https://sputnikarabic.ae/20231007/المناطق-التي-تسيطر-عليها-حماس-حاليا-1081771937.html
المناطق التي تسيطر عليها "حماس" حاليا
المناطق التي تسيطر عليها "حماس" حاليا
لا تزال "حماس" تسيطر على مناطق في مستوطنة "بئيري" حيث تحتجز عشرات المستوطنين كرهائن، فضلا عن مناطق في بلدة سديروت، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي، استعادة السيطرة... 07.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-07T20:01+0000
2023-10-07T20:01+0000
2023-10-07T20:16+0000
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انفوجرافيك, инфографика, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
انفوجرافيك, инфографика, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
المناطق التي تسيطر عليها "حماس" حاليا
20:01 GMT 07.10.2023 (تم التحديث: 20:16 GMT 07.10.2023) تابعنا عبر
لا تزال "حماس" تسيطر على مناطق في مستوطنة "بئيري" حيث تحتجز عشرات المستوطنين كرهائن، فضلا عن مناطق في بلدة سديروت، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي، استعادة السيطرة على باقي المستوطنات التي شهدت انتشارا للمسلحين الفلسطينيين.