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بث مباشر للأحداث في غلاف غزة... مفاجأة هزت إسرائيل... صور وفيديو
https://sputnikarabic.ae/20231007/الرئيس-التركي-بعد-أحداث-غزة-نحث-الطرفين-الفلسطيني-والإسرائيلي-على-التصرف-بعقلانية--1081747680.html
الرئيس التركي بعد أحداث غزة: نحث الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على التصرف بعقلانية
الرئيس التركي بعد أحداث غزة: نحث الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على التصرف بعقلانية
دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، جميع الأطراف إلى ضبط النفس، والتصرف بعقلانية، في ضوء الأحداث التي ‏وقعت في إسرائيل، صباح اليوم السبت.‏ 07.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-07T10:27+0000
2023-10-07T10:27+0000
رجب طيب أردوغان
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التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
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العالم العربي
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وأكد أردوغان في كلمة له أن "تركيا ستواصل معارضة أي محاولة تستهدف المسجد الأقصى".وقال: "نحن في تركيا، ندعو الأطراف إلى ضبط النفس، والابتعاد عن الخطوات المتهورة التي من شأنها أن تصعد التوترات"، وفقا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية.وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، في وقت سابق اليوم، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وقال الضيف، في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة"، مضيفا : "آن الأوان أن تتحد كل القوى العربية والإسلامية لكنس الاحتلال عن مقدساتنا وأرضنا".من جهته، شن الجيش الإسرائيلي غارات في عدة مناطق على أهداف تابعة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع ⁧‫غزة. وأعلن الجيش، في بيان له، إطلاق عملية "السيوف الحديدية"، ردا على إطلاق حماس لأكثر من ألفي صاروخ من قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20231007/بث-مباشر-للأحداث-في-غلاف-غزة-أحداث-لم-تشهدها-إسرائيل-سابقا-صور-وفيديو-1081739132.html
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رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم, العالم العربي
رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم, العالم العربي

الرئيس التركي بعد أحداث غزة: نحث الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على التصرف بعقلانية

10:27 GMT 07.10.2023
© AFP 2023 / MIKHAIL KLIMENTYEVالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2023
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
© AFP 2023 / MIKHAIL KLIMENTYEV
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دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، جميع الأطراف إلى ضبط النفس، والتصرف بعقلانية، في ضوء الأحداث التي ‏وقعت في إسرائيل، صباح اليوم السبت.‏
وأكد أردوغان في كلمة له أن "تركيا ستواصل معارضة أي محاولة تستهدف المسجد الأقصى".
وقال: "نحن في تركيا، ندعو الأطراف إلى ضبط النفس، والابتعاد عن الخطوات المتهورة التي من شأنها أن تصعد التوترات"، وفقا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية.
وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، في وقت سابق اليوم، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
وقال الضيف، في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة"، مضيفا : "آن الأوان أن تتحد كل القوى العربية والإسلامية لكنس الاحتلال عن مقدساتنا وأرضنا".
اطلاق المقاومة الفلسطينية الصواريخ من قطاع غزة باتجاه أراضي غلاف غزة، فلسطين 11 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2023
بث مباشر للأحداث في غلاف غزة... مفاجأة هزت إسرائيل... صور وفيديو
10:36 GMT
من جهته، شن الجيش الإسرائيلي غارات في عدة مناطق على أهداف تابعة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع ⁧‫غزة. وأعلن الجيش، في بيان له، إطلاق عملية "السيوف الحديدية"، ردا على إطلاق حماس لأكثر من ألفي صاروخ من قطاع غزة.
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اطلاق المقاومة الفلسطينية الصواريخ من قطاع غزة باتجاه أراضي غلاف غزة، فلسطين 11 مايو 2021 - سبوتنيك عربيبث مباشر للأحداث في غلاف غزة... مفاجأة هزت إسرائيل... صور وفيديو10:36 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:54 GMTАртиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة5 أكتوبر, 18:32 GMT
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