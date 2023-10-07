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إعلام: مقتل نحو 22 إسرائيليا وإصابة أكثر من 500 منذ بدء هجوم حماس
إعلام: مقتل نحو 22 إسرائيليا وإصابة أكثر من 500 منذ بدء هجوم حماس
أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، مقتل أكثر من 22 إسرائيليًا منذ الصباح. 07.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-07T10:27+0000
2023-10-07T10:27+0000
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وقالت القناة "12" الإسرائيلية، إنه "منذ بدء هجوم حماس في الساعات الأولى من اليوم، أصيب أيضا أكثر 500 شخصا"، مشيرة أن وزارة الصحة الإسرائيلية أعلنت نقل 545 مصابا إلى المستشفيات في مختلف المناطق.وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، أن "مقاتلي حركة حماس يسيطرون على عدة بلدات جنوبي البلاد".وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، "بمقتل 5 أشخاص وإصابة 200 آخرين جراء العملية العسكرية التي شنتها حركة "حماس" الفلسطينية، في وقت مبكر صباح اليوم، وشملت إطلاق قذائف صاروخية تجاه المستوطنات الإسرائيلية وأيضا تسلل عناصر من الحركة إلى داخل الأراضي الإسرائيلية".وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، في وقت سابق اليوم، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وقال الضيف، في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة"، مضيفا : "آن الأوان أن تتحد كل القوى العربية والإسلامية لكنس الاحتلال عن مقدساتنا وأرضنا".من جهته، شن الجيش الإسرائيلي، غارات في عدة مناطق على أهداف تابعة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع ⁧‫غزة. وأعلن الجيش، في بيان له، إطلاق عملية "السيوف الحديدية"، ردا على إطلاق حماس لأكثر من ألفي صاروخ من قطاع غزة.في هذه الأثناء، قال الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، اليوم السبت، إن "إسرائيل تمر بوقت عصيب"، بعد ساعات من بدء "كتائب القسام" الجناح العسكري التابع لـ"حماس" عملية عسكرية باسم "طوفان الأقصى".ودعا هرتسوغ، عبر حسابه على "إكس"، "الجميع إلى الانصياع لتعليمات الجيش وإظهار الضمانة والهدوء المتبادلين".بدوره، قال وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، إن حركة "حماس" ارتكبت خطأ جسيما هذا الصباح وبدأت حربا ضد إسرائيل"، متوعدًا برد قوي.
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار قطاع غزة, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار قطاع غزة, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

إعلام: مقتل نحو 22 إسرائيليا وإصابة أكثر من 500 منذ بدء هجوم حماس

10:27 GMT 07.10.2023
© AFP 2023 / JACK GUEZعملية دهس في تل أبيب، 4 يوليو 2023
عملية دهس في تل أبيب، 4 يوليو 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2023
© AFP 2023 / JACK GUEZ
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أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، مقتل أكثر من 22 إسرائيليًا منذ الصباح.
وقالت القناة "12" الإسرائيلية، إنه "منذ بدء هجوم حماس في الساعات الأولى من اليوم، أصيب أيضا أكثر 500 شخصا"، مشيرة أن وزارة الصحة الإسرائيلية أعلنت نقل 545 مصابا إلى المستشفيات في مختلف المناطق.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، أن "مقاتلي حركة حماس يسيطرون على عدة بلدات جنوبي البلاد".
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، "بمقتل 5 أشخاص وإصابة 200 آخرين جراء العملية العسكرية التي شنتها حركة "حماس" الفلسطينية، في وقت مبكر صباح اليوم، وشملت إطلاق قذائف صاروخية تجاه المستوطنات الإسرائيلية وأيضا تسلل عناصر من الحركة إلى داخل الأراضي الإسرائيلية".
وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، في وقت سابق اليوم، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
وقال الضيف، في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة"، مضيفا : "آن الأوان أن تتحد كل القوى العربية والإسلامية لكنس الاحتلال عن مقدساتنا وأرضنا".
من جهته، شن الجيش الإسرائيلي، غارات في عدة مناطق على أهداف تابعة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع ⁧‫غزة. وأعلن الجيش، في بيان له، إطلاق عملية "السيوف الحديدية"، ردا على إطلاق حماس لأكثر من ألفي صاروخ من قطاع غزة.
في هذه الأثناء، قال الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، اليوم السبت، إن "إسرائيل تمر بوقت عصيب"، بعد ساعات من بدء "كتائب القسام" الجناح العسكري التابع لـ"حماس" عملية عسكرية باسم "طوفان الأقصى".
ودعا هرتسوغ، عبر حسابه على "إكس"، "الجميع إلى الانصياع لتعليمات الجيش وإظهار الضمانة والهدوء المتبادلين".
بدوره، قال وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، إن حركة "حماس" ارتكبت خطأ جسيما هذا الصباح وبدأت حربا ضد إسرائيل"، متوعدًا برد قوي.
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