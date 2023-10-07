https://sputnikarabic.ae/20231007/البنتاغون-سننقوم-بضمان-حصول-إسرائيل-على-ما-تحتاجه-للدفاع-عن-نفسها-1081754128.html

البنتاغون: سنقوم بضمان حصول إسرائيل على ما تحتاجه للدفاع عن نفسها

البنتاغون: سنقوم بضمان حصول إسرائيل على ما تحتاجه للدفاع عن نفسها

علّق وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، على أحداث غزة، اليوم السبت، وتعرّض إسرائيل للقصف ‏الصاروخي من جانب حركة "حماس".‏ 07.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-07T13:15+0000

2023-10-07T13:15+0000

2023-10-07T13:21+0000

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

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وقال أوستن في بيان له: "إنني أتابع عن كثب التطورات في إسرائيل، إن التزامنا بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها لا يزال ثابتا، وأقدم تعازي لأسر الذين فقدوا أرواحهم في هذا الهجوم البغيض على المدنيين".وتابع وزير الدفاع الأمريكي: "خلال الأيام المقبلة، ستعمل الوزارة على ضمان حصول إسرائيل على ما تحتاجه للدفاع عن نفسها وحماية المدنيين من العنف العشوائي والإرهاب".في سياق متصل، أعلن البيت الأبيض أن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، تحدث مع نظيره الإسرائيلي، تساحي هنغبي، على خلفية التصعيد الذي تشهده إسرائيل، بعد الهجمات التي أعلنتها كتائب القسام التابعة لحركة "حماس" على البلدات والمدن الإسرائيلية.وذكر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، أدريان واتسون، في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للبيت الأبيض: "تحدث مستشار الأمن القومي جيك سوليفان مع مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، ونحن على اتصال وثيق مع شركائنا الإسرائيليين".وأضاف البيان أن أمريكا تدين هجمات "حماس" على إسرائيل وتعرب عن دعمها لحكومة إسرائيل وشعبها.وأشار إلى أن واشنطن تعرب عن تعازيها في مقتل إسرائيليين خلال تلك الهجمات.وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، في وقت سابق اليوم، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وقال الضيف، في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة"، مضيفا : "آن الأوان أن تتحد كل القوى العربية والإسلامية لكنس الاحتلال عن مقدساتنا وأرضنا".من جهته، شن الجيش الإسرائيلي، غارات في عدة مناطق على أهداف تابعة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع ⁧‫غزة. وأعلن الجيش، في بيان له، إطلاق عملية "السيوف الحديدية"، ردا على إطلاق حماس لأكثر من ألفي صاروخ من قطاع غزة.

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https://sputnikarabic.ae/20231007/الخارجية-الفلسطينية-قهر-وظلم-شعبنا-هو-سبب-تفجر-الأوضاع---1081752089.html

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التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, العالم, العالم العربي