https://sputnikarabic.ae/20231007/روسيا-تدعو-إسرائيل-وفلسطين-لخفض-التصعيد-1081749462.html

روسيا تدعو إسرائيل وفلسطين لخفض التصعيد

روسيا تدعو إسرائيل وفلسطين لخفض التصعيد

صرّح نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، أن روسيا في اتصالاتها مع إسرائيل وفلسطين تدعو الطرفين إلى وقف فوري لإطلاق النار. 07.10.2023, سبوتنيك عربي

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وقال بوغدانوف: "العدوان بين إسرائيل وفلسطين هو تكرار خطير للغاية للصراع، وعلى الأطراف العودة إلى طاولة المفاوضات".وأضاف: "روسيا تجري اتصالات مع مصر ودول عربية أخرى لخفض التصعيد بين إسرائيل وفلسطين".وتابع: "لقد استمر الصراع 75 عاماً. وهذه انتكاسة أخرى خطيرة للغاية. إنها حلقة مفرغة من العنف".وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، اليوم السبت، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وأضاف: "آن الأوان أن تتحد كل القوى العربية والإسلامية لكنس الاحتلال عن مقدساتنا وأرضنا".

https://sputnikarabic.ae/20231007/مجلس-الأمن-الروسي-على-واشنطن-حل-الأزمة-الفلسطينية-الإسرائيلية-بدلا-من-دعم-النازيين-في-أوكرانيا-1081745977.html

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