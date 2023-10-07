https://sputnikarabic.ae/20231007/تصويت-هل-تستطيع-السيوف-الحديدية-إيقاف-طوفان-الأقصى؟--1081750338.html
تصويت... هل تستطيع "السيوف الحديدية" إيقاف "طوفان الأقصى"؟
تصويت... هل تستطيع "السيوف الحديدية" إيقاف "طوفان الأقصى"؟
أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، صباح اليوم، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات... 07.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-07T11:37+0000
2023-10-07T11:37+0000
2023-10-07T11:42+0000
استطلاعات الرأي
العالم العربي
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وبدأت "حماس" هجوما واسعا سيطرت فيه على عدد من المستوطنات الإسرائيلية وقتلت عددا من الجنود الإسرائيليين وأسرت آخرين، في مشاهد لم تر سابقا في إسرائيل.بدوره أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إطلاق عملية "السيوف الحديدية"، ردا على إطلاق حماس لأكثر من ألفي صاروخ من قطاع غزة. لكن المشاهد المتناقلة تظهر حالة من التوتر الكبير داخل الأراضي الإسرائيلية في حدث وصف بالمفاجأة التي لم تشهدها إسرائيل سابقا، الأمر الذي جعل البعض يتوقع حدوث تطور كبير في الأحداث.برأيك؛ هل يستطيع الجيش الإسرائيلي الرد على هذه العملية، أم أن "طوفان الأقصى" سيكون بداية لتطورات أكثر سخونة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي؟ أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، السيطرة على معبر إيرز عقب الرشقات الصاروخية والاقتحامات لمستوطنات غلاف غزة.ورصدت كاميرا "سبوتنيك" توجه مئات الفلسطينيين في قطاع غزة إلى معبر إيرز، بعد السيطرة عليه، وجرت اشتباكات في محيط المعبر، مع تصاعد كثيف لأعمدة الدخان في المكان.شاهد أيضا: هلع ورعب داخل مطار "بن غوريون" الإسرائيلي... فيديوشاهد أيضا: مسيرة فلسطينية تدمر دبابة "ميركافا" إسرائيلية... فيديوشاهد ايضا: مشاهد توثق هروب مئات الإسرائيليين من مستوطناتهم... فيديو
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استطلاعات الرأي, العالم العربي, опросы
استطلاعات الرأي, العالم العربي, опросы
تصويت... هل تستطيع "السيوف الحديدية" إيقاف "طوفان الأقصى"؟
11:37 GMT 07.10.2023 (تم التحديث: 11:42 GMT 07.10.2023) تابعنا عبر
أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، صباح اليوم، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
وبدأت "حماس" هجوما واسعا سيطرت فيه على عدد من المستوطنات الإسرائيلية وقتلت عددا من الجنود الإسرائيليين وأسرت آخرين، في مشاهد لم تر سابقا في إسرائيل.
بدوره أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إطلاق عملية "السيوف الحديدية"، ردا على إطلاق حماس لأكثر من ألفي صاروخ من قطاع غزة. لكن المشاهد المتناقلة تظهر حالة من التوتر الكبير داخل الأراضي الإسرائيلية في حدث وصف بالمفاجأة التي لم تشهدها إسرائيل سابقا، الأمر الذي جعل البعض يتوقع حدوث تطور كبير في الأحداث.
برأيك؛ هل يستطيع الجيش الإسرائيلي الرد على هذه العملية، أم أن "طوفان الأقصى" سيكون بداية لتطورات أكثر سخونة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي؟
أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، السيطرة على معبر إيرز عقب الرشقات الصاروخية والاقتحامات لمستوطنات غلاف غزة.
ورصدت كاميرا "سبوتنيك" توجه مئات الفلسطينيين
في قطاع غزة إلى معبر إيرز، بعد السيطرة عليه، وجرت اشتباكات في محيط المعبر، مع تصاعد كثيف لأعمدة الدخان في المكان.