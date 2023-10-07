https://sputnikarabic.ae/20231007/رئيس-لجنة-فلسطين-في-النواب-الأردني-لـسبوتنيك-تحرك-دبلوماسي-للمملكة-لوقف-العدوان-على-غزة-1081769405.html

رئيس لجنة فلسطين في النواب الأردني لـ"سبوتنيك": تحرك دبلوماسي للمملكة لوقف العدوان على غزة

رئيس لجنة فلسطين في النواب الأردني لـ"سبوتنيك": تحرك دبلوماسي للمملكة لوقف العدوان على غزة

قال فايز بصبوص، رئيس لجنة فلسطين النيابية بمجلس النواب الأردني، إن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أكد في الأمم المتحدة على أن إسرائيل تتحمل كامل... 07.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-07T19:03+0000

2023-10-07T19:03+0000

2023-10-07T19:03+0000

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وأضاف في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن ما تقوم به إسرائيل من انتهاكات وقتل للفلسطينيين ضمن عملية كبيرة تشنها على القطاع، كانت نتيجتها ردة الفعل الفلسطينية والعملية "الإبداعية" للمقاومة، متوقعا أن تصعد المقاومة الفلسطينية في الساعات القادمة ضد الاحتلال الإسرائيلي، وتجهز لمفاجآت كبيرة.وشدد على موقف الأردن الثابت تجاه دعم القضية الفلسطينية، وصمود الشعب، حيث يناضل دبلوماسيًا، بجانب المساهمة عبر مستشفاه الميداني في مساعدة الجرحى، معتبرًا أن الأردن سيبقى على تحرك دبلوماسي مع كافة القوى السياسية المؤثرة في العالم لوقف التصعيد.واعتبر بصبوص أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية من دون تدخل القوى الإقليمية ستؤدي إلى نتائج كارثية لا يحمد عقباها، لا سيما في ظل الحكومة اليمينية الإسرائيلية الأكثر تطرفًا في تاريخ الكيان، والتي جاءت لحسم الصراع وليس من أجل إدارته.وأوضح أن الأردن لن يسمح لأي إنسان بانتزاع حقه في الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين، إضافة إلى أن الشعب الفلسطيني لن يستكين حتى تحرير الأقصى المبارك من هذه القوة الغاشمة.وكانت حركة "حماس" الفلسطينية، فجر اليوم السبت، أطلقت عملية تسلل واسعة النطاق باتجاه المستوطنات الإسرائيلية في "غلاف غزة" عبر 4 محاور سيطرت خلالها على عدد من المستوطنات، ولا تزال المعارك تدور في نحو 7 بؤر.وقالت القناة "12" الإسرائيلية إنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، بينما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية".ولا تزال المعارك تدور في عدة نقاط اشتباك بين الفلسطينيين والإسرائيليين.وأعلن محمد الضيف، القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، في وقت سابق اليوم، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وارتفعت حصيلة القتلى الإسرائيليين في أكبر عملية تسلل فلسطينية داخل المستوطنات إلى 200، فيما بلغ عدد الحرجى 1100 بينهم العشرات في حالة حرجة.بينما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل 198 شخصا وإصابة 1610 آخرين منذ بدء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة صباح اليوم.

https://sputnikarabic.ae/20231004/الأردن-توجه-مذكرة-احتجاج-للسفارة-الإسرائيلية-في-عمان-ردا-على-اقتحامات-الأقصى-1081654345.html

https://sputnikarabic.ae/20231007/200-قتيل-إسرائيلي-وغالانت-سنغير-وجه-الواقع-في-غزة-1081768521.html

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