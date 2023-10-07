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Военнослужащие ВС РФ проходят обучение по полетам на ударных FPV-дронах Бумеранг на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231007/خبير-أمريكي-القوات-الأوكرانية-لن-تكون-قادرة-على-تحقيق-أهداف-الهجوم-المضاد-1081772722.html
خبير أمريكي: القوات الأوكرانية لن تكون قادرة على تحقيق أهداف الهجوم المضاد
خبير أمريكي: القوات الأوكرانية لن تكون قادرة على تحقيق أهداف الهجوم المضاد
أفاد المحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي اي"، لاري جونسون، بأن القوات الأوكرانية لن تتمكن من إكمال المهام الهجومية المضادة والوصول إلى... 07.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-07T20:13+0000
2023-10-07T20:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال جونسون: "تكبدت القوات الأوكرانية خسائر فادحة، وتقوم روسيا بتدمير أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية بشكل فعال للغاية. ومن دون هذه الوسائل، لن تتاح لجنود القوات الأوكرانية الفرصة للقيام بعمليات هجومية عالية الجودة، وقد رأينا ذلك في الهجوم المضاد. لن يتمكنوا من الوصول إلى بحر آزوف".وأكد أن أمريكا أرادت بكل قوتها أن تجعل روسيا عدوا من أجل توحيد الدول الأوروبية حولها.وتشن القوات الأوكرانية هجوما مضادا في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه، حيث أرسلت ألوية دربها حلف شمال الأطلسي ومسلحة بمعدات أجنبية إلى المعركة.وفقا للرئيس فلاديمير بوتين، خلال هذا الوقت لم يتمكنوا من تحقيق أي نتائج. بدورهم، يشير الخبراء العسكريون الغربيون إلى فعالية التحصينات وحقول الألغام الروسية، والتي تكبدت بسببها القوات المسلحة الأوكرانية خسائر فادحة.وفي وقت سابق، أكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو أن "الجيش الأوكراني لم يحقق أهدافه، خلال الأشهر الثلاثة من الهجوم المضاد".
https://sputnikarabic.ae/20231007/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1081737989.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

خبير أمريكي: القوات الأوكرانية لن تكون قادرة على تحقيق أهداف الهجوم المضاد

20:13 GMT 07.10.2023
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورتدريبات تكتيكية لمجندي لواء البنادق الآلية التابع للحرس المنفصل الـ200 في أحد ميادين التدريب العسكري في جمهورية لوغانسك الشعبية.
تدريبات تكتيكية لمجندي لواء البنادق الآلية التابع للحرس المنفصل الـ200 في أحد ميادين التدريب العسكري في جمهورية لوغانسك الشعبية. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
/
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أفاد المحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي اي"، لاري جونسون، بأن القوات الأوكرانية لن تتمكن من إكمال المهام الهجومية المضادة والوصول إلى بحر آزوف.
وقال جونسون: "تكبدت القوات الأوكرانية خسائر فادحة، وتقوم روسيا بتدمير أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية بشكل فعال للغاية. ومن دون هذه الوسائل، لن تتاح لجنود القوات الأوكرانية الفرصة للقيام بعمليات هجومية عالية الجودة، وقد رأينا ذلك في الهجوم المضاد. لن يتمكنوا من الوصول إلى بحر آزوف".

وأشار جونسون إلى أنه بعد هزيمة أوكرانيا، سيبدأ بعض أعضاء "الناتو" في طرح العديد من الأسئلة المحرجة على القادة الغربيين.

وأكد أن أمريكا أرادت بكل قوتها أن تجعل روسيا عدوا من أجل توحيد الدول الأوروبية حولها.
عمل المدفعية للقوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
19:28 GMT
وتشن القوات الأوكرانية هجوما مضادا في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه، حيث أرسلت ألوية دربها حلف شمال الأطلسي ومسلحة بمعدات أجنبية إلى المعركة.
وفقا للرئيس فلاديمير بوتين، خلال هذا الوقت لم يتمكنوا من تحقيق أي نتائج. بدورهم، يشير الخبراء العسكريون الغربيون إلى فعالية التحصينات وحقول الألغام الروسية، والتي تكبدت بسببها القوات المسلحة الأوكرانية خسائر فادحة.
وفي وقت سابق، أكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو أن "الجيش الأوكراني لم يحقق أهدافه، خلال الأشهر الثلاثة من الهجوم المضاد".
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