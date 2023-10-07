https://sputnikarabic.ae/20231007/البحرية-الإسرائيلية-تعلن-مقتل-عشرات-الفلسطينيين-حاولوا-التسلل-لإسرائيل-عن-طريق-البحر-1081759328.html

البحرية الإسرائيلية تعلن مقتل عشرات "الفلسطينيين" حاولوا التسلل لإسرائيل عن طريق البحر

البحرية الإسرائيلية تعلن مقتل عشرات "الفلسطينيين" حاولوا التسلل لإسرائيل عن طريق البحر

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل عشرات "الإرهابيين"، اليوم السبت، حاولوا التسلل إلى الداخل الإسرائيلي عن طريق البحر المتوسط. 07.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-07T14:42+0000

2023-10-07T14:42+0000

2023-10-07T14:42+0000

أخبار فلسطين اليوم

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

العدوان الإسرائيلي على غزة

حركة حماس

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ونشر الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، بيانا عسكريا أعلن من خلاله قتل عشرات الفلسطينيين الذين اعتزموا التسلل إلى الداخل الإسرائيلي عن طريق البحر المتوسط.وأوضح بيان الجيش الإسرائيلي أنه خلال الساعات الأولى من فجر اليوم، قام سلاح البحرية الإسرائيلي بمطاردة بحرية وقضت قواته العسكرية على عشرات الفلسطينيين الذين حاولوا الوصول إلى الأراضي الإسرائيلية.‏وأشار البيان إلى أن قوات البحرية الإسرائيلية دمرت زورقين مطاطيين وقوربين آخرين تابعين للمقاومة الفلسطينية.وفي سياق متصل، استهدفت "كتائب القسام" الذراع العسكرية لحركة حماس، قمة مرصد إسرائيلي بقذيفة من طائرة مسيرة ضمن عملية "طوفان الأقصى".وتظهر المشاهد لحظة استهداف قبة المرصد الإسرائيلي الذي يحوي على مدفع رشاش بواسطة قذيفة أطلقت من طائرة مسيرة شرقي غزة.ومن جانبه، قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العاروري، اليوم السبت، إنهم فتحوا معركة ستتسع وتتصاعد وتتعمق، وهدفها "حرية شعبنا ومقدساته، وحقنا أن نكون أحرار آمنين في وطن حر ومستقل".وأكد العاروري أن إسرائيل تشن عدوانا على المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني في قطاع غزة ومدن الضفة الغربية وعلى المقدسات الإسلامية، وأنه في حال أرادت إسرائيل التصعيد فإن لدى الحركة ما يمكنها من المواجهة.وشدد صالح العاروري في كلمته على أن حركة حماس والمقاومة الفلسطينية مستعدة للتصعيد إلى أبعد الدرجات، مضيفًا أنه كان لدى الحركة معلومات بأن الجيش الإسرائيلي كان يستعد لشن عدوان على غزة والضفة.وأضاف قائلا:وفي السياق نفسه، بارك عضو اللجنة التنفيذية في حركة "فتح" السفير الفلسطيني السابق لدى لبنان، عباس زكي، عملية "طوفان الأقصى"، قائلا في حديث لـ"سبوتنيك": "هذا الأمر كان متوقعاً، لكن المفاجأة فيه الخدعة والتوقيت".وشدد المسؤول الفلسطيني على أن "الكيان الصهيوني يقوم بكل أنواع الجرائم في فلسطين، ضد المقدسات، ضد الإنسان، ضد الأرض، ويمضي قدما بشطب الشعب الفلسطيني، حيث أن شمون تريتيس، وهو من أقوى الوزراء في باريس أعلن بأنه لم يعد هناك شعب فلسطيني".وكان القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، قد أعلن، في وقت سابق اليوم، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وذكر محمد الضيف، في بيان عسكري للحركة، أن "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة"، مضيفا : "آن الأوان أن تتحد كل القوى العربية والإسلامية لكنس الاحتلال عن مقدساتنا وأرضنا".ومن ناحيته، أعلن الجيش الإسرائيلي "بدء مهاجمة أهداف لحركة "حماس" الفلسطينية في قطاع غزة"، وذلك ردا على عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها الحركة ضد إسرائيل.شاهد أيضا: هلع ورعب داخل مطار "بن غوريون" الإسرائيلي... فيديوشاهد أيضا: مسيرة فلسطينية تدمر دبابة "ميركافا" إسرائيلية... فيديوشاهد ايضا: مشاهد توثق هروب مئات الإسرائيليين من مستوطناتهم... فيديو

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أخبار فلسطين اليوم, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس