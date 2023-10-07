https://sputnikarabic.ae/20231007/الجيش-الإسرائيلي-يستعد-لعملية-برية-في-قطاع-غزة-1081764481.html

الجيش الإسرائيلي يستعد لعملية برية في قطاع غزة

الجيش الإسرائيلي يستعد لعملية برية في قطاع غزة

يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جلسة طارئة لحكومته لبحث الهجوم المفاجئ الذي شنته حركة حماس على إسرائيل وعملية "السيوف الحديدية" التي تلت ذلك. 07.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-07T16:48+0000

2023-10-07T16:48+0000

2023-10-07T16:48+0000

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وقال نتنياهو في مقطع متلفز: "أيها المواطنون الإسرائيليون، نحن في حالة حرب. ليس في عملية، ولا في جولة قتال. في حرب. هذا الصباح شنت حماس هجوما قاتلا مفاجئا ضد دولة إسرائيل وضد مواطنيها، ونحن نواجه ذلك منذ الساعات الأولى من الصباح".وقال إن الجيش الإسرائيلي "سيواصل خوض المعارك في المراكز الرئيسية في الوقت الحالي - أوفاكيم وباري، حيث يوجد رهائن" .ولم يستبعد هغاري إمكانية الدخول الإسرائيلي البري لقطاع غزة، وقال: "لقد حشدنا القوات، ونحن نستعد، وكل الأمور مطروحة على الطاولة".وتابع: "في هذا الوقت، هناك قوة من الجيش الإسرائيلي وقيادة عليا للجيش في كل بلدة من مواقع غلاف غزة (المستوطنات المتاخمة للقطاع). هناك 22 مركزًا لإدارة القتال في الغلاف. وهناك 35 كتيبة وقوات خاصة منتشرة في الجنوب بأكمله".وأضاف هاغري: "نحن نقود المعركة ضد الإرهابيين، هناك معارك صعبة، والقادة والمقاتلون يقاتلون الإرهابيين. لقد تمت بالفعل تطهير بعض المستوطنات، ولكننا نواصل عمليات التمشيط وسنقوم بالتحديث".ونشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو قال إنه يوثق لعملية جوية قضى خلالها على مسلحين فلسطينيين داخل مستوطنة بيري.واقتحم مئات المسلحين من حركة حماس المستوطنات والبلدات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة فجر اليوم السبت برا وبحرا وجوا، بالتزامن مع إطلاق وابل من الصواريخ تجاه المستوطنات، بلغ حتى الآن، أكثر من 5000 صاروخ.

https://sputnikarabic.ae/20231007/طوفان-الأقصى-ارتفاع-حصيلة-القتلى-الإسرائيليين-إلى-100-على-الأقل-وأكثر-من-900-مصاب-1081758356.html

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التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس, أخبار قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم