https://sputnikarabic.ae/20231007/العراق-وتركيا-نحو-توقيع-اتفاقية-لتأمين-الحدود-1081757940.html

العراق وتركيا نحو توقيع اتفاقية لتأمين الحدود

العراق وتركيا نحو توقيع اتفاقية لتأمين الحدود

دعا رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، إلى تعزيز التعاون الأمني مع تركيا من خلال تأمين الحدود عبر عقد اتفاقية أمنية شبيهة بالاتفاقية مع إيران. 07.10.2023, سبوتنيك عربي

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العراق وتركيا نحو توقيع اتفاقية لتأمين الحدود العراق وتركيا نحو توقيع اتفاقية لتأمين الحدود

وتأتي هذه الخطوة تزامنا مع تصعيد عسكري تركي في كردستان، ردا على هجوم نفذه حزب العمال الكردستاني قرب مواقع حكومية في أنقرة، وتزامنا مع زيارة لوزير الدفاع العراقي ثابت محمد العباسي إلى تركيا التقى خلالها نظيره التركي يشار غولر.وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، في بيان: "إن رئيس الحكومة وجّه خلال اجتماع للمجلس الوزاري للأمن الوطني، وزير الخارجية بالتواصل مع نظيره التركي بشأن تفعيل اللجان الأمنية الثنائية لمعالجة المشاكل الأمنية الحدودية".وأوضح أن "تركيا ليس لها اتفاق إلا بإبعاد حزب العمال الكردستاني عن الحدود، أما هذه المفاوضات والاجتماعات فلا تقتنع بها ومن ثم فهي تستخدم ملفات المياه والاقتصاد وعدم تبادل المعلومات الاستخباراتية من باب الخوف وانعدام الثقة بين الطرفين".واعتبر أن هذه كلها أكاذيب، مشيرًا إلى أنه عادة ما تلجأ تركيا لمثل هذه العمليات عندما تتعرض لهزات داخلية أو مشاكل اقتصادية تقوم بهذه العمليات بدعوى أن حزب العمال الكردستاني يهدد السلم والأمن.وأوضح محمود أن الموضوع مع الأتراك مختلف لأن هناك تشابك في العلاقات بين جزء من المؤسسة العسكرية وهو الحشد الشعبي الذي يتبنى مواقف حزب العمال التركي، ويعمل على دعمه في سنجار ونينوى ومناطق أخرى، وهذه الإشكالية تمنع الحكومة العراقية من توقيع اتفاقية أمنية، خاصة أن الأتراك متوغلين في العمق العراقي.واعتبر الباحث أنه "من الصعب جدا ومن السابق لأوانه الوصول إلى اتفاق بين الطرفين ما لم يكن لإقليم كردستان دور مهم في أي مباحثات تجري بين الطرفين، لأنه المتضرر الأكبر في تواجد الأتراك ومعارضيهم في الإقليم".وأشار إلى أنه "من الصعب تحقيق اتفاق أمني بين العراق وتركيا على غرار إيران، خاصة أن مشكلة حزب العمال الكردستاني شائكة وقديمة جدا.إعداد وتقديم: جيهان لطفي

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