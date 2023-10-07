https://sputnikarabic.ae/20231007/الجيش-الروسي-يحسن-مواقعه-في-أرتيوموفسك-ويوسع-المنطقة-الرمادية-1081746719.html
الجيش الروسي يحسن مواقعه في أرتيوموفسك ويوسع "المنطقة الرمادية"
الجيش الروسي يحسن مواقعه في أرتيوموفسك ويوسع "المنطقة الرمادية"
أفاد دينيس بوشيلين، القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، بأن الجيش الروسي تمكن من توسيع "المنطقة الرمادية" وتحسين المواقع على الجانب الشمالي من اتجاه... 07.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-07T09:49+0000
2023-10-07T09:49+0000
2023-10-07T09:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال بوشلين للصحيفيين: "في اتجاه أرتيوموفسك، شهدنا في الأيام الأخيرة محاولات على طول خط كليشيفكا -كورديوموفكا- أندريفكا على الجانب الجنوبي لتهجير وحداتنا، ولكن تم تحييد جميع المحاولات. وعلى الجانب الشمالي، نسجل توسعًا في المنطقة الرمادية".وفي وقت سابق، أعلن مدير المركز الصحفي لوحدات مجموعة قوات "الجنوب" التابعة للجيش الروسي، فاديم أستافييف، إحباط هجمات أوكرانية في مناطق كليشيفكا وأندريفكا في مقاطعة أرتيوموفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231004/القوات-الجوية-الروسية-تدمر-مستودع-أسلحة-في-دونيتسك-فيديو-1081644886.html
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روسيا, العالم
الجيش الروسي يحسن مواقعه في أرتيوموفسك ويوسع "المنطقة الرمادية"
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أفاد دينيس بوشيلين، القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، بأن الجيش الروسي تمكن من توسيع "المنطقة الرمادية" وتحسين المواقع على الجانب الشمالي من اتجاه أرتيوموفسك.
وقال بوشلين للصحيفيين: "في اتجاه أرتيوموفسك، شهدنا في الأيام الأخيرة محاولات على طول خط كليشيفكا -كورديوموفكا- أندريفكا على الجانب الجنوبي لتهجير وحداتنا، ولكن تم تحييد جميع المحاولات. وعلى الجانب الشمالي، نسجل توسعًا في المنطقة الرمادية".
وفي وقت سابق، أعلن مدير المركز الصحفي لوحدات مجموعة قوات "الجنوب" التابعة للجيش الروسي، فاديم أستافييف، إحباط هجمات أوكرانية في مناطق كليشيفكا وأندريفكا في مقاطعة أرتيوموفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة
بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.