https://sputnikarabic.ae/20231007/القوات-الروسية-تسقط-طائرة-أوكرانية-من-طراز-سو-25-و38-طائرة-دون-طيار--عاجل-1081750943.html
القوات الروسية تسقط طائرة أوكرانية من طراز "سو-25" و38 طائرة دون طيار
القوات الروسية تسقط طائرة أوكرانية من طراز "سو-25" و38 طائرة دون طيار
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة هجومية أوكرانية من طراز "سو-25"، و38 مسيرة أوكرانية. 07.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-07T11:40+0000
2023-10-07T11:40+0000
2023-10-07T11:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع في بيانها: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي في منطقة بريوبرازينكا في مقاطعة زابوروجيه طائرة هجومية من طراز "سو-25" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية".وأضافت: "تم اعتراض سبعة صواريخ من طراز "هيمارس" و4 صواريخ "هارم".وتابع البيان: "تم تدمير 38 طائرة أوكرانية دون طيار، في مناطق عدة في جمهوريتي لوغانسك الشعبية ودونيتسك الشعبية وفي مقاطعة زابوروجيه".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231007/نائب-أوكراني-زيلينسكي-يحاول-إسكات-المعارضة-في-أوكرانيا-1081737776.html
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روسيا
القوات الروسية تسقط طائرة أوكرانية من طراز "سو-25" و38 طائرة دون طيار
11:40 GMT 07.10.2023 (تم التحديث: 11:45 GMT 07.10.2023) تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة هجومية أوكرانية من طراز "سو-25"، و38 مسيرة أوكرانية.
وقالت الدفاع في بيانها: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي في منطقة بريوبرازينكا في مقاطعة زابوروجيه طائرة هجومية من طراز "سو-25" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية".
وأضافت: "تم اعتراض سبعة صواريخ من طراز "هيمارس" و4 صواريخ "هارم".
وتابع البيان: "تم تدمير 38 طائرة أوكرانية دون طيار، في مناطق عدة في جمهوريتي لوغانسك الشعبية ودونيتسك الشعبية وفي مقاطعة زابوروجيه".
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة
بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.