https://sputnikarabic.ae/20231007/العراق-وتركيا-نحو-توقيع-اتفاقية-لتأمين-الحدود-1081757940.html
العراق وتركيا نحو توقيع اتفاقية لتأمين الحدود
العراق وتركيا نحو توقيع اتفاقية لتأمين الحدود
دعا رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، إلى تعزيز التعاون الأمني مع تركيا من خلال تأمين الحدود عبر عقد اتفاقية أمنية شبيهة بالاتفاقية مع إيران. 07.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-07T14:10+0000
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العراق وتركيا نحو توقيع اتفاقية لتأمين الحدود
العراق وتركيا نحو توقيع اتفاقية لتأمين الحدود
وتأتي هذه الخطوة تزامنا مع تصعيد عسكري تركي في كردستان، ردا على هجوم نفذه حزب العمال الكردستاني قرب مواقع حكومية في أنقرة، وتزامنا مع زيارة لوزير الدفاع العراقي ثابت محمد العباسي إلى تركيا التقى خلالها نظيره التركي يشار غولر.وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، في بيان: "إن رئيس الحكومة وجّه خلال اجتماع للمجلس الوزاري للأمن الوطني، وزير الخارجية بالتواصل مع نظيره التركي بشأن تفعيل اللجان الأمنية الثنائية لمعالجة المشاكل الأمنية الحدودية".وأوضح أن "تركيا ليس لها اتفاق إلا بإبعاد حزب العمال الكردستاني عن الحدود، أما هذه المفاوضات والاجتماعات فلا تقتنع بها ومن ثم فهي تستخدم ملفات المياه والاقتصاد وعدم تبادل المعلومات الاستخباراتية من باب الخوف وانعدام الثقة بين الطرفين".واعتبر أن هذه كلها أكاذيب، مشيرًا إلى أنه عادة ما تلجأ تركيا لمثل هذه العمليات عندما تتعرض لهزات داخلية أو مشاكل اقتصادية تقوم بهذه العمليات بدعوى أن حزب العمال الكردستاني يهدد السلم والأمن.وأوضح محمود أن الموضوع مع الأتراك مختلف لأن هناك تشابك في العلاقات بين جزء من المؤسسة العسكرية وهو الحشد الشعبي الذي يتبنى مواقف حزب العمال التركي، ويعمل على دعمه في سنجار ونينوى ومناطق أخرى، وهذه الإشكالية تمنع الحكومة العراقية من توقيع اتفاقية أمنية، خاصة أن الأتراك متوغلين في العمق العراقي.واعتبر الباحث أنه "من الصعب جدا ومن السابق لأوانه الوصول إلى اتفاق بين الطرفين ما لم يكن لإقليم كردستان دور مهم في أي مباحثات تجري بين الطرفين، لأنه المتضرر الأكبر في تواجد الأتراك ومعارضيهم في الإقليم".وأشار إلى أنه "من الصعب تحقيق اتفاق أمني بين العراق وتركيا على غرار إيران، خاصة أن مشكلة حزب العمال الكردستاني شائكة وقديمة جدا.إعداد وتقديم: جيهان لطفي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
ملفات ساخنة, أخبار تركيا اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم, аудио
ملفات ساخنة, أخبار تركيا اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم, аудио
العراق وتركيا نحو توقيع اتفاقية لتأمين الحدود
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دعا رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، إلى تعزيز التعاون الأمني مع تركيا من خلال تأمين الحدود عبر عقد اتفاقية أمنية شبيهة بالاتفاقية مع إيران.
وتأتي هذه الخطوة تزامنا مع تصعيد عسكري تركي في كردستان، ردا على هجوم نفذه حزب العمال الكردستاني قرب مواقع حكومية في أنقرة، وتزامنا مع زيارة لوزير الدفاع العراقي ثابت محمد العباسي إلى تركيا التقى خلالها نظيره التركي يشار غولر.
وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، في بيان: "إن رئيس الحكومة وجّه خلال اجتماع للمجلس الوزاري للأمن الوطني، وزير الخارجية بالتواصل مع نظيره التركي بشأن تفعيل اللجان الأمنية الثنائية لمعالجة المشاكل الأمنية الحدودية".
وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، قال المحلل السياسي، نجم القصاب، إن "تركيا كانت تستخدم طائراتها ومدافعها داخل الأراضي العراقية بعمق يزيد على 120 كيلومترا طيلة السنوات الماضية، وهو ما يمثل انتهاكا للسيادة العراقية، لكن رئيس الوزراء والطبقة السياسية يحاولون خلال الآونة الأخيرة الوصول لاتفاق مع تركيا".
وأوضح أن "تركيا ليس لها اتفاق إلا بإبعاد حزب العمال الكردستاني
عن الحدود، أما هذه المفاوضات والاجتماعات فلا تقتنع بها ومن ثم فهي تستخدم ملفات المياه والاقتصاد وعدم تبادل المعلومات الاستخباراتية من باب الخوف وانعدام الثقة بين الطرفين".
وأكد الباحث أن "تركيا حينما تقوم بالقصف تخرق القوانين الدولية والاتفاقيات مع الدول المجاورة لها، وتستخدم الخلافات والانقسامات السياسية داخل المشهد السياسي العراقي التي تجعل تركيا وإيران وغيرها تخترق الحدود العراقية تحت مسميات مختلفة منها حماية الدولة والمواطنين".
واعتبر أن هذه كلها أكاذيب، مشيرًا إلى أنه عادة ما تلجأ تركيا لمثل هذه العمليات عندما تتعرض لهزات داخلية أو مشاكل اقتصادية تقوم بهذه العمليات بدعوى أن حزب العمال الكردستاني يهدد السلم والأمن.
من جانبه، أوضح الباحث في الشؤون الكردية، كفاح محمود، أن هناك توجه لإنهاء وجود المجموعات المعارضة التركية والإيرانية على الحدود العراقية أو على الأقل وقف نشاطها، مشيرًا إلى أن العراق وإقليم كردستان نجحا في توقيع اتفاقية أمنية مع إيران تم بموجبها إغلاق معسكرات الأحزاب الكردية على الحدود الإيرانية.
وأوضح محمود أن الموضوع مع الأتراك مختلف لأن هناك تشابك في العلاقات بين جزء من المؤسسة العسكرية وهو الحشد الشعبي الذي يتبنى مواقف حزب العمال التركي، ويعمل على دعمه في سنجار ونينوى ومناطق أخرى، وهذه الإشكالية تمنع الحكومة العراقية
من توقيع اتفاقية أمنية، خاصة أن الأتراك متوغلين في العمق العراقي.
واعتبر الباحث أنه "من الصعب جدا ومن السابق لأوانه الوصول إلى اتفاق بين الطرفين ما لم يكن لإقليم كردستان دور مهم في أي مباحثات تجري بين الطرفين، لأنه المتضرر الأكبر في تواجد الأتراك ومعارضيهم في الإقليم".
أكد المحلل السياسي، طه عودة أوغلو، إنه "لم تتوفر حتى الآن ردود فعل من أنقرة بشأن المبادرة العراقية خاصة أن هناك مطلب تركي للعراقيين بتصنيف حزب العمال منظمة إرهابية وهو ما لم يوافق عليه العراق".
وأشار إلى أنه "من الصعب تحقيق اتفاق أمني بين العراق وتركيا على غرار إيران، خاصة أن مشكلة حزب العمال الكردستاني شائكة وقديمة جدا.