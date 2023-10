https://sputnikarabic.ae/20231007/دراسة-الذرات-المفرطة-النشاط-جعلت-لب-الأرض-الداخلي-أكثر-ليونة-1081744777.html

دراسة: الذرات المفرطة النشاط جعلت لب الأرض الداخلي "أكثر ليونة"‏

دراسة: الذرات المفرطة النشاط جعلت لب الأرض الداخلي "أكثر ليونة"‏

كشفت دراسة حديثة أن اللب الداخلي لكوكب الأرض أصبح أكثر نعومة على غير المتوقع، وذلك بسبب ‏الذرات مفرطة النشاط التي تتحرك بحرية أكبر داخل بنيتها الجزيئية.‏ 07.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-07T08:42+0000

2023-10-07T08:42+0000

2023-10-07T08:42+0000

مجتمع

علوم

منوعات

العالم

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/07/1081744447_0:342:2048:1494_1920x0_80_0_0_306eb10bb886dac0c04fdb936929c11e.jpg

وعلى الرغم من أن الضغط الهائل في قلب كوكب الأرض، دفع الخبراء إلى الاعتقاد بأن اللب الداخلي يجب أن يكون صلبا، وذلك بفضل ذرات الحديد التي تشكل شبكة سداسية واسعة النطاق ثابتة في موضعها بشكل دائم، إلا أن النتائج الجديدة للدراسة أثارت تفسيرا بديلا لسلوك اللب الداخلي.ومن أجل استكشاف أسرار النواة الداخلية للأرض، أعاد مؤلفو الدراسة المنشورة في مجلة "Proceedings of the National Academy of Sciences"، خلق ظروف الضغط الشديد في بيئة معملية، وراقبوا عن كثب سلوك ذرات الحديد في ظل هذه الظروف، واستخدموا المحاكاة الحاسوبية لبناء نواة افتراضية أطلقوا عليها اسم "الخلية الفائقة"، وسمحت المحاكاة للعلماء بفعالية، بمشاهدة كيف يمكن للشبكة الحديدية الصلبة المفترضة أن تستوعب الحركة.وكانت النتائج مذهلة؛ إذ كشفت أن ذرات الحديد داخل اللب الداخلي تتحرك بحرية أكبر بكثير مما كان متصورا سابقا، وقد لوحظ أن بعض الذرات تتحرك في مجموعات، وتعيد ترتيب نفسها داخل الشبكة دون تغيير بنيتها العامة، وهو تأثير يشبه "الضيوف على طاولة العشاء الذين يغيّرون مقاعدهم دون إضافة أو إزالة الكراسي، وهو ما يسمى "الحركة الجماعية".وأضاف: "علاوة على ذلك، من المتوقع أن تسلط نتائج الدراسة الضوء على جوانب غامضة أخرى للنواة الداخلية للأرض، مثل دورها في توليد المجال المغناطيسي للأرض، كما أصبحنا نعرف الآن الآلية الأساسية التي ستساعدنا في فهم العمليات الديناميكية وتطور اللب الداخلي للأرض".وظل العلماء يعتقدون منذ فترة طويلة، أن اللب الداخلي للأرض عبارة عن كرة قاسية من المعدن الصلب، وتتكون بشكل أساسي من الحديد، ويعود تاريخها إلى أكثر من مليار عام.

https://sputnikarabic.ae/20231001/اكتشاف-فيروس-في-أعمق-نقطة-تحت-الأرض-1081568169.html

https://sputnikarabic.ae/20230926/لا-استثناء-للبشر-دراسة-تتوقع-انقراض-معظم-الثدييات-خلال-250-مليون-عام-مع-ارتفاع-حرارة-الأرض-1081407951.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

علوم, منوعات, العالم, أخبار العالم الآن