https://sputnikarabic.ae/20231007/الدفاع-الروسية-قواتنا-تتصدى-لـ-7-هجمات-أوكرانية-على-محور-كراسني-ليمان-1081737234.html
الدفاع الروسية: قواتنا تتصدى لـ 7 هجمات أوكرانية على محور كراسني ليمان
الدفاع الروسية: قواتنا تتصدى لـ 7 هجمات أوكرانية على محور كراسني ليمان
صرح ألكسندر سافتشوك، مدير المركز الصحفي قوات مجموعة "المركز" التابعة للجيش الروسي، اليوم السبت، بأن القوات الروسية تصدت لسبع هجمات من العدو على محور كراسني... 07.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-07T02:26+0000
2023-10-07T02:26+0000
2023-10-07T02:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار أوكرانيا
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/0e/1080050482_0:0:3203:1802_1920x0_80_0_0_2fcefac5528c694885f305cd96ec8bc9.jpg
موسكو- سبوتنيك. وأكد سافتشوك أن الإجراءات المتسقة لقوات مجموعة "المركز" الروسية، بالإضافة إلى غارات طيران الجيش ونيران المدفعية، أدت إلى إحباط وصد سبع هجمات من وحدات الهجوم التابعة للألوية الآلية 63 و67 للقوات المسلحة الأوكرانية واللواء الخامس من الحرس الوطني الأوكراني في منطقة تورسكي وغابات سيريبريانسكي.وفي سياق المواجهات المدفعية، تم اكتشاف وتدمير أكثر من 20 مدفعية تابعة للقوات الأوكرانية، كما أن قاذفات هجومية تابعة لتجمع قوات "المركز" دمرت مواقع قيادة ومراقبة للقوات الأوكرانية في منطقة تشيرفونايا ديبروفا بجمهورية لوغانسك الشعبية بضربة مباشرة.وفي وقت سابق، أفادت بيانات الخرائط التابعة لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، مساء أمس الجمعة، بأنه تم الإعلان عن حالة استنفار جوي وسماع صفارات الإنذار في أربع مقاطعات في أوكرانيا.ووفقًا للخرائط، تم سماع صفارات الإنذار في مقاطعتي خاركوف وبولتافا في تمام الساعة 23:48 بتوقيت موسكو، وبعد ذلك ببضع دقائق في مقاطعتي تشيرنيغيف وسومي، سبق ذلك بوقت قصير إعلان حالة استنفار جوي في مقاطعات خاركوف وبولتافا وكيروفوغراد وتشيركاسي.يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي يعتقد أن الخدمات الخاصة الأوكرانية وراءه.
https://sputnikarabic.ae/20231006/مجلس-الوزراء-الروسي-يوافق-على-إجراء-خاص-مؤقت-لدخول-مواطني-أوكرانيا-إلى-روسيا-1081726320.html
https://sputnikarabic.ae/20231005/مكتب-التسجيل-والتجنيد-العسكري-في-أوكرانيا-يصدر-بيانا-حول-التعبئة-1081702863.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/0e/1080050482_272:0:3003:2048_1920x0_80_0_0_1cdc63a5201b65fea25781225afc82c6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, الأخبار
روسيا, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, الأخبار
الدفاع الروسية: قواتنا تتصدى لـ 7 هجمات أوكرانية على محور كراسني ليمان
تابعنا عبر
صرح ألكسندر سافتشوك، مدير المركز الصحفي قوات مجموعة "المركز" التابعة للجيش الروسي، اليوم السبت، بأن القوات الروسية تصدت لسبع هجمات من العدو على محور كراسني ليمان وألحقت به خسائر تقدر بحوالي 60 عسكريا.
موسكو- سبوتنيك. وأكد سافتشوك أن الإجراءات المتسقة لقوات مجموعة "المركز" الروسية، بالإضافة إلى غارات طيران الجيش ونيران المدفعية، أدت إلى إحباط وصد سبع هجمات من وحدات الهجوم التابعة للألوية الآلية 63 و67 للقوات المسلحة الأوكرانية واللواء الخامس من الحرس الوطني الأوكراني في منطقة تورسكي وغابات سيريبريانسكي.
وفي سياق المواجهات المدفعية، تم اكتشاف وتدمير أكثر من 20 مدفعية تابعة للقوات الأوكرانية، كما أن قاذفات هجومية
تابعة لتجمع قوات "المركز" دمرت مواقع قيادة ومراقبة للقوات الأوكرانية في منطقة تشيرفونايا ديبروفا بجمهورية لوغانسك الشعبية بضربة مباشرة.
وفي وقت سابق، أفادت بيانات الخرائط التابعة لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، مساء أمس الجمعة، بأنه تم الإعلان عن حالة استنفار جوي وسماع صفارات الإنذار في أربع مقاطعات في أوكرانيا.
ووفقًا للخرائط، تم سماع صفارات الإنذار في مقاطعتي خاركوف وبولتافا في تمام الساعة 23:48 بتوقيت موسكو، وبعد ذلك ببضع دقائق في مقاطعتي تشيرنيغيف وسومي، سبق ذلك بوقت قصير إعلان حالة استنفار جوي في مقاطعات خاركوف وبولتافا وكيروفوغراد وتشيركاسي.
يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية
على البنية التحتية الأوكرانية بدأت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي يعتقد أن الخدمات الخاصة الأوكرانية وراءه.