عربي
نتنياهو متوعدا: سنحول كل الأماكن في هذه المدينة الشريرة إلى أنقاض.. يا سكان غزة اخرجوا منها الآن
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sputnikarabic.ae/20231007/المناطق-التي-تسيطر-عليها-حماس-حاليا-1081771937.html
المناطق التي تسيطر عليها "حماس" حاليا
المناطق التي تسيطر عليها "حماس" حاليا
لا تزال "حماس" تسيطر على مناطق في مستوطنة "بئيري" حيث تحتجز عشرات المستوطنين كرهائن، فضلا عن مناطق في بلدة سديروت، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي، استعادة السيطرة... 07.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-07T20:01+0000
2023-10-07T20:16+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/07/1081770703_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_77bc4c0c91665092330cf930091270a6.png
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/07/1081770703_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_4160f4b827a6395ecb9f9a54b0130c64.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
انفوجرافيك, инфографика, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
انفوجرافيك, инфографика, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل

المناطق التي تسيطر عليها "حماس" حاليا

20:01 GMT 07.10.2023 (تم التحديث: 20:16 GMT 07.10.2023)
تابعنا عبرTelegramNabd
لا تزال "حماس" تسيطر على مناطق في مستوطنة "بئيري" حيث تحتجز عشرات المستوطنين كرهائن، فضلا عن مناطق في بلدة سديروت، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي، استعادة السيطرة على باقي المستوطنات التي شهدت انتشارا للمسلحين الفلسطينيين.
المناطق التي تسيطر عليها حماس حاليا - سبوتنيك عربي
المناطق التي تسيطر عليها حماس حاليا - سبوتنيك عربي
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
اطلاق المقاومة الفلسطينية الصواريخ من قطاع غزة باتجاه أراضي غلاف غزة، فلسطين 11 مايو 2021 - سبوتنيك عربيبث مباشر للأحداث في غلاف غزة... مفاجأة هزت إسرائيل... صور وفيديو19:52 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة19:28 GMTАртиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة5 أكتوبر, 18:32 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала