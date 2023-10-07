https://sputnikarabic.ae/20231007/البحرية-الأمريكية-بدأنا-استخدام-مسيرات-بحرية-لمراقبة-أنشطة-الحرس-الثوري-1081745328.html

البحرية الأمريكية: بدأنا استخدام "مسيرات بحرية" لمراقبة أنشطة الحرس الثوري

البحرية الأمريكية: بدأنا استخدام "مسيرات بحرية" لمراقبة أنشطة الحرس الثوري

أعلنت القوات الأمريكية، أمس الجمعة، عن تنفيذها الشهر الماضي، عملية ارتكزت على إرسال مسيرات تابعة لسلاح البحرية، من ‏أجل مراقبة السفن الحربية والزوارق الحربية... 07.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-07T09:08+0000

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وذكرت البحرية الأمريكية في بيان رسمي، أن تلك العملية تأتي تزامنا مع "بحث واشنطن عن سبل لردع طهران عن مضايقة السفن العسكرية والتجارية الأجنبية باستمرار في المنطقة".وأضاف البيان أن "العملية التي تألفت من عشرات المنصات المختلفة غير المأهولة والسفن المأهولة، تتبعت أصول أمريكية لسفن تابعة للقوتين البحريتين الإيرانيتين - البحرية النظامية وبحرية الحرس الثوري الإيراني - على مدار عدة أيام في سبتمبر/ أيلول.وقالت القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية إن المهمة تمت "أثناء دوريات روتينية" ضمن وحول مضيق هرمز، وهو ممر مائي استراتيجي بين الخليج العربي وخليج عمان.وأضافت في البيان: "عززت هذه العملية الوجود ضمن وحول نقطة اختناق حرجة شهدت في الأشهر الأخيرة استيلاء إيران بشكل غير قانوني على السفن التجارية التي ترفع العلم الدولي"، مشيرا إلى أنه تم تضمين جميع المركبات المسيرة تحت الماء (UUVs)، والمركبات السطحية المسيرة (USVs)، والمركبات الجوية من دون طيار (UAVs).وكشف البيان أن إحدى السفن البحرية الأمريكية المعروفة باسم "Arab Fox MAST-13"، والتي تشبه في الشكل والحجم القارب السريع القياسي، التقطت صورا لقوارب الهجوم السريع الإيرانية والطائرات من دون طيار والمروحيات.وأظهرت صور أخرى من عملية شهر سبتمبر الماضي، نشرتها البحرية الأمريكية، أمس الجمعة، سفينة حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني وفرقاطة تابعة للبحرية الإيرانية.وقال مدير العمليات البحرية في القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية والأسطول الخامس الأمريكي، الكابتن جو باجيت، في البيان: "لقد قمنا بتشغيل طائرات من دون طيار ومركبات جوية من دون طيار في المنطقة لسنوات".وأردف: "إضافة مركبات (USV) الجديدة الخاصة بنا، ومن ثم دمج كل هذه المنصات في عمليات الأسطول، هو ما نتوقعه للطيران والإبحار بشكل جيد في المستقبل".من ناحيته، قال نائب الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية والأسطول الخامس الأمريكي: "إن دمج منصات جديدة غير مأهولة متعددة المجالات في عمليات الأسطول الروتينية يوفر المزيد من "العيون على المياه"، ويعزز الوعي بالمجال البحري ويزيد الردع في المنطقة، وكل هذه الأنظمة ستساعد في دعم عبور البضائع حول مضيق هرمز، الذي يعتبر أحد أهم الممرات النفطية في العالم وحيث وقعت العشرات من حوادث المضايقات الإيرانية في السنوات الأخيرة".وتابع كوبر أن "هذا الأمن البحري المعزز بمثابة رادع ضد الأنشطة الخبيثة ويعزز الاستقرار الإقليمي، وهو أمر جيد للجميع".وتتهم الولايات المتحدة القوات العسكرية الإيرانية بالتورط في حوادث اعتراض السفن التجارية المتكررة في مضيق هرمز والخليج وخليج عمان، وهي الاتهامات التي تنفيها إيران.

https://sputnikarabic.ae/20230720/البنتاغون-يعلن-زيادة-الوجود-العسكري-الأمريكي-في-مضيق-هرمز-1079259019.html

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