عربي
بث مباشر للأحداث في غلاف غزة... مفاجأة هزت إسرائيل... صور وفيديو
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20231007/دراسة-جديدة-تكشف-عن-عادة-صادمة-للأوروبيين-قديما-بحق-موتاهم-1081741196.html
دراسة جديدة تكشف عن عادة صادمة للأوروبيين قديما بحق موتاهم
دراسة جديدة تكشف عن عادة صادمة للأوروبيين قديما بحق موتاهم
كشفت دراسة جديدة أن أكل لحوم البشر كان ممارسة جنائزية روتينية في أوروبا، قبل نحو 15 ألف عام، حيث كان الناس يأكلون موتاهم ليس بدافع الحاجة، بل كجزء من ثقافتهم. 07.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-07T07:00+0000
2023-10-07T07:00+0000
مجتمع
منوعات
العالم
الأخبار
علوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104518/54/1045185451_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_543d03e5bac3f03df16e11defd5e0cfe.jpg
وذكرت الدراسة التي نشرت في مجلة "Quaternary Science Review"، أن عثور الباحثين سابقا على عظام مقضومة وجماجم بشرية تم تعديلها كي تصبح أكوابا داخل أحد الكهوف في إنجلترا، لم يكن مصادفة.وركزت الدراسة على الفترة المجدلية في أواخر العصر الحجري القديم، وراجع خبراء في متحف التاريخ الوطني في لندن الأدبيات لتحديد 59 موقعًا مجدليًا يحتوي على بقايا بشرية.وأشارت الدراسة إلى وجود 15 دليلا لبقايا بشرية عليها علامات مضغ، وعظام جمجمة عليها علامات قطع، وعظام مكسورة عمدا، كشفت نمطا مرتبطا باستخراج نخاع العظم للحصول على العناصر الغذائية، ما يشير إلى ممارسة أكل لحوم البشر.وكشفت أدلة أخرى أنه في بعض الحالات تم خلط البقايا البشرية مع بقايا الحيوانات.ورأى الباحثون أن هذه الممارسة الشعائرية على البقايا البشرية وحدوثها المتكرر في مواقع من شمال إلى غرب أوروبا، يشير إلى أن أكل لحوم البشر كان أحد طقوس الدفن، وليس نظاما غذائيا.ولفتت الدراسة إلى أن حالات أكل لحوم البشر في المقابر الجنائزية كان معتمدا للتخلص من موتاهم.وأفادت سيلفيا بيلو، المؤلفة المشاركة في الدراسة وعالمة الحفريات، والباحثة الرئيسية في متحف التاريخ الوطني في لندن، في بيان صحفي: "بدلًا من دفن موتاهم، كان هؤلاء الناس يأكلونهم".وأضافت أن أكل لحوم البشر "لم يُمارس بدافع الحاجة"، لافتة إلى أن "هذا الأمر بحد ذاته مثير للاهتمام، لأنه أقدم دليل على أكل لحوم البشر كممارسة جنائزية معروفة حتى الآن".
https://sputnikarabic.ae/20211110/هل-تريد-التذوق؟-برغر-جديد-بطعم-لحوم-البشر-فيديو-1050674481.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104518/54/1045185451_106:0:1813:1280_1920x0_80_0_0_0b1db26a8a9aa5a2e0347fcbb547f386.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منوعات, العالم, الأخبار, علوم
منوعات, العالم, الأخبار, علوم

دراسة جديدة تكشف عن عادة صادمة للأوروبيين قديما بحق موتاهم

07:00 GMT 07.10.2023
CC0 / / قبر
قبر - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2023
CC0 / /
تابعنا عبرTelegramNabd
كشفت دراسة جديدة أن أكل لحوم البشر كان ممارسة جنائزية روتينية في أوروبا، قبل نحو 15 ألف عام، حيث كان الناس يأكلون موتاهم ليس بدافع الحاجة، بل كجزء من ثقافتهم.
وذكرت الدراسة التي نشرت في مجلة "Quaternary Science Review"، أن عثور الباحثين سابقا على عظام مقضومة وجماجم بشرية تم تعديلها كي تصبح أكوابا داخل أحد الكهوف في إنجلترا، لم يكن مصادفة.
وركزت الدراسة على الفترة المجدلية في أواخر العصر الحجري القديم، وراجع خبراء في متحف التاريخ الوطني في لندن الأدبيات لتحديد 59 موقعًا مجدليًا يحتوي على بقايا بشرية.
وأشارت الدراسة إلى وجود 15 دليلا لبقايا بشرية عليها علامات مضغ، وعظام جمجمة عليها علامات قطع، وعظام مكسورة عمدا، كشفت نمطا مرتبطا باستخراج نخاع العظم للحصول على العناصر الغذائية، ما يشير إلى ممارسة أكل لحوم البشر.
وكشفت أدلة أخرى أنه في بعض الحالات تم خلط البقايا البشرية مع بقايا الحيوانات.
برغر - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2021
مجتمع
هل تريد التذوق... برغر جديد بطعم "لحوم البشر"... فيديو
10 نوفمبر 2021, 15:40 GMT
ورأى الباحثون أن هذه الممارسة الشعائرية على البقايا البشرية وحدوثها المتكرر في مواقع من شمال إلى غرب أوروبا، يشير إلى أن أكل لحوم البشر كان أحد طقوس الدفن، وليس نظاما غذائيا.
ولفتت الدراسة إلى أن حالات أكل لحوم البشر في المقابر الجنائزية كان معتمدا للتخلص من موتاهم.
وأفادت سيلفيا بيلو، المؤلفة المشاركة في الدراسة وعالمة الحفريات، والباحثة الرئيسية في متحف التاريخ الوطني في لندن، في بيان صحفي: "بدلًا من دفن موتاهم، كان هؤلاء الناس يأكلونهم".
وأضافت أن أكل لحوم البشر "لم يُمارس بدافع الحاجة"، لافتة إلى أن "هذا الأمر بحد ذاته مثير للاهتمام، لأنه أقدم دليل على أكل لحوم البشر كممارسة جنائزية معروفة حتى الآن".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
اطلاق المقاومة الفلسطينية الصواريخ من قطاع غزة باتجاه أراضي غلاف غزة، فلسطين 11 مايو 2021 - سبوتنيك عربيبث مباشر للأحداث في غلاف غزة... مفاجأة هزت إسرائيل... صور وفيديو06:26 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:50 GMTАртиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة5 أكتوبر, 18:32 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала