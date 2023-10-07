https://sputnikarabic.ae/20231007/إيران-تعلن-دعمها-لعملیة-طوفان-الأقصی-التي-أطلقتها-حماس-ضد-إسرائيل-1081749918.html
إيران تعلن دعمها لعملیة "طوفان الأقصی" التي أطلقتها "حماس" ضد إسرائيل
إيران تعلن دعمها لعملیة "طوفان الأقصی" التي أطلقتها "حماس" ضد إسرائيل
أعلن مستشار القائد الأعلى الإيراني اللواء يحيى رحيم صفوي، دعم بلاده لعملیة "طوفان الأقصی"، التي أطلقتها "كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس... 07.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-07T11:10+0000
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وقال رحيم وصفي، في تصريحات له، إن "طهران ستقف إلی جانب المجاهدين الفلسطينيين حتی تحریر فلسطین والقدس الشريف"، مؤكدا ثقته بأن جبهة المقاومة تدعمها كذلك.في هذه الأثناء، نقلت شبكة "إيران بالعربي"، هتافات نواب البرلمان الإيراني، في قاعة البرلمان "الموت لإسرائيل"، مؤكدين دعمهم لعملية "طوفان الأقصى".وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، في وقت سابق اليوم، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وقال الضيف، في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة"، مضيفا : "آن الأوان أن تتحد كل القوى العربية والإسلامية لكنس الاحتلال عن مقدساتنا وأرضنا".من جهته، شن الجيش الإسرائيلي، غارات في عدة مناطق على أهداف تابعة لحركة المفاومة الإسلامية "حمــاس" في قطاع غزة. وأعلن الجيش، في بيان له، "إطلاق عملية "السيوف الحديدية"، ردا على إطلاق حماس لأكثر من ألفي صاروخ من قطاع غزة.في هذه الأثناء، قال الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، اليوم السبت، إن "إسرائيل تمر بوقت عصيب"، بعد ساعات من بدء "كتائب القسام" الجناح العسكري التابع لـ"حماس" عملية عسكرية باسم "طوفان الأقصى".بدوره، أعلن وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، حالة الطوارئ في كافة أنحاء إسرائيل، مؤكدا أن حركة "حماس" ارتكبت خطأ جسيما هذا الصباح وبدأت حربا ضد إسرائيل"، متوعدًا برد قوي.
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MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار قطاع غزة, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار قطاع غزة, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم
إيران تعلن دعمها لعملیة "طوفان الأقصی" التي أطلقتها "حماس" ضد إسرائيل
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أعلن مستشار القائد الأعلى الإيراني اللواء يحيى رحيم صفوي، دعم بلاده لعملیة "طوفان الأقصی"، التي أطلقتها "كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
وقال رحيم وصفي، في تصريحات له، إن "طهران ستقف إلی جانب المجاهدين الفلسطينيين حتی تحریر فلسطین والقدس الشريف"، مؤكدا ثقته بأن جبهة المقاومة تدعمها كذلك.
في هذه الأثناء، نقلت شبكة "إيران بالعربي"، هتافات نواب البرلمان الإيراني، في قاعة البرلمان "الموت لإسرائيل"، مؤكدين دعمهم لعملية "طوفان الأقصى".
وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، في وقت سابق اليوم، بدء عملية "طوفان الأقصى
" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
وقال الضيف، في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة
"، مضيفا : "آن الأوان أن تتحد كل القوى العربية والإسلامية لكنس الاحتلال عن مقدساتنا وأرضنا".
من جهته، شن الجيش الإسرائيلي، غارات في عدة مناطق على أهداف تابعة لحركة المفاومة الإسلامية "حمــاس" في قطاع غزة. وأعلن الجيش، في بيان له، "إطلاق عملية "السيوف الحديدية"
، ردا على إطلاق حماس لأكثر من ألفي صاروخ من قطاع غزة.
في هذه الأثناء، قال الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، اليوم السبت، إن "إسرائيل تمر بوقت عصيب
"، بعد ساعات من بدء "كتائب القسام" الجناح العسكري التابع لـ"حماس" عملية عسكرية باسم "طوفان الأقصى".
بدوره، أعلن وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، حالة الطوارئ في كافة أنحاء إسرائيل، مؤكدا أن حركة "حماس" ارتكبت خطأ جسيما هذا الصباح وبدأت حربا ضد إسرائيل"، متوعدًا برد قوي.