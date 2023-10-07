https://sputnikarabic.ae/20231007/الخارجية-الروسية-لافروف-يعرب-لنظيره-المصري-عن-قلقه-حيال-تصعيد-الصراع-الفلسطيني-الإسرائيلي-1081766647.html
لافروف وشكري يدعوان إلى وقف فوري للاشتباكات بين الفلسطينيين والإسرائيليين
لافروف وشكري يدعوان إلى وقف فوري للاشتباكات بين الفلسطينيين والإسرائيليين
أعرب وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والمصري سامح شكري، عن قلقهما حيال التصعيد المستمر بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وطالبا بوقف إطلاق نار فوري بين... 07.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-07T17:37+0000
2023-10-07T17:37+0000
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موسكو - سبوتنيك. جاء في بيان للخارجية الروسية أن "وزيري الخارجية أعربا عن القلق العميق حيال التدهور الحاد في الوضع بمنطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والذي أدى إلى سقوط ضحايا بينهم مدنيون".وأضاف البيان أن لافروف وشكري شددا، خلال اتصال هاتفي بينهما، على الحاجة إلى وقف فوري للاشتباكات، واستئناف عملية التفاوض بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن.وأطلقت حركة "حماس" الفلسطينية، فجر اليوم السبت، عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل شملت تسلل عناصرها باتجاه المستوطنات الإسرائيلية في "غلاف غزة" عبر 4 محاور.وسيطرت "حماس" على عدة مستوطنات إسرائيلية وأعلنت أسر جنود، بينما أطلقت إسرائيل عمليات قصف ضد قطاع غزة، ولا تزال المعارك تدور في عدة نقاط اشتباك.وقالت القناة "12" الإسرائيلية إن "عشرات الإرهابيين تسللوا إلى الأراضي الإسرائيلية بالتزامن مع إطلاق آلاف الصواريخ من قطاع غزة"، بينما أعلن محمد الضيف، القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، أن الهدف من عملية "طوفان الأقصى" هو وضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل 232 قتيلا وإصابة 1697 آخرين منذ بدء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة صباح اليوم، بينما خدمة الإسعاف الإسرائيلية أن 200 إسرائيلي على الأقل لقوا حتفهم حتى الآن في عملية "طوفان الأقصى"، بينما تجاوز عدد المصابين 1100 حالة.
https://sputnikarabic.ae/20231007/قيادي-في-حماس-لـسبوتنيك-عملية-غزة-سيكون-لها-انعكاسات-إيجابية-في-وقف-الاستيطان-والعودة-للتفاوض-1081767002.html
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العالم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, مصر
العالم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, مصر
لافروف وشكري يدعوان إلى وقف فوري للاشتباكات بين الفلسطينيين والإسرائيليين
17:37 GMT 07.10.2023 (تم التحديث: 18:05 GMT 07.10.2023) تابعنا عبر
أعرب وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والمصري سامح شكري، عن قلقهما حيال التصعيد المستمر بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وطالبا بوقف إطلاق نار فوري بين الجانبين.
موسكو - سبوتنيك
. جاء في بيان للخارجية الروسية أن "وزيري الخارجية أعربا عن القلق العميق حيال التدهور الحاد في الوضع بمنطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والذي أدى إلى سقوط ضحايا بينهم مدنيون".
وأضاف البيان أن لافروف وشكري شددا، خلال اتصال هاتفي بينهما، على الحاجة إلى وقف فوري للاشتباكات، واستئناف عملية التفاوض بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن.
وأطلقت حركة "حماس" الفلسطينية، فجر اليوم السبت، عملية "طوفان الأقصى
" ضد إسرائيل شملت تسلل عناصرها باتجاه المستوطنات الإسرائيلية في "غلاف غزة" عبر 4 محاور.
وسيطرت "حماس" على عدة مستوطنات إسرائيلية وأعلنت أسر جنود، بينما أطلقت إسرائيل عمليات قصف ضد قطاع غزة، ولا تزال المعارك تدور في عدة نقاط اشتباك.
وقالت القناة "12" الإسرائيلية إن "عشرات الإرهابيين تسللوا إلى الأراضي الإسرائيلية بالتزامن مع إطلاق آلاف الصواريخ من قطاع غزة"، بينما أعلن محمد الضيف، القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، أن الهدف من عملية "طوفان الأقصى" هو وضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية
مقتل 232 قتيلا وإصابة 1697 آخرين منذ بدء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة صباح اليوم، بينما خدمة الإسعاف الإسرائيلية أن 200 إسرائيلي على الأقل لقوا حتفهم حتى الآن في عملية "طوفان الأقصى"، بينما تجاوز عدد المصابين 1100 حالة.