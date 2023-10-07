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https://sputnikarabic.ae/20231007/دان-مسيرة-روسية-لاختبار-أنظمة-الدفاع-الجوي-في-التدريبات-القتالية-1081760457.html
"دان"... مسيرة روسية لاختبار أنظمة الدفاع الجوي في التدريبات القتالية
"دان"... مسيرة روسية لاختبار أنظمة الدفاع الجوي في التدريبات القتالية
تطور روسيا أنظمة متنوعة من أنظمة المحاكاة التي تستخدمها في التدريبات العسكرية لاختبار كفاءة الأنظمة القتالية المختلفة. 07.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-07T15:15+0000
2023-10-07T15:15+0000
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ويمثل نصاب التصويب الجوي "دان" أحد الأنظمة الخاصة بمحاكاة الأهداف الجوية التي يتم استخدامها خلال تدريبات الدفاع الجوي، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.ويحاكي هذا النظام مجموعة منوعة من الأهداف الجوية التي تشمل:ويعمل هذا نظام "دان" كهدف جوي يمكن الجيوش من اختبار أنواع مختلفة من الأسلحة التي تشمل:ويتكون نظام "دان" الروسي من الهدف الجوي "الطائرة" ومحطة التحكم الأرضي سواء كانت ثابتة أو متحركة، إضافة إلى منصة الإطلاق والمركبة الخاصة بحمل النظام.ويتم إطلاق نظام "دان" خلال التدريبات على الارتفاعات المناسبة لنوع التدريب العسكري كما يمكنها الهبوط باستخدام المظلات بعد إتمام مهامها.
https://sputnikarabic.ae/20230608/طائرة-مسيرة-روسية-تدمر-أحدث-نظام-دفاع-جوي-ألماني-فيديو-1077870376.html
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رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن

"دان"... مسيرة روسية لاختبار أنظمة الدفاع الجوي في التدريبات القتالية

15:15 GMT 07.10.2023
© Sputnik . Aleksei Kudenko / الانتقال إلى بنك الصورإطلاق طراد الصواريخ "فارياغ" صاروخ "إس-300" تابعة لمنظومة الدفتع الجوي "فورت" أثناء مناورات واسعة النطاق في المحيط الهادئ قبالة ساحل كامتشاتكا الروسي
إطلاق طراد الصواريخ فارياغ صاروخ إس-300 تابعة لمنظومة الدفتع الجوي فورت أثناء مناورات واسعة النطاق في المحيط الهادئ قبالة ساحل كامتشاتكا الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2023
© Sputnik . Aleksei Kudenko
/
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تطور روسيا أنظمة متنوعة من أنظمة المحاكاة التي تستخدمها في التدريبات العسكرية لاختبار كفاءة الأنظمة القتالية المختلفة.
ويمثل نصاب التصويب الجوي "دان" أحد الأنظمة الخاصة بمحاكاة الأهداف الجوية التي يتم استخدامها خلال تدريبات الدفاع الجوي، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
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ويحاكي هذا النظام مجموعة منوعة من الأهداف الجوية التي تشمل:

الطائرات المسيرة.
الصواريخ المجنحة.
الطائرات الحربية التي تحلق بسرعات أقل من سرعة الصوت.

ويعمل هذا نظام "دان" كهدف جوي يمكن الجيوش من اختبار أنواع مختلفة من الأسلحة التي تشمل:

وسائل الدفاع الجوي.
أنظمة المدفعية.
أنظمة التسليح الخاصة بالمقاتلات الحربية.
المواصفات الفنية
الوزن: 350 كغم.
الطول: 4.6 متر.
المسافة بين طرفي الجناحين: 2.7 متر.
الارتفاع: 81.5 سم.
السرعة: من 400 إلى 750 كلم/ ساعة.
الارتفاع: من 50 إلى 9 آلاف متر.
زمن البقاء في الجو: من 25 إلى 40 دقيقة.
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ويتكون نظام "دان" الروسي من الهدف الجوي "الطائرة" ومحطة التحكم الأرضي سواء كانت ثابتة أو متحركة، إضافة إلى منصة الإطلاق والمركبة الخاصة بحمل النظام.
ويتم إطلاق نظام "دان" خلال التدريبات على الارتفاعات المناسبة لنوع التدريب العسكري كما يمكنها الهبوط باستخدام المظلات بعد إتمام مهامها.
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