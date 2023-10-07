https://sputnikarabic.ae/20231007/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-ودوي-صفرات-الإنذار-في4-مقاطعات-أوكرانية-1081736804.html

إعلان حالة التأهب الجوي ودوي صفرات الإنذار في4 مقاطعات أوكرانية

إعلان حالة التأهب الجوي ودوي صفرات الإنذار في4 مقاطعات أوكرانية

أفادت بيانات الخرائط التابعة لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، مساء الجمعة، بأنه تم الإعلان عن حالة استنفار جوي وسماع صفارات الإنذار في أربع مقاطعات في... 07.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-07T00:00+0000

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موسكو- سبوتنيك. ووفقًا للخرائط، تم سماع صفارات الإنذار في مقاطعتي خاركوف وبولتافا في تمام الساعة 23:48 بتوقيت موسكو، وبعد ذلك ببضع دقائق في مقاطعتي تشيرنيغيف وسومي.وسبق ذلك بوقت قصير إعلان حالة استنفار جوي في مقاطعات خاركوف وبولتافا وكيروفوغراد وتشيركاسي.تجدر الإشارة إلى أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي يعتقد أن الخدمات الخاصة الأوكرانية وراءه.وفي وقت سابق، أعلن ميخائيل رازفوجاييف، حاكم مدينة سيفاستوبول الروسية، مساء الجمعة، عن تشغيل أنظمة الدفاع الجوي في المدينة، مؤكدا أن جميع الخدمات تعمل بشكل طبيعي.جاء ذلك في تصريح لرازفوجاييف عبر حسابه في تطبيق "تيليغرام"، قال فيه "تم تشغيل أنظمة الدفاع الجوي في سيفاستوبول، ووفقا للبيانات الأولية، تم صدها لهجوم جوي من البحر".وتشهد المناطق الحدودية الروسية قصفا متكررا من قبل القوات الأوكرانية، وتتعرض لضربات جوية وبحرية في مناطق في شبه جزيرة القرم، وفي سيفاستوبول وشبه جزيرة القرم، يسود المستوى الأصفر من التهديد الإرهابي.

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