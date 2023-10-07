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الرئيس الفلسطيني: لنا الحق في الدفاع عن أنفسنا في مواجهة إسرائيل

الرئيس الفلسطيني: لنا الحق في الدفاع عن أنفسنا في مواجهة إسرائيل

وجّه الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم السبت، "بتوفير كل ما يلزم من أجل تعزيز صمود وثبات الشعب الفلسطيني في وجه الجرائم المرتكبة من قبل الاحتلال الإسرائيلي... 07.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-07T09:47+0000

2023-10-07T09:47+0000

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وخلال ترأسه اجتماعا قياديا طارئا، ضم عددا من المسؤولين المدنيين والأمنيين، أكد عباس "على حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه في مواجهة إرهاب المستوطنين وقوات الاحتلال"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في وقت سابق اليوم، في أول تعليق له على الهجمات المستمرة بين حماس وإسرائيل، إن بلاده في حالة حرب.وذكر نتنياهو، في مقطع فيديو نشره على حسابه الرسمي على منصة "إكس"، "تويتر" سابقا: "لسنا في عملية"، مضيفًا أن "حماس شنت هجوما قاتلا مفاجئا ضد دولة إسرائيل ومواطنيها". وتوعد حماس بدفع ثمن غير مسبوق.وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، أن "مقاتلي حركة حماس يسيطرون على عدة بلدات جنوبي البلاد".وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "بمقتل 5 أشخاص وإصابة 200 آخرين جراء العملية العسكرية التي شنتها حركة "حماس" الفلسطينية في وقت مبكر صباح اليوم، وشملت إطلاق قذائف صاروخية تجاه المستوطنات الإسرائيلية وأيضا تسلل عناصر من الحركة إلى داخل الأراضي الإسرائيلية".وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، في وقت سابق اليوم، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وقال الضيف، في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة"، مضيفا : "آن الأوان أن تتحد كل القوى العربية والإسلامية لكنس الاحتلال عن مقدساتنا وأرضنا".من جهته، شن الجيش الإسرائيلي غارات في عدة مناطق على أهداف تابعة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع ⁧‫غزة. وأعلن الجيش، في بيان له، إطلاق عملية "السيوف الحديدية"، ردا على إطلاق حماس لأكثر من ألفي صاروخ من قطاع غزة.في هذه الأثناء، قال الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، اليوم السبت، إن "إسرائيل تمر بوقت عصيب"، بعد ساعات من بدء "كتائب القسام" الجناح العسكري التابع لـ"حماس" عملية عسكرية باسم "طوفان الأقصى".ودعا هرتسوغ، عبر حسابه على "إكس"، "الجميع إلى الانصياع لتعليمات الجيش وإظهار الضمانة والهدوء المتبادلين".بدوره، قال وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، إن حركة "حماس" ارتكبت خطأ جسيما هذا الصباح وبدأت حربا ضد إسرائيل"، متوعدًا برد قوي.

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