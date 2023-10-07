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https://sputnikarabic.ae/20231007/الاتحاد-الأوروبي-الإرهاب-والعنف-لا-يحلان-الصراع-بين-فلسطين-وإسرائيل-1081766548.html
الاتحاد الأوروبي: الإرهاب والعنف لا يحلان الصراع بين فلسطين وإسرائيل
الاتحاد الأوروبي: الإرهاب والعنف لا يحلان الصراع بين فلسطين وإسرائيل
دعا الاتحاد الأوروبي إلى "الوقف الفوري للعنف" في فلسطين وإسرائيل، مؤكدا تضامنه مع تل أبيب خلال ما وصفه بـ"الأوقات الصعبة". 07.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-07T17:55+0000
2023-10-07T17:55+0000
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جاء ذلك على لسان منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الذي أوضح أنه يشعر بقلق عميق إزاء الأحداث الجارية في إسرائيل، حسبما ذكرت وكالة "الأناضول" التركية.وقال بوريل: "ندين بشدة هجمات حماس على إسرائيل"، بينما قالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، إنها تدين "الهجوم الذي نفذه إرهابيو حماس ضد إسرائيل".وتابعت: "من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها ضد هذه الهجمات الشنيعة".وفجر اليوم السبت، أطلقت حركة "حماس" الفلسطينية، عملية تسلل واسعة النطاق باتجاه المستوطنات الإسرائيلية في "غلاف غزة" عبر 4 محاور سيطرت خلالها على عدد من المستوطنات.ولا تزال المعارك تدور في عدة نقاط اشتباك بين الفلسطينيين والإسرائيليين.وقالت القناة "12" الإسرائيلية إن "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، بينما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية".وأعلن محمد الضيف، القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، في وقت سابق اليوم، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بينما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل 198 شخصا وإصابة 1610 آخرين منذ بدء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة صباح اليوم.
https://sputnikarabic.ae/20231007/198-قتيلا-و1610-جرحى-ودمار-كبير-في-الممتلكات-جراء-القصف-الإسرائيلي-المتواصل-على-قطاع-غزة-1081765183.html
https://sputnikarabic.ae/20231007/إعلام-السلطات-الإسرائيلية-تأمر-المستوطنين-في-غلاف-غزة-بالبقاء-في-الملاجئ-والمخابئ-1081764988.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

الاتحاد الأوروبي: الإرهاب والعنف لا يحلان الصراع بين فلسطين وإسرائيل

17:55 GMT 07.10.2023
© AFP 2023 / MAHMUD HAMSإطلاق صواريخ من قطاع غزة تجاه إسرائيل، اليوم الأربعاء، 5 مايو/ آيار 2023
إطلاق صواريخ من قطاع غزة تجاه إسرائيل، اليوم الأربعاء، 5 مايو/ آيار 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2023
© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
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دعا الاتحاد الأوروبي إلى "الوقف الفوري للعنف" في فلسطين وإسرائيل، مؤكدا تضامنه مع تل أبيب خلال ما وصفه بـ"الأوقات الصعبة".
جاء ذلك على لسان منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الذي أوضح أنه يشعر بقلق عميق إزاء الأحداث الجارية في إسرائيل، حسبما ذكرت وكالة "الأناضول" التركية.
198 قتيلا و1610 جرحى ودمار كبير في الممتلكات جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2023
198 قتيلا و1610 جرحى ودمار كبير في الممتلكات جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة
17:12 GMT
وقال بوريل: "ندين بشدة هجمات حماس على إسرائيل"، بينما قالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، إنها تدين "الهجوم الذي نفذه إرهابيو حماس ضد إسرائيل".
وتابعت: "من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها ضد هذه الهجمات الشنيعة".
وفجر اليوم السبت، أطلقت حركة "حماس" الفلسطينية، عملية تسلل واسعة النطاق باتجاه المستوطنات الإسرائيلية في "غلاف غزة" عبر 4 محاور سيطرت خلالها على عدد من المستوطنات.
أحد أفراد القوات الإسرائيلية يمر أمام حريق مشتعل في منزل في عسقلان، في أعقاب هجوم صاروخي من قطاع غزة على جنوب إسرائيل، 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2023
إعلام: السلطات الإسرائيلية تأمر المستوطنين في غلاف غزة بالبقاء في الملاجئ والمخابئ
17:00 GMT
ولا تزال المعارك تدور في عدة نقاط اشتباك بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وقالت القناة "12" الإسرائيلية إن "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، بينما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية".
وأعلن محمد الضيف، القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، في وقت سابق اليوم، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بينما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل 198 شخصا وإصابة 1610 آخرين منذ بدء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة صباح اليوم.
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