https://sputnikarabic.ae/20231007/دان-مسيرة-روسية-لاختبار-أنظمة-الدفاع-الجوي-في-التدريبات-القتالية-1081760457.html

"دان"... مسيرة روسية لاختبار أنظمة الدفاع الجوي في التدريبات القتالية

"دان"... مسيرة روسية لاختبار أنظمة الدفاع الجوي في التدريبات القتالية

تطور روسيا أنظمة متنوعة من أنظمة المحاكاة التي تستخدمها في التدريبات العسكرية لاختبار كفاءة الأنظمة القتالية المختلفة. 07.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-07T15:15+0000

2023-10-07T15:15+0000

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ويمثل نصاب التصويب الجوي "دان" أحد الأنظمة الخاصة بمحاكاة الأهداف الجوية التي يتم استخدامها خلال تدريبات الدفاع الجوي، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.ويحاكي هذا النظام مجموعة منوعة من الأهداف الجوية التي تشمل:ويعمل هذا نظام "دان" كهدف جوي يمكن الجيوش من اختبار أنواع مختلفة من الأسلحة التي تشمل:ويتكون نظام "دان" الروسي من الهدف الجوي "الطائرة" ومحطة التحكم الأرضي سواء كانت ثابتة أو متحركة، إضافة إلى منصة الإطلاق والمركبة الخاصة بحمل النظام.ويتم إطلاق نظام "دان" خلال التدريبات على الارتفاعات المناسبة لنوع التدريب العسكري كما يمكنها الهبوط باستخدام المظلات بعد إتمام مهامها.

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رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن