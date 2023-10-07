https://sputnikarabic.ae/20231007/خبير-مصري-التصعيد-في-غزة-غير-مسبوق-وتدخلات-مكثفة-من-القاهرة-لوقف-الحرب-1081752882.html
خبير مصري: التصعيد في غزة غير مسبوق وتدخلات مكثفة من القاهرة لوقف الحرب
خبير مصري: التصعيد في غزة غير مسبوق وتدخلات مكثفة من القاهرة لوقف الحرب
قال الأكاديمي المصري، والخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور محمد فؤاد أنور، اليوم السبت، إن "التصعيد المتوقع في قطاع غزة سيكون غير مسبوق، إذ لا تستعد إسرائيل... 07.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-07T12:32+0000
2023-10-07T12:32+0000
2023-10-07T12:32+0000
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
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إسرائيل
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وأضاف في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن "إسرائيل تعمل على استهداف المدنيين، حيث هناك هجمات طالت مستشفى فلسطيني، بيد أن الاحتلال مكبل بسبب وجود دروع بشرية متمثلة في الرهائن الذين تم اقتيادهم لقطاع غزة".وأكد أن "الأمور ستكون مصحوبة بتحركات مصرية سريعة لوقف رد الفعل الإسرائيلي، وحتى لا تندلع جبهات أخرى، مثل جبهة لبنان عبر تدخل "حزب الله"، أو الفصائل الفلسطينية الموجودة هناك".ويرى أن "الحسابات دقيقة، كما يوضع في الحسبان التفاوض من الجانب الخليجي حول اتفاقيات مسبقة مع إسرائيل، وكلها أمور تصب في قناة الاتصالات المصرية، بما لها من قدرة للتواصل مع الطرفين، وخبرة سابقة في احتواء مثل هذا التصعيد".وقال المتحدث العسكري باسم "كتائب عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس، أبو عبيدة، في تسجيل صوتي، إن "عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها ضد إسرائيل بوقت مبكر صباح اليوم تجري على الأرض كما هو مخطط لها في كل المحاور".وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام"، محمد الضيف، في وقت سابق اليوم، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وقال الضيف، في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة"، مضيفا: "آن الأوان أن تتحد كل القوى العربية والإسلامية لكنس الاحتلال عن مقدساتنا وأرضنا".من جهته، شن الجيش الإسرائيلي غارات في عدة مناطق على أهداف تابعة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة.وأعلن الجيش، في بيان له، "إطلاق عملية "السيوف الحديدية"، ردا على إطلاق "حماس" لأكثر من ألفي صاروخ من قطاع غزة.وقال الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، اليوم السبت، إن "إسرائيل تمر بوقت عصيب"، بعد ساعات من بدء "كتائب القسام" الجناح العسكري التابع لـ"حماس" عملية عسكرية باسم "طوفان الأقصى".بدوره، أعلن وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، حالة الطوارئ في كافة أنحاء إسرائيل،مؤكدا أن حركة "حماس" ارتكبت خطأ جسيما هذا الصباح وبدأت حربا ضد إسرائيل"، متوعدا برد قوي.
https://sputnikarabic.ae/20231007/بث-مباشر-للأحداث-في-غلاف-غزة-أحداث-لم-تشهدها-إسرائيل-سابقا-صور-وفيديو-1081739132.html
https://sputnikarabic.ae/20231007/أول-تحرك-من-مصر-لوقف-التصعيد-بين-الفلسطينيين-وإسرائيل-1081749018.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, حصري, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, حصري, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
خبير مصري: التصعيد في غزة غير مسبوق وتدخلات مكثفة من القاهرة لوقف الحرب
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حصري
قال الأكاديمي المصري، والخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور محمد فؤاد أنور، اليوم السبت، إن "التصعيد المتوقع في قطاع غزة سيكون غير مسبوق، إذ لا تستعد إسرائيل لتوجيه عملية عسكرية، بل حرب شاملة".
وأضاف في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن "إسرائيل تعمل على استهداف المدنيين، حيث هناك هجمات طالت مستشفى فلسطيني، بيد أن الاحتلال مكبل بسبب وجود دروع بشرية متمثلة في الرهائن الذين تم اقتيادهم لقطاع غزة".
وأكد أن "الأمور ستكون مصحوبة بتحركات مصرية سريعة لوقف رد الفعل الإسرائيلي، وحتى لا تندلع جبهات أخرى، مثل جبهة لبنان عبر تدخل "حزب الله"
، أو الفصائل الفلسطينية الموجودة هناك".
وقال إن "التحرك المصري سيكون مكثفا، خاصة أن المقاومة الفلسطينية دخلت لقواعد عسكرية ملاصقة للحدود المصرية، كما تضع القاهرة في الحسبان، المدنيين من الجانب الفلسطيني الذين سيدفعون الثمن في حال اشتعال الأمر".
ويرى أن "الحسابات دقيقة، كما يوضع في الحسبان التفاوض من الجانب الخليجي حول اتفاقيات مسبقة مع إسرائيل، وكلها أمور تصب في قناة الاتصالات المصرية، بما لها من قدرة للتواصل مع الطرفين، وخبرة سابقة في احتواء مثل هذا التصعيد".
وقال المتحدث العسكري باسم "كتائب عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس، أبو عبيدة، في تسجيل صوتي، إن "عملية "طوفان الأقصى
" التي شنتها ضد إسرائيل بوقت مبكر صباح اليوم تجري على الأرض كما هو مخطط لها في كل المحاور".
وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام"، محمد الضيف، في وقت سابق اليوم، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
وقال الضيف، في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة"، مضيفا: "آن الأوان أن تتحد كل القوى العربية والإسلامية لكنس الاحتلال عن مقدساتنا وأرضنا".
من جهته، شن الجيش الإسرائيلي غارات في عدة مناطق على أهداف تابعة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة.
وأعلن الجيش، في بيان له، "إطلاق عملية "السيوف الحديدية"، ردا على إطلاق "حماس" لأكثر من ألفي صاروخ من قطاع غزة.
وقال الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، اليوم السبت، إن "إسرائيل تمر بوقت عصيب"
، بعد ساعات من بدء "كتائب القسام" الجناح العسكري التابع لـ"حماس" عملية عسكرية باسم "طوفان الأقصى".
بدوره، أعلن وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، حالة الطوارئ في كافة أنحاء إسرائيل،مؤكدا أن حركة "حماس" ارتكبت خطأ جسيما هذا الصباح وبدأت حربا ضد إسرائيل"، متوعدا برد قوي.