https://sputnikarabic.ae/20231007/الجيش-الإسرائيلي-نحن-في-حالة-حرب-والقتال-ما-زال-دائرا-مع-مسلحي-حماس-في-22-موقعا--1081763330.html

الجيش الإسرائيلي: نحن في حالة حرب والقتال ما زال دائرا مع مسلحي "حماس" في 22 موقعا

الجيش الإسرائيلي: نحن في حالة حرب والقتال ما زال دائرا مع مسلحي "حماس" في 22 موقعا

قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، مساء اليوم السبت، إن الجيش الإسرائيلي أسقط 150 طنا من القنابل لإنشاء منطقة عازلة بين قطاع غزة والمستوطنات الإسرائيلية. 07.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-07T16:12+0000

2023-10-07T16:12+0000

2023-10-07T16:12+0000

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وأضافت أن مقاتلي حركة حماس ما زالوا يحتجزون عشرات الرهائن الإسرائيليين في مستوطنة "بيري".من جانبها، قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية: "لا يزال العديد من الإرهابيين الفلسطينيين يسيطرون على مناطق واسعة من المستوطنات الإسرائيلية في قطاع غزة وبعض المواقع العسكرية في المنطقة. وفي بعض المناطق، يحتجز الإرهابيون رهائن داخل منازلهم ومباني أخرى، وتدور أمامهم معارك عنيفة بالأسلحة النارية".وأضافت: "قُتل العشرات من الإرهابيين في تبادل إطلاق النار. وفي العديد من المناطق، لم تتمكن قوات الأمن بعد من استعادة السيطرة الإسرائيلية على المكان".وقال مصدر في الشرطة الإسرائيلية للصحيفة، إن التقديرات تشير إلى أن ما بين 200 إلى 300 مسلح فلسطيني دخلوا إلى إسرائيل، وما زال العشرات يختبئون في أراضيها.وكشفت الصحيفة أن العديد من الجثث والسيارات ظلت على جانب الطريق السريع رقم 34، بين مستوطنتي ياخيني وسديروت.وأضافت: "معظم السيارات مليئة بثقوب الرصاص والنوافذ المحطمة وبقايا الدم، مما يدل على تبادل إطلاق النار الذي حدث في وقت سابق هناك".وقال شلومي، أحد سكان المنطقة الذي وصل إلى مكان الحادث: "بدأت أتجول ورأيت الكثير من جثث المدنيين والسيارات المنفجرة".وتابع: "إنه أمر مأساوي. يوم السبت، حيث الجميع عطلة، فاجأوا البلاد. أرى هنا شبابًا قُتلوا على الطريق. أشخاص تتراوح أعمارهم بين 20 و21 عامًا انتهت حياتهم بهذه الطريقة".واعترف الجيش الإسرائيلي باختطاف مدنيين وجنود إلى قطاع غزة في هجوم حماس غير المسبوق الذي بدأ هذا الصباح. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري، إن القتلى بينهم مدنيون وجنود وضباط، وامتنع عن ذكر عدد الإسرائيليين الذين تم أسرهم.وقال هاغاري: "نحن في حالة حرب منذ الساعة السادسة والنصف هذا الصباح. تسلل الإرهابيون من الجو والبحر والبر. يوجد 22 موقعا يجري فيها القتال ضد مسلحي حماس حتى الساعة 5:00 مساءً.وارتفعت حصيلة القتلى الإسرائيليين إلى 100 على الأقل، وأصيب أكثر من 900، العشرات منهم بجروح خطيرة، وفق إعلام إسرائيلي.ونفذت حركة "حماس" الفلسطينية، فجر اليوم السبت، عملية تسلل مباغتة واسعة النطاق عبر 4 محاور باتجاه المستوطنات الإسرائيلية في "غلاف غزة"، وسيطرت خلالها على عدد من المستوطنات، ولا تزال المعارك تدور في نحو 7 بؤر.وقالت القناة "12" الإسرائيلية: "أطلقت آلاف الصواريخ على إسرائيل منذ ساعات الصباح (السبت)، في الوقت نفسه الذي تسلل فيه عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية. وقُتل ما لا يقل عن 100 إسرائيلي وأصيب أكثر من 908 آخرين، العشرات منهم في حالة حرجة".وأضافت: "تدور اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش والارهابيين. وهناك نداءات يائسة من سكان الجنوب لطلب المساعدة من الجيش. والإرهابيون يتحصنون في المنازل في غلاف غزة مع الرهائن. وتعمل 7 كتائب إسرائيلية على تحرير سكان المستوطنات، كما تم القضاء على 3 خلايا إرهابية بالقرب من السياج".في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مقتل 198 شخصا وإصابة 1610 آخرين منذ بدء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة صباح اليوم.وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن "مجمل عدد الشهداء الواردة لدى مستشفيات القطاع حتى الآن موزعة على غزة وخان يونس ورفح، بينما توزعت الإصابات في جميع المحافظات".

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