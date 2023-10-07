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نتنياهو متوعدا: سنحول كل الأماكن في هذه المدينة الشريرة إلى أنقاض.. يا سكان غزة اخرجوا من هناك الآن
https://sputnikarabic.ae/20231007/بعد-انطلاق-طوفان-الأقصى-نتنياهو-يقترح-على-لابيد-وغانتس-تشكيل-حكومة-طوارئ-موسعة-1081768908.html
بعد انطلاق "طوفان الأقصى".. نتنياهو يقترح على لابيد وغانتس تشكيل حكومة طوارئ موسعة
بعد انطلاق "طوفان الأقصى".. نتنياهو يقترح على لابيد وغانتس تشكيل حكومة طوارئ موسعة
اقترح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، تشكيل حكومة طوارئ موسعة على خلفية التصعيد الجاري مع قطاع غزة. 07.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-07T18:47+0000
2023-10-07T18:47+0000
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وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن بنيامين نتنياهو اقترح على زعيم المعارضة، يائير لابيد، ورئيس حزب "معسكر الدولة" الجنرال بيني غانتس، الانضمام في حكومة طوارئ موسعة.وفي السياق نفسه، أكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية إطلاق عشرات القذائف والرشقات الصاروخية من قطاع غزة على مدينة تل أبيب وسط سقوط عدد كبير من الجرحى والمصابين.في وقت أوضحت القناة الإسرائيلية الـ 13، أن مدن وبلدات ريشون لتيسيون وبات يام ومحيطهما وبيت داجان ويفنه في مدينة تل أبيب قد أصيب بإطلاق الرشقات الصاروخية، وأنباء عن وقوع 3 إصابات في حالة خطيرة.وبدورها، وجهت السلطات الإسرائيلية، المستوطنين في غلاف غزة بالبقاء في الملاجئ والمخابئ حتى إشعار آخر، ونقلت القناة الإسرائيلية الـ 12، عن قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية توجيه مستوطني غلاف غزة بالبقاء في المناطق المحمية إلى حين تلقي أوامر جديدة.وعقد بنيامين نتنياهو، قد عقد جلسة طارئة لحكومته لبحث الهجوم المفاجئ الذي شنته حركة حماس على إسرائيل وعملية "السيوف الحديدية" التي تلت ذلك.وقال نتنياهو في مقطع متلفز:وارتفعت حصيلة القتلى الإسرائيليين إلى 200 على الأقل، وأصيب أكثر من 1100، العشرات منهم بجروح خطيرة، وفق إعلام إسرائيلي.وأطلقت حركة "حماس" الفلسطينية، فجر اليوم السبت، عملية تسلل واسعة النطاق باتجاه المستوطنات الإسرائيلية في "غلاف غزة" عبر 4 محاور سيطرت خلالها على عدد من المستوطنات، ولا تزال المعارك تدور في نحو 7 بؤر، وهي العملية التي أطلقت عليها اسم "طوفان الأقصى".بالتوازي مع ما قالته القناة "12" الإسرائيلية من إنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، بينما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، ولا تزال المعارك تدور في عدة نقاط اشتباك بين الفلسطينيين والإسرائيليين.وكان محمد الضيف، القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، قد أعلن، في وقت سابق اليوم، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بينما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل 198 شخصا وإصابة 1610 آخرين منذ بدء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة صباح اليوم.
https://sputnikarabic.ae/20231007/إطلاق-عشرات-القذائف-على-تل-أبيب-وأنباء-عن-وقوع-إصابات-خطيرة-بين-صفوف-الإسرائيليين--1081767570.html
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الأخبار, العالم العربي, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم
الأخبار, العالم العربي, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم

بعد انطلاق "طوفان الأقصى".. نتنياهو يقترح على لابيد وغانتس تشكيل حكومة طوارئ موسعة

18:47 GMT 07.10.2023
© AFP 2023 / GIL COHEN-MAGENرئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد مع وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس في الكنيست
رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد مع وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس في الكنيست - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2023
© AFP 2023 / GIL COHEN-MAGEN
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اقترح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، تشكيل حكومة طوارئ موسعة على خلفية التصعيد الجاري مع قطاع غزة.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن بنيامين نتنياهو اقترح على زعيم المعارضة، يائير لابيد، ورئيس حزب "معسكر الدولة" الجنرال بيني غانتس، الانضمام في حكومة طوارئ موسعة.
وفي السياق نفسه، أكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية إطلاق عشرات القذائف والرشقات الصاروخية من قطاع غزة على مدينة تل أبيب وسط سقوط عدد كبير من الجرحى والمصابين.
أحد أفراد القوات الإسرائيلية يمر أمام حريق مشتعل في منزل في عسقلان، في أعقاب هجوم صاروخي من قطاع غزة على جنوب إسرائيل، 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2023
إطلاق عشرات القذائف على تل أبيب وأنباء عن وقوع إصابات خطيرة بين صفوف الإسرائيليين
18:20 GMT
في وقت أوضحت القناة الإسرائيلية الـ 13، أن مدن وبلدات ريشون لتيسيون وبات يام ومحيطهما وبيت داجان ويفنه في مدينة تل أبيب قد أصيب بإطلاق الرشقات الصاروخية، وأنباء عن وقوع 3 إصابات في حالة خطيرة.
وبدورها، وجهت السلطات الإسرائيلية، المستوطنين في غلاف غزة بالبقاء في الملاجئ والمخابئ حتى إشعار آخر، ونقلت القناة الإسرائيلية الـ 12، عن قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية توجيه مستوطني غلاف غزة بالبقاء في المناطق المحمية إلى حين تلقي أوامر جديدة.
وعقد بنيامين نتنياهو، قد عقد جلسة طارئة لحكومته لبحث الهجوم المفاجئ الذي شنته حركة حماس على إسرائيل وعملية "السيوف الحديدية" التي تلت ذلك.
وقال نتنياهو في مقطع متلفز:
أيها المواطنون الإسرائيليون، نحن في حالة حرب. ليس في عملية، ولا في جولة قتال. في حرب. هذا الصباح شنت حماس هجوما قاتلا مفاجئا ضد دولة إسرائيل وضد مواطنيها، ونحن نواجه ذلك منذ الساعات الأولى من الصباح.
وارتفعت حصيلة القتلى الإسرائيليين إلى 200 على الأقل، وأصيب أكثر من 1100، العشرات منهم بجروح خطيرة، وفق إعلام إسرائيلي.
كتائب عزالدين القسام، الجناح العسكري التابع لحركة حماس في قطاع غزة، فلسطين 19 يناير/ كانون الثاني 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2023
أكبر مفاجأة استراتيجية منذ "حرب أكتوبر"... خبير عسكري مصري يوضح تفاصيل تفوق "القسام" على إسرائيل
14:07 GMT
وأطلقت حركة "حماس" الفلسطينية، فجر اليوم السبت، عملية تسلل واسعة النطاق باتجاه المستوطنات الإسرائيلية في "غلاف غزة" عبر 4 محاور سيطرت خلالها على عدد من المستوطنات، ولا تزال المعارك تدور في نحو 7 بؤر، وهي العملية التي أطلقت عليها اسم "طوفان الأقصى".
بالتوازي مع ما قالته القناة "12" الإسرائيلية من إنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، بينما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، ولا تزال المعارك تدور في عدة نقاط اشتباك بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وكان محمد الضيف، القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، قد أعلن، في وقت سابق اليوم، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بينما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل 198 شخصا وإصابة 1610 آخرين منذ بدء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة صباح اليوم.
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