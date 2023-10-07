https://sputnikarabic.ae/20231007/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-صاروخ-إس-200-أوكرانيا-فوق-القرم-1081764866.html
الدفاع الجوي الروسي يسقط صاروخ "إس-200" أوكرانيا فوق القرم
الدفاع الجوي الروسي يسقط صاروخ "إس-200" أوكرانيا فوق القرم
أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن القوات الأوكرانية حاولت مهاجمة شبه جزيرة القرم باستخدام صاروخ من طراز "إس-200" معدل إلى نسخة هجومية، حيث دمرته الدفاعات الجوية... 07.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-07T16:57+0000
2023-10-07T16:57+0000
2023-10-07T16:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102633/55/1026335524_0:51:1000:614_1920x0_80_0_0_038a0aedc94375673b95fa5eaaae8389.jpg
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في حوالي الساعة 18:00 بتوقيت موسكو، حاول نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي بصاروخ مضاد للطائرات من طراز "إس-200" معدل إلى نسخة هجومية على أراضي شبه جزيرة القرم".وأشار البيان إلى أن أنظمة الدفاع الجوي اكتشفت الهدف في الجو ودمرته على الفور.يشار إلى أن القوات الأوكرانية تقوم بانتظام بقصف المناطق الحدودية الروسية، وتشن هجمات بواسطة الطائرات المسيرة وتنفذ عمليات تخريب.وتشهد مناطق مثل بريانسك وكورسك وبيلغورود والقرم وسيفاستوبول مستوى أصفر من التهديد الإرهابي.
https://sputnikarabic.ae/20231007/القوات-الروسية-تدمر-مستودعات-وقود-الطائرات-في-مطارين-أوكرانيين-1081751280.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102633/55/1026335524_57:0:944:665_1920x0_80_0_0_c3f213c71ce5e2747fca4aa8eebac2c3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
الدفاع الجوي الروسي يسقط صاروخ "إس-200" أوكرانيا فوق القرم
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن القوات الأوكرانية حاولت مهاجمة شبه جزيرة القرم باستخدام صاروخ من طراز "إس-200" معدل إلى نسخة هجومية، حيث دمرته الدفاعات الجوية الروسية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في حوالي الساعة 18:00 بتوقيت موسكو، حاول نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي بصاروخ مضاد للطائرات من طراز "إس-200" معدل إلى نسخة هجومية على أراضي شبه جزيرة القرم".
وأشار البيان إلى أن أنظمة الدفاع الجوي اكتشفت الهدف في الجو ودمرته على الفور.
يشار إلى أن القوات الأوكرانية تقوم بانتظام بقصف المناطق الحدودية الروسية، وتشن هجمات بواسطة الطائرات المسيرة
وتنفذ عمليات تخريب.
وتشهد مناطق مثل بريانسك وكورسك وبيلغورود والقرم وسيفاستوبول مستوى أصفر من التهديد الإرهابي.