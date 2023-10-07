https://sputnikarabic.ae/20231007/الرئيس-التركي-بعد-أحداث-غزة-نحث-الطرفين-الفلسطيني-والإسرائيلي-على-التصرف-بعقلانية--1081747680.html
الرئيس التركي بعد أحداث غزة: نحث الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على التصرف بعقلانية
الرئيس التركي بعد أحداث غزة: نحث الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على التصرف بعقلانية
دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، جميع الأطراف إلى ضبط النفس، والتصرف بعقلانية، في ضوء الأحداث التي وقعت في إسرائيل، صباح اليوم السبت. 07.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-07T10:27+0000
2023-10-07T10:27+0000
2023-10-07T10:27+0000
رجب طيب أردوغان
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التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
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العالم العربي
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وأكد أردوغان في كلمة له أن "تركيا ستواصل معارضة أي محاولة تستهدف المسجد الأقصى".وقال: "نحن في تركيا، ندعو الأطراف إلى ضبط النفس، والابتعاد عن الخطوات المتهورة التي من شأنها أن تصعد التوترات"، وفقا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية.وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، في وقت سابق اليوم، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وقال الضيف، في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة"، مضيفا : "آن الأوان أن تتحد كل القوى العربية والإسلامية لكنس الاحتلال عن مقدساتنا وأرضنا".من جهته، شن الجيش الإسرائيلي غارات في عدة مناطق على أهداف تابعة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة. وأعلن الجيش، في بيان له، إطلاق عملية "السيوف الحديدية"، ردا على إطلاق حماس لأكثر من ألفي صاروخ من قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20231007/بث-مباشر-للأحداث-في-غلاف-غزة-أحداث-لم-تشهدها-إسرائيل-سابقا-صور-وفيديو-1081739132.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم, العالم العربي
رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم, العالم العربي
الرئيس التركي بعد أحداث غزة: نحث الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على التصرف بعقلانية
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دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، جميع الأطراف إلى ضبط النفس، والتصرف بعقلانية، في ضوء الأحداث التي وقعت في إسرائيل، صباح اليوم السبت.
وأكد أردوغان في كلمة له أن "تركيا ستواصل معارضة أي محاولة تستهدف المسجد الأقصى".
وقال: "نحن في تركيا، ندعو الأطراف إلى ضبط النفس، والابتعاد عن الخطوات المتهورة التي من شأنها أن تصعد التوترات"، وفقا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية.
وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، في وقت سابق اليوم، بدء عملية "طوفان الأقصى
" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
وقال الضيف، في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة
"، مضيفا : "آن الأوان أن تتحد كل القوى العربية والإسلامية لكنس الاحتلال عن مقدساتنا وأرضنا".
من جهته، شن الجيش الإسرائيلي غارات في عدة مناطق على أهداف تابعة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة. وأعلن الجيش، في بيان له، إطلاق عملية "السيوف الحديدية"
، ردا على إطلاق حماس لأكثر من ألفي صاروخ من قطاع غزة.