https://sputnikarabic.ae/20231007/الصحة-الفلسطينية-تعلن-مقتل-161-شخصا-وإصابة-931-آخرين-في-القصف-الإسرائيلي-على-غزة-1081754680.html

الصحة الفلسطينية تعلن مقتل 198 شخصا وإصابة 1610 آخرين في القصف الإسرائيلي على غزة

الصحة الفلسطينية تعلن مقتل 198 شخصا وإصابة 1610 آخرين في القصف الإسرائيلي على غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، مقتل 198 شخصا وإصابة 1610 آخرين منذ بدء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة صباح اليوم. 07.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-07T13:27+0000

2023-10-07T13:27+0000

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وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن "مجمل عدد الشهداء الواردة لدى مستشفيات القطاع حتى الآن موزعة على غزة وخان يونس ورفح، بينما توزعت الإصابات في جميع المحافظات".وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، في وقت سابق اليوم، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وقال الضيف، في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة"، مضيفا : "آن الأوان أن تتحد كل القوى العربية والإسلامية لكنس الاحتلال عن مقدساتنا وأرضنا".من جهته، شن الجيش الإسرائيلي، غارات في عدة مناطق على أهداف تابعة لحركة المقاومة الإسلامية "حمــاس" في قطاع ⁧‫غزة. وأعلن الجيش، في بيان له، "إطلاق عملية "السيوف الحديدية"، ردا على إطلاق حماس لأكثر من ألفي صاروخ من قطاع غزة.في هذه الأثناء، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن "الهدف الأول هو تطهير المناطق التي تسلل المسلحون إليها، ومن ثم الرد".وقال نتنياهو، خلال اجتماع طارئ للكابينيت: "نحن في حالة حرب، وفي الحرب نحتاج إلى الحفاظ على الهدوء"، داعيا "جميع المواطنين الإسرائيليين إلى الاتحاد من أجل تحقيق هدفنا الأسمى وسوف ننتصر في الحرب".من جانبه، قال الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، اليوم السبت، إن "إسرائيل تمر بوقت عصيب"، بعد ساعات من بدء "كتائب القسام" الجناح العسكري التابع لـ"حماس" عملية عسكرية باسم "طوفان الأقصى".بدوره، أعلن وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، حالة الطوارئ في كافة أنحاء إسرائيل، مؤكدا أن حركة "حماس ارتكبت خطأ جسيما هذا الصباح وبدأت حربا ضد إسرائيل"، متوعدًا برد قوي.

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