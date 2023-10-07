https://sputnikarabic.ae/20231007/بعد-إعلان-طوفان-الأقصى-نفتالي-بينيت-رئيس-وزراء-إسرائيل-السابق-يعلن-انضمامه-لقوات-الاحتياط-1081762859.html

بعد إعلان "طوفان الأقصى"... نفتالي بينيت رئيس وزراء إسرائيل السابق يعلن انضمامه لقوات الاحتياط

بعد إعلان "طوفان الأقصى"... نفتالي بينيت رئيس وزراء إسرائيل السابق يعلن انضمامه لقوات الاحتياط

أعلن نفتالي بينيت، رئيس وزراء إسرائيل السابق، اليوم السبت، انضمامه لقوات الاحتياط التابعة للجيش الإسرائيلي بعد إعلان حركة حماس عملية "طوفان الأقصى". 07.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-07T15:57+0000

2023-10-07T15:57+0000

2023-10-07T15:57+0000

حركة حماس

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

العالم العربي

الأخبار

أخبار فلسطين اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/07/1081744024_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_600594d4d38ef6f9abfdec2763a9ee01.jpg

ونشر روي شارون، المراسل العسكري لهيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، تغريدة جديدة على حسابه الرسمي على "إكس" (تويتر سابقا) أكد من خلالها أن بينيت انضم لقوات الاحتياط بالجيش الإسرائيلي.وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي الإسرائيلية صورة لبينيت وهو داخل مقر للتعبئة العامة لقوات الاحتياط جنوبي إسرائيل، بهدف التهيئة للانضمام لقوات الجيش الإسرائيلي خلال مواجهته لحركة حماس في قطاع غزة.وفي سياق متصل، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن أكثر من 8000 مواطن إسرائيلي عادوا من سيناء المصرية، حيث كانوا يقضون إجازتهم فيها، إلى الداخل الإسرائيلي عقب التصعيد الجاري بين الطرفين، الفلسطيني والإسرائيلي.في وقت ارتفعت حصيلة القتلى الإسرائيليين إلى 100 على الأقل، وأصيب أكثر من 900، العشرات منهم بجروح خطيرة، وفق إعلام إسرائيلي.وكانت حركة "حماس" الفلسطينية قد نفذت، فجر اليوم السبت، عملية تسلل مباغتة واسعة النطاق عبر 4 محاور باتجاه المستوطنات الإسرائيلية في "غلاف غزة"، وسيطرت خلالها على عدد من المستوطنات، ولا تزال المعارك تدور في نحو 7 بؤر.وقالت القناة "12" الإسرائيلية إنه "أطلقت آلاف الصواريخ على إسرائيل منذ ساعات الصباح (السبت)، في الوقت نفسه الذي تسلل فيه عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية. وقُتل ما لا يقل عن 100 إسرائيلي وأصيب أكثر من 908 آخرين، العشرات منهم في حالة حرجة".وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أنه "تم ​​إطلاق أكثر من 3000 صاروخ من قطاع غزة، واختطفت حماس العشرات إلى غزة، واحتجزت العديد من الرهائن، وما زالت تسيطر على العديد من القواعد والمستوطنات. وأصيب أكثر من 900 شخص جراء الصواريخ ويدور حاليا تبادل لإطلاق النار وتتواصل المعارك في (مستوطنتي) سديروت وأوفاكيم".ووصل إلى مستشفى شيبا في تل هشومير قرب تل أبيب 62 جريحا، بينهم 19 في حالة خطيرة، و21 في حالة متوسطة وطفيفة. ويتم علاج المصابين في غرفة الطوارئ والعناية المركزة وفي غرف العمليات وفي أقسام الجراحة والتجميل وجراحة الأعصاب.وقالت مستشفى سوروكا في بئر السبع إنه تم حتى الآن استقبال نحو 370 مصابا، من بينهم 77 في حالة حرجة وخطيرة و59 في حالة متوسطة.وبدورها، أعلنت "كتائب القسام" الجناع العسكري لحركة حماس، حالة النفير العام وبدء الهجوم الفوري على مستوطنات غلاف غزة، في إطار معركة "طوفان الأقصى"، وقد سقط عدد من صواريخ المقاومة من غزة في قرى جنوب الضفة الغربية.وأكد القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، في وقت سابق اليوم السبت، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".بينما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مقتل 198 شخصا وإصابة 1610 آخرين منذ بدء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة صباح اليوم.وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن "مجمل عدد الشهداء الواردة لدى مستشفيات القطاع حتى الآن موزعة على غزة وخان يونس ورفح، بينما توزعت الإصابات في جميع المحافظات".

https://sputnikarabic.ae/20231007/إعلام-عبور-8-آلاف-إسرائيلي-معبر-طابا-إلى-الداخل-الإسرائيلي-بعد-التصعيد-مع-غزة-1081762093.html

https://sputnikarabic.ae/20231007/أكبر-مفاجأة-استراتيجية-منذ-حرب-أكتوبر-خبير-عسكري-مصري-يوضح-تفاصيل-تفوق-القسام-على-إسرائيل-1081757171.html

https://sputnikarabic.ae/20231007/طوفان-الأقصى-مقتل-40-إسرائيليا-على-الأقل-وإصابة-ما-يزيد-عن-800-1081755237.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار فلسطين اليوم