https://sputnikarabic.ae/20231007/دان-مسيرة-روسية-لاختبار-أنظمة-الدفاع-الجوي-في-التدريبات-القتالية-1081760457.html
"دان"... مسيرة روسية لاختبار أنظمة الدفاع الجوي في التدريبات القتالية
"دان"... مسيرة روسية لاختبار أنظمة الدفاع الجوي في التدريبات القتالية
تطور روسيا أنظمة متنوعة من أنظمة المحاكاة التي تستخدمها في التدريبات العسكرية لاختبار كفاءة الأنظمة القتالية المختلفة. 07.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-07T15:15+0000
2023-10-07T15:15+0000
2023-10-07T15:15+0000
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ويمثل نصاب التصويب الجوي "دان" أحد الأنظمة الخاصة بمحاكاة الأهداف الجوية التي يتم استخدامها خلال تدريبات الدفاع الجوي، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.ويحاكي هذا النظام مجموعة منوعة من الأهداف الجوية التي تشمل:ويعمل هذا نظام "دان" كهدف جوي يمكن الجيوش من اختبار أنواع مختلفة من الأسلحة التي تشمل:ويتكون نظام "دان" الروسي من الهدف الجوي "الطائرة" ومحطة التحكم الأرضي سواء كانت ثابتة أو متحركة، إضافة إلى منصة الإطلاق والمركبة الخاصة بحمل النظام.ويتم إطلاق نظام "دان" خلال التدريبات على الارتفاعات المناسبة لنوع التدريب العسكري كما يمكنها الهبوط باستخدام المظلات بعد إتمام مهامها.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن
"دان"... مسيرة روسية لاختبار أنظمة الدفاع الجوي في التدريبات القتالية
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تطور روسيا أنظمة متنوعة من أنظمة المحاكاة التي تستخدمها في التدريبات العسكرية لاختبار كفاءة الأنظمة القتالية المختلفة.
ويمثل نصاب التصويب الجوي "دان" أحد الأنظمة الخاصة بمحاكاة الأهداف الجوية التي يتم استخدامها خلال تدريبات الدفاع الجوي، حسبما ذكر
موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
ويحاكي هذا النظام مجموعة منوعة من الأهداف الجوية التي تشمل:
الطائرات الحربية
التي تحلق بسرعات أقل من سرعة الصوت.
ويعمل هذا نظام "دان" كهدف جوي يمكن الجيوش من اختبار أنواع مختلفة من الأسلحة التي تشمل:
أنظمة التسليح الخاصة بالمقاتلات الحربية.
المسافة بين طرفي الجناحين: 2.7 متر.
السرعة: من 400 إلى 750 كلم/ ساعة.
الارتفاع: من 50 إلى 9 آلاف متر.
زمن البقاء في الجو: من 25 إلى 40 دقيقة.
ويتكون نظام "دان" الروسي من الهدف الجوي
"الطائرة" ومحطة التحكم الأرضي سواء كانت ثابتة أو متحركة، إضافة إلى منصة الإطلاق والمركبة الخاصة بحمل النظام.
ويتم إطلاق نظام "دان" خلال التدريبات على الارتفاعات المناسبة لنوع التدريب العسكري كما يمكنها الهبوط باستخدام المظلات بعد إتمام مهامها.