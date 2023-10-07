https://sputnikarabic.ae/20231007/شويغو-يعلن-تجهيز-الفوج-الأول-من-قوات-الصواريخ-الاستراتيجية-بـسارمات-1081740642.html

شويغو يعلن تجهيز الفوج الأول من قوات الصواريخ الاستراتيجية بـ"سارمات"

شويغو يعلن تجهيز الفوج الأول من قوات الصواريخ الاستراتيجية بـ"سارمات"

أفاد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم السبت، بأنه حاليا يتم حل مهمة تجهيز الفوج الصاروخي الأول بنظام صاروخي استراتيجي بصاروخ باليستي عابر للقارات... 07.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-07T06:44+0000

2023-10-07T06:44+0000

2023-10-07T06:44+0000

سلاح روسيا

العالم

روسيا

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و قام شويغو بجولة تفقدية وبفحص التقدم المحرز في أمر دفاع الدولة في مؤسسة كراماش، التي تنتج صاروخ "سارمات".وأشار رئيس الدائرة العسكرية في كراسماش: "تنفيذًا لقرار رئيس روسيا، تم وضع نظام الصواريخ الاستراتيجية "سارمات" في الخدمة القتالية".وتابع: "حاليا، يتم حل مهمة تجهيز فوج الصواريخ الأول في مجمع سارمات في المنشأة الرئيسية لقوات الصواريخ الاستراتيجية".وأفاد المدير العام لشركة كراسماش عن توسيع الطاقة الإنتاجية للمؤسسة وتجهيزها بالمعدات التكنولوجية الحديثة، والتشغيل الوشيك لمبنى إنتاجي جديد للمعالجة الميكانيكية بمساحة 18 ألف متر مربع.و أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن أول صواريخ إنتاجية من الجيل الخامس من نظام الصواريخ الاستراتيجية "سارمات" سيتم وضعها في الخدمة القتالية في المستقبل القريب جدًا.وأضافت الوزارة: "قام اليوم وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بفحص التقدم المحرز في أمر دفاع الدولة في شركة كراسماش في إقليم كراسنويارسك. وتفقد ورش الإنتاج والعملية التكنولوجية لإنتاج كميات كبيرة من صواريخ "سارمات"."سارمات" هو نظام صاروخي استراتيجي مزود بصاروخ باليستي عابر للقارات من النوع الثقيل يعمل بالوقود السائل، ويتجاوز وزن الواحد من هذه الصواريخ 200 طن، تم تصميم المجمع ليحل محل صواريخ "فويفودا" الموجودة في الخدمة مع قوات الصواريخ الاستراتيجية.

https://sputnikarabic.ae/20230902/صحيفة-أمريكية-سارمات-الروسي-قادر-على-تدمير-مناطق-أكبر-من-ولاية-تكساس-1080638528.html

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