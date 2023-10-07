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Военнослужащие ВС РФ проходят обучение по полетам на ударных FPV-дронах Бумеранг на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231007/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-ودوي-صفرات-الإنذار-في4-مقاطعات-أوكرانية-1081736804.html
إعلان حالة التأهب الجوي ودوي صفرات الإنذار في4 مقاطعات أوكرانية
إعلان حالة التأهب الجوي ودوي صفرات الإنذار في4 مقاطعات أوكرانية
أفادت بيانات الخرائط التابعة لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، مساء الجمعة، بأنه تم الإعلان عن حالة استنفار جوي وسماع صفارات الإنذار في أربع مقاطعات في... 07.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-07T00:00+0000
2023-10-07T00:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو- سبوتنيك. ووفقًا للخرائط، تم سماع صفارات الإنذار في مقاطعتي خاركوف وبولتافا في تمام الساعة 23:48 بتوقيت موسكو، وبعد ذلك ببضع دقائق في مقاطعتي تشيرنيغيف وسومي.وسبق ذلك بوقت قصير إعلان حالة استنفار جوي في مقاطعات خاركوف وبولتافا وكيروفوغراد وتشيركاسي.تجدر الإشارة إلى أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي يعتقد أن الخدمات الخاصة الأوكرانية وراءه.وفي وقت سابق، أعلن ميخائيل رازفوجاييف، حاكم مدينة سيفاستوبول الروسية، مساء الجمعة، عن تشغيل أنظمة الدفاع الجوي في المدينة، مؤكدا أن جميع الخدمات تعمل بشكل طبيعي.جاء ذلك في تصريح لرازفوجاييف عبر حسابه في تطبيق "تيليغرام"، قال فيه "تم تشغيل أنظمة الدفاع الجوي في سيفاستوبول، ووفقا للبيانات الأولية، تم صدها لهجوم جوي من البحر".وتشهد المناطق الحدودية الروسية قصفا متكررا من قبل القوات الأوكرانية، وتتعرض لضربات جوية وبحرية في مناطق في شبه جزيرة القرم، وفي سيفاستوبول وشبه جزيرة القرم، يسود المستوى الأصفر من التهديد الإرهابي.
https://sputnikarabic.ae/20231005/بوتين-أوكرانيا-تهدف-إلى-الإضرار-بالتيار-التركي-1081696572.html
https://sputnikarabic.ae/20231006/القوات-الروسية-تشن-هجوما-عنيفا-وتحيد-80-جنديا-أوكرانيا-في-كراسني-ليمان-1081706506.html
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أخبار أوكرانيا, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار أوكرانيا, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن

إعلان حالة التأهب الجوي ودوي صفرات الإنذار في4 مقاطعات أوكرانية

00:00 GMT 07.10.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورجندي من طاقم نظام إطلاق الصواريخ المتعددة "أوراغان" (الإعصار) التابع للجيش السادس لمجموعة المنطقة الغربية للقوات التابعة لقوات روسيا الاتحادية في منطقة خاركوف، أوكرانيا
جندي من طاقم نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (الإعصار) التابع للجيش السادس لمجموعة المنطقة الغربية للقوات التابعة لقوات روسيا الاتحادية في منطقة خاركوف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk
/
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أفادت بيانات الخرائط التابعة لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، مساء الجمعة، بأنه تم الإعلان عن حالة استنفار جوي وسماع صفارات الإنذار في أربع مقاطعات في أوكرانيا.
موسكو- سبوتنيك. ووفقًا للخرائط، تم سماع صفارات الإنذار في مقاطعتي خاركوف وبولتافا في تمام الساعة 23:48 بتوقيت موسكو، وبعد ذلك ببضع دقائق في مقاطعتي تشيرنيغيف وسومي.
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بوتين: أوكرانيا تهدف إلى الإضرار بالتيار التركي
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وسبق ذلك بوقت قصير إعلان حالة استنفار جوي في مقاطعات خاركوف وبولتافا وكيروفوغراد وتشيركاسي.
تجدر الإشارة إلى أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي يعتقد أن الخدمات الخاصة الأوكرانية وراءه.
وفي وقت سابق، أعلن ميخائيل رازفوجاييف، حاكم مدينة سيفاستوبول الروسية، مساء الجمعة، عن تشغيل أنظمة الدفاع الجوي في المدينة، مؤكدا أن جميع الخدمات تعمل بشكل طبيعي.
جنود من طاقم المدفعية في نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2023
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أمس, 05:21 GMT
جاء ذلك في تصريح لرازفوجاييف عبر حسابه في تطبيق "تيليغرام"، قال فيه "تم تشغيل أنظمة الدفاع الجوي في سيفاستوبول، ووفقا للبيانات الأولية، تم صدها لهجوم جوي من البحر".
وتشهد المناطق الحدودية الروسية قصفا متكررا من قبل القوات الأوكرانية، وتتعرض لضربات جوية وبحرية في مناطق في شبه جزيرة القرم، وفي سيفاستوبول وشبه جزيرة القرم، يسود المستوى الأصفر من التهديد الإرهابي.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 04:20 GMTАртиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة5 أكتوبر, 18:32 GMT
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