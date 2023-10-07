https://sputnikarabic.ae/20231007/القوات-الروسية-تدمر-مستودعات-وقود-الطائرات-في-مطارين-أوكرانيين-1081751280.html
القوات الروسية تدمر مستودعات وقود الطائرات في مطارين أوكرانيين
القوات الروسية تدمر مستودعات وقود الطائرات في مطارين أوكرانيين
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية دمرت مستودعات وقود الطائرات الأوكرانية في مطارين أوكرانيين، في منطقة جيتومير وفي منطقة بولتافا. 07.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-07T11:50+0000
2023-10-07T11:50+0000
2023-10-07T12:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "دمرت القوات الروسية مستودعات وقود الطائرات الأوكرانية في مطار "أوزيرنوي" قرب مدينة جيتومير، وفي مطار "ميرغورود" في منطقة بولتافا، وتم إسقاط طائرة هجومية من طراز "سو-25" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في منطقة بريوبرازينكا في مقاطعة زابوروجيه".وأضاف البيان أن القوات الروسية دمرت مستودعا للممتلكات العسكرية التقنية للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة إيليتشيفسك في أوديسا.وتابع البيان أن القوات الروسية استهدفت نقطة التحكم في اللواء "95" المحمول جوا للقوات المسلحة الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية، ودمرت مستودعات أسلحة الطيران التابعة للقوات الجوية الأوكرانية في قرية دوبييفكا في مقاطعة تشيركاسي.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231007/القوات-الروسية-تسقط-طائرة-أوكرانية-من-طراز-سو-25-و38-طائرة-دون-طيار--عاجل-1081750943.html
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روسيا
القوات الروسية تدمر مستودعات وقود الطائرات في مطارين أوكرانيين
11:50 GMT 07.10.2023 (تم التحديث: 12:07 GMT 07.10.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية دمرت مستودعات وقود الطائرات الأوكرانية في مطارين أوكرانيين، في منطقة جيتومير وفي منطقة بولتافا.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "دمرت القوات الروسية مستودعات وقود الطائرات الأوكرانية في مطار "أوزيرنوي" قرب مدينة جيتومير، وفي مطار "ميرغورود" في منطقة بولتافا، وتم إسقاط طائرة هجومية من طراز "سو-25" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في منطقة بريوبرازينكا في مقاطعة زابوروجيه".
وأضاف البيان أن القوات الروسية دمرت مستودعا للممتلكات العسكرية التقنية للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة إيليتشيفسك في أوديسا.
وتابع البيان أن القوات الروسية استهدفت نقطة التحكم في اللواء "95" المحمول جوا للقوات المسلحة الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية، ودمرت مستودعات أسلحة الطيران التابعة للقوات الجوية الأوكرانية في قرية دوبييفكا في مقاطعة تشيركاسي.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة
بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.