ الذي شنته حركة حماس على إسرائيل وعملية "السيوف الحديدية" التي تلت ذلك.وقال نتنياهو في مقطع متلفز: وارتفعت حصيلة القتلى الإسرائيليين إلى 100 على الأقل، وأصيب أكثر من 900، العشرات منهم بجروح خطيرة، وفق إعلام إسرائيلي.ونفذت حركة "حماس" الفلسطينية، فجر اليوم السبت، عملية تسلل مباغتة واسعة النطاق عبر 4 محاور باتجاه المستوطنات الإسرائيلية في "غلاف غزة"، وسيطرت خلالها على عدد من المستوطنات، ولا تزال المعارك تدور في نحو 7 بؤر.وأطلقت آلاف الصواريخ على إسرائيل منذ ساعات الصباح السبت، في الوقت نفسه الذي تسلل فيه عشرات الفلسطينيين إلى الأراضي الإسرائيلية. وكانت "كتائب القسام" الجناع العسكري لحركة حماس، قد أعلنت حالة النفير العام وبدء الهجوم الفوري على مستوطنات غلاف غزة، في إطار معركة "طوفان الأقصى"، وقد سقط عدد من صواريخ المقاومة من غزة في قرى جنوب الضفة الغربية.وأكد القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، في وقت سابق اليوم السبت، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
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التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس
إعلام: السلطات الإسرائيلية تأمر المستوطنين في غلاف غزة بالبقاء في الملاجئ والمخابئ
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وجهت السلطات الإسرائيلية، اليوم السبت، المستوطنين في غلاف غزة بالبقاء في الملاجئ والمخابئ حتى إشعار آخر.
ونقلت القناة الإسرائيلية الـ 12، مساء اليوم السبت، عن قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية توجيه مستوطني غلاف غزة بالبقاء في المناطق المحمية إلى حين تلقي أوامر جديدة.
وأوضحت القيادة العسكرية للجبهة الداخلية الإسرائيلية أن تلك الأوامر تم توجيهها إلى مستوطنات سديروت ونتيفوت وأوفاكيم وعسقلان.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد عقد جلسة طارئة لحكومته لبحث الهجوم المفاجئ الذي شنته حركة حماس
على إسرائيل وعملية "السيوف الحديدية" التي تلت ذلك.
وقال نتنياهو في مقطع متلفز:
أيها المواطنون الإسرائيليون، نحن في حالة حرب. ليس في عملية، ولا في جولة قتال. في حرب. هذا الصباح شنت حماس هجوما قاتلا مفاجئا ضد دولة إسرائيل وضد مواطنيها، ونحن نواجه ذلك منذ الساعات الأولى من الصباح.
وارتفعت حصيلة القتلى الإسرائيليين
إلى 100 على الأقل، وأصيب أكثر من 900، العشرات منهم بجروح خطيرة، وفق إعلام إسرائيلي.
ونفذت حركة "حماس" الفلسطينية، فجر اليوم السبت، عملية تسلل مباغتة واسعة النطاق عبر 4 محاور باتجاه المستوطنات الإسرائيلية في "غلاف غزة"، وسيطرت خلالها على عدد من المستوطنات، ولا تزال المعارك تدور في نحو 7 بؤر.
وأطلقت آلاف الصواريخ على إسرائيل
منذ ساعات الصباح السبت، في الوقت نفسه الذي تسلل فيه عشرات الفلسطينيين إلى الأراضي الإسرائيلية.
وكانت "كتائب القسام" الجناع العسكري لحركة حماس، قد أعلنت حالة النفير العام وبدء الهجوم الفوري على مستوطنات غلاف غزة، في إطار معركة "طوفان الأقصى"، وقد سقط عدد من صواريخ المقاومة من غزة في قرى جنوب الضفة الغربية.
وأكد القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، في وقت سابق اليوم السبت، بدء عملية "طوفان الأقصى
" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".