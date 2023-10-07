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الصحة الفلسطينية تعلن مقتل 198 شخصا وإصابة 1610 آخرين في القصف الإسرائيلي على غزة
الصحة الفلسطينية تعلن مقتل 198 شخصا وإصابة 1610 آخرين في القصف الإسرائيلي على غزة
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، مقتل 198 شخصا وإصابة 1610 آخرين منذ بدء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة صباح اليوم. 07.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-07T13:27+0000
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وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن "مجمل عدد الشهداء الواردة لدى مستشفيات القطاع حتى الآن موزعة على غزة وخان يونس ورفح، بينما توزعت الإصابات في جميع المحافظات".وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، في وقت سابق اليوم، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وقال الضيف، في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة"، مضيفا : "آن الأوان أن تتحد كل القوى العربية والإسلامية لكنس الاحتلال عن مقدساتنا وأرضنا".من جهته، شن الجيش الإسرائيلي، غارات في عدة مناطق على أهداف تابعة لحركة المقاومة الإسلامية "حمــاس" في قطاع ⁧‫غزة. وأعلن الجيش، في بيان له، "إطلاق عملية "السيوف الحديدية"، ردا على إطلاق حماس لأكثر من ألفي صاروخ من قطاع غزة.في هذه الأثناء، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن "الهدف الأول هو تطهير المناطق التي تسلل المسلحون إليها، ومن ثم الرد".وقال نتنياهو، خلال اجتماع طارئ للكابينيت: "نحن في حالة حرب، وفي الحرب نحتاج إلى الحفاظ على الهدوء"، داعيا "جميع المواطنين الإسرائيليين إلى الاتحاد من أجل تحقيق هدفنا الأسمى وسوف ننتصر في الحرب".من جانبه، قال الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، اليوم السبت، إن "إسرائيل تمر بوقت عصيب"، بعد ساعات من بدء "كتائب القسام" الجناح العسكري التابع لـ"حماس" عملية عسكرية باسم "طوفان الأقصى".بدوره، أعلن وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، حالة الطوارئ في كافة أنحاء إسرائيل، مؤكدا أن حركة "حماس ارتكبت خطأ جسيما هذا الصباح وبدأت حربا ضد إسرائيل"، متوعدًا برد قوي.
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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

الصحة الفلسطينية تعلن مقتل 198 شخصا وإصابة 1610 آخرين في القصف الإسرائيلي على غزة

13:27 GMT 07.10.2023 (تم التحديث: 13:39 GMT 07.10.2023)
© Sputnik . Ajwad Jradatقصف مدينة غزة صباح يوم الأربعاء، قطاع غزة، فلسطين 12 مايو 2021
قصف مدينة غزة صباح يوم الأربعاء، قطاع غزة، فلسطين 12 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، مقتل 198 شخصا وإصابة 1610 آخرين منذ بدء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة صباح اليوم.
وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن "مجمل عدد الشهداء الواردة لدى مستشفيات القطاع حتى الآن موزعة على غزة وخان يونس ورفح، بينما توزعت الإصابات في جميع المحافظات".
وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، في وقت سابق اليوم، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
وقال الضيف، في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة"، مضيفا : "آن الأوان أن تتحد كل القوى العربية والإسلامية لكنس الاحتلال عن مقدساتنا وأرضنا".
من جهته، شن الجيش الإسرائيلي، غارات في عدة مناطق على أهداف تابعة لحركة المقاومة الإسلامية "حمــاس" في قطاع ⁧‫غزة. وأعلن الجيش، في بيان له، "إطلاق عملية "السيوف الحديدية"، ردا على إطلاق حماس لأكثر من ألفي صاروخ من قطاع غزة.
في هذه الأثناء، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن "الهدف الأول هو تطهير المناطق التي تسلل المسلحون إليها، ومن ثم الرد".
وقال نتنياهو، خلال اجتماع طارئ للكابينيت: "نحن في حالة حرب، وفي الحرب نحتاج إلى الحفاظ على الهدوء"، داعيا "جميع المواطنين الإسرائيليين إلى الاتحاد من أجل تحقيق هدفنا الأسمى وسوف ننتصر في الحرب".
من جانبه، قال الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، اليوم السبت، إن "إسرائيل تمر بوقت عصيب"، بعد ساعات من بدء "كتائب القسام" الجناح العسكري التابع لـ"حماس" عملية عسكرية باسم "طوفان الأقصى".
بدوره، أعلن وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، حالة الطوارئ في كافة أنحاء إسرائيل، مؤكدا أن حركة "حماس ارتكبت خطأ جسيما هذا الصباح وبدأت حربا ضد إسرائيل"، متوعدًا برد قوي.
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اطلاق المقاومة الفلسطينية الصواريخ من قطاع غزة باتجاه أراضي غلاف غزة، فلسطين 11 مايو 2021 - سبوتنيك عربيبث مباشر للأحداث في غلاف غزة... مفاجأة هزت إسرائيل... صور وفيديو13:37 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:54 GMTАртиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة5 أكتوبر, 18:32 GMT
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