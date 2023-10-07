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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231007/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-صاروخ-إس-200-أوكرانيا-فوق-القرم-1081764866.html
الدفاع الجوي الروسي يسقط صاروخ "إس-200" أوكرانيا فوق القرم
الدفاع الجوي الروسي يسقط صاروخ "إس-200" أوكرانيا فوق القرم
أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن القوات الأوكرانية حاولت مهاجمة شبه جزيرة القرم باستخدام صاروخ من طراز "إس-200" معدل إلى نسخة هجومية، حيث دمرته الدفاعات الجوية... 07.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-07T16:57+0000
2023-10-07T16:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في حوالي الساعة 18:00 بتوقيت موسكو، حاول نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي بصاروخ مضاد للطائرات من طراز "إس-200" معدل إلى نسخة هجومية على أراضي شبه جزيرة القرم".وأشار البيان إلى أن أنظمة الدفاع الجوي اكتشفت الهدف في الجو ودمرته على الفور.يشار إلى أن القوات الأوكرانية تقوم بانتظام بقصف المناطق الحدودية الروسية، وتشن هجمات بواسطة الطائرات المسيرة وتنفذ عمليات تخريب.وتشهد مناطق مثل بريانسك وكورسك وبيلغورود والقرم وسيفاستوبول مستوى أصفر من التهديد الإرهابي.
https://sputnikarabic.ae/20231007/القوات-الروسية-تدمر-مستودعات-وقود-الطائرات-في-مطارين-أوكرانيين-1081751280.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

الدفاع الجوي الروسي يسقط صاروخ "إس-200" أوكرانيا فوق القرم

16:57 GMT 07.10.2023
© youtube Albertych55إس-200
إس-200 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2023
© youtube Albertych55
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أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن القوات الأوكرانية حاولت مهاجمة شبه جزيرة القرم باستخدام صاروخ من طراز "إس-200" معدل إلى نسخة هجومية، حيث دمرته الدفاعات الجوية الروسية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في حوالي الساعة 18:00 بتوقيت موسكو، حاول نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي بصاروخ مضاد للطائرات من طراز "إس-200" معدل إلى نسخة هجومية على أراضي شبه جزيرة القرم".
وأشار البيان إلى أن أنظمة الدفاع الجوي اكتشفت الهدف في الجو ودمرته على الفور.
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر مستودعات وقود الطائرات في مطارين أوكرانيين
11:50 GMT
يشار إلى أن القوات الأوكرانية تقوم بانتظام بقصف المناطق الحدودية الروسية، وتشن هجمات بواسطة الطائرات المسيرة وتنفذ عمليات تخريب.
وتشهد مناطق مثل بريانسك وكورسك وبيلغورود والقرم وسيفاستوبول مستوى أصفر من التهديد الإرهابي.
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