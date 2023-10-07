https://sputnikarabic.ae/20231007/روسيا-تدعو-إسرائيل-وفلسطين-لخفض-التصعيد-1081749462.html
روسيا تدعو إسرائيل وفلسطين لخفض التصعيد
روسيا تدعو إسرائيل وفلسطين لخفض التصعيد
صرّح نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، أن روسيا في اتصالاتها مع إسرائيل وفلسطين تدعو الطرفين إلى وقف فوري لإطلاق النار. 07.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-07T10:53+0000
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2023-10-07T11:00+0000
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وقال بوغدانوف: "العدوان بين إسرائيل وفلسطين هو تكرار خطير للغاية للصراع، وعلى الأطراف العودة إلى طاولة المفاوضات".وأضاف: "روسيا تجري اتصالات مع مصر ودول عربية أخرى لخفض التصعيد بين إسرائيل وفلسطين".وتابع: "لقد استمر الصراع 75 عاماً. وهذه انتكاسة أخرى خطيرة للغاية. إنها حلقة مفرغة من العنف".وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، اليوم السبت، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وأضاف: "آن الأوان أن تتحد كل القوى العربية والإسلامية لكنس الاحتلال عن مقدساتنا وأرضنا".
https://sputnikarabic.ae/20231007/مجلس-الأمن-الروسي-على-واشنطن-حل-الأزمة-الفلسطينية-الإسرائيلية-بدلا-من-دعم-النازيين-في-أوكرانيا-1081745977.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, العالم, روسيا
أخبار فلسطين اليوم, العالم, روسيا
روسيا تدعو إسرائيل وفلسطين لخفض التصعيد
10:53 GMT 07.10.2023 (تم التحديث: 11:00 GMT 07.10.2023) تابعنا عبر
صرّح نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، أن روسيا في اتصالاتها مع إسرائيل وفلسطين تدعو الطرفين إلى وقف فوري لإطلاق النار.
وقال بوغدانوف: "العدوان بين إسرائيل وفلسطين هو تكرار خطير للغاية للصراع، وعلى الأطراف العودة إلى طاولة المفاوضات".
وتابع: "نحن على اتصال مع الجميع وندعوهم إلى وقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة المفاوضات. ما مدى استجابتهم لدعواتنا؟ حسنًا، نحن نؤيد حل جميع القضايا سلميًا على أساس المصالح المشتركة".
وأضاف: "روسيا تجري اتصالات مع مصر ودول عربية أخرى لخفض التصعيد بين إسرائيل وفلسطين".
وقال بوغدانوف: "نحن على تواصل مع الجميع. ونناشدكم التوقف في أسرع وقت ممكن. هناك الكثير من الضحايا والدمار والجرحى. يجب أن ننهي كل هذا في أسرع وقت ممكن ونجلس إلى طاولة المفاوضات، خاصة وأن القانون الدولي معروف، يجب أن يكون هناك حل عادل وشامل للصراع. وموقفنا لم يتغير".
وتابع: "لقد استمر الصراع 75 عاماً. وهذه انتكاسة أخرى خطيرة للغاية. إنها حلقة مفرغة من العنف".
وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، اليوم السبت، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".
وأضاف: "آن الأوان أن تتحد كل القوى العربية والإسلامية لكنس الاحتلال عن مقدساتنا وأرضنا".