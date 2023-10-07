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Военнослужащие ВС РФ проходят обучение по полетам на ударных FPV-дронах Бумеранг на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231007/الدفاع-الروسية-قواتنا-تتصدى-لـ-7-هجمات-أوكرانية-على-محور-كراسني-ليمان-1081737234.html
الدفاع الروسية: قواتنا تتصدى لـ 7 هجمات أوكرانية على محور كراسني ليمان
الدفاع الروسية: قواتنا تتصدى لـ 7 هجمات أوكرانية على محور كراسني ليمان
صرح ألكسندر سافتشوك، مدير المركز الصحفي قوات مجموعة "المركز" التابعة للجيش الروسي، اليوم السبت، بأن القوات الروسية تصدت لسبع هجمات من العدو على محور كراسني... 07.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-07T02:26+0000
2023-10-07T02:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار أوكرانيا
الأخبار
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موسكو- سبوتنيك. وأكد سافتشوك أن الإجراءات المتسقة لقوات مجموعة "المركز" الروسية، بالإضافة إلى غارات طيران الجيش ونيران المدفعية، أدت إلى إحباط وصد سبع هجمات من وحدات الهجوم التابعة للألوية الآلية 63 و67 للقوات المسلحة الأوكرانية واللواء الخامس من الحرس الوطني الأوكراني في منطقة تورسكي وغابات سيريبريانسكي.وفي سياق المواجهات المدفعية، تم اكتشاف وتدمير أكثر من 20 مدفعية تابعة للقوات الأوكرانية، كما أن قاذفات هجومية تابعة لتجمع قوات "المركز" دمرت مواقع قيادة ومراقبة للقوات الأوكرانية في منطقة تشيرفونايا ديبروفا بجمهورية لوغانسك الشعبية بضربة مباشرة.وفي وقت سابق، أفادت بيانات الخرائط التابعة لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، مساء أمس الجمعة، بأنه تم الإعلان عن حالة استنفار جوي وسماع صفارات الإنذار في أربع مقاطعات في أوكرانيا.ووفقًا للخرائط، تم سماع صفارات الإنذار في مقاطعتي خاركوف وبولتافا في تمام الساعة 23:48 بتوقيت موسكو، وبعد ذلك ببضع دقائق في مقاطعتي تشيرنيغيف وسومي، سبق ذلك بوقت قصير إعلان حالة استنفار جوي في مقاطعات خاركوف وبولتافا وكيروفوغراد وتشيركاسي.يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي يعتقد أن الخدمات الخاصة الأوكرانية وراءه.
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, الأخبار
روسيا, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, الأخبار

الدفاع الروسية: قواتنا تتصدى لـ 7 هجمات أوكرانية على محور كراسني ليمان

02:26 GMT 07.10.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورفريق إزلة الألغام المضادة للدبابات في اتجاه كراسني ليمان في جمهورية لوغانسك الشعبية
فريق إزلة الألغام المضادة للدبابات في اتجاه كراسني ليمان في جمهورية لوغانسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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صرح ألكسندر سافتشوك، مدير المركز الصحفي قوات مجموعة "المركز" التابعة للجيش الروسي، اليوم السبت، بأن القوات الروسية تصدت لسبع هجمات من العدو على محور كراسني ليمان وألحقت به خسائر تقدر بحوالي 60 عسكريا.
موسكو- سبوتنيك. وأكد سافتشوك أن الإجراءات المتسقة لقوات مجموعة "المركز" الروسية، بالإضافة إلى غارات طيران الجيش ونيران المدفعية، أدت إلى إحباط وصد سبع هجمات من وحدات الهجوم التابعة للألوية الآلية 63 و67 للقوات المسلحة الأوكرانية واللواء الخامس من الحرس الوطني الأوكراني في منطقة تورسكي وغابات سيريبريانسكي.
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وفي سياق المواجهات المدفعية، تم اكتشاف وتدمير أكثر من 20 مدفعية تابعة للقوات الأوكرانية، كما أن قاذفات هجومية تابعة لتجمع قوات "المركز" دمرت مواقع قيادة ومراقبة للقوات الأوكرانية في منطقة تشيرفونايا ديبروفا بجمهورية لوغانسك الشعبية بضربة مباشرة.
وفي وقت سابق، أفادت بيانات الخرائط التابعة لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، مساء أمس الجمعة، بأنه تم الإعلان عن حالة استنفار جوي وسماع صفارات الإنذار في أربع مقاطعات في أوكرانيا.
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ووفقًا للخرائط، تم سماع صفارات الإنذار في مقاطعتي خاركوف وبولتافا في تمام الساعة 23:48 بتوقيت موسكو، وبعد ذلك ببضع دقائق في مقاطعتي تشيرنيغيف وسومي، سبق ذلك بوقت قصير إعلان حالة استنفار جوي في مقاطعات خاركوف وبولتافا وكيروفوغراد وتشيركاسي.
يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي يعتقد أن الخدمات الخاصة الأوكرانية وراءه.
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